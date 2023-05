[株式会社ハピネット]

「可能な限り、リアルなサメ映画を」との思いで製作された本作。『マンイーター:捕食』のDVDを2023年8月2日に発売いたします。





そこは踏み入れてはいけない領域。



新たな本格サメパニック映画が遂に日本上陸



■南国のブロンド美女と孤高のハンターに忍び寄る黒い影。鮮血と叫びが楽園を“地獄のクルージング”に染める

ハネムーン直前、恋人に婚約破棄されたジェシーは友人達に誘われ離島へと向かう“クルーズパーティー”に参加することにした。 一方、離島の周りでは、謎の巨大生物による惨殺事件が発生。一人娘を殺害されたハンター、ハーランは一連の事件は巨大ホオジロザメによるものと突き止めた。バカンスを楽しむジェシーとサメ退治を決意したハーランに忍び寄る黒い影。南国の楽園を舞台に鮮血と叫びにまみれた地獄のクルージングが今、はじまった。



■人間ども、お前らを喰らうのにはもう飽きた!水着ではしゃぐパリピに死亡フラグが立ちまくる

南国の離島で発生した巨大ホオジロザメによる連続惨殺事件。無残に切り刻まれた死体には獲物を狩るだけが目的でなく“殺害そのものを楽し んでいる”痕跡が残されていた。燦々たる陽の光と広大な海を前に身も心も解放されパーティーを満喫する男女たち。しかし一人、また一人と死亡フラグが立ち始め、彼女たちを海中から待ち構えているのは殺戮マシーンと化した巨大ホオジロザメの血に飢えた牙であった。



■”南国×美女×サメ”王道サメパニック映画

1975年に制作されたスティーブン・スピルバーグ監督作『ジョーズ』を始め、『ディープ・ブルー』や『オープンウォーター』、『海底47m』 など数多くのヒット作があるサメ映画。近年では竜巻に乗ったサメが襲いかかる『シャークネード』や『シャークトパス』『ダブルヘッドシャ ーク』などいわゆるB級サメ映画ブームが到来し、人気となっている。 しかし、今作はそのような風潮の中、原点回帰とも言える王道サメ映画が誕生した。



■『ダブル/フェイス』のニッキー・ウィーラン他、個性豊かなキャスト陣がここに集結

主人公のブロンド美女ジェシーを演じるのはニコラス・ケイジ主演作『ダブル/フェイス』で話題を呼んだニッキー・ウィーラン。一人娘を惨殺 され復讐心に燃えるハンター、ハーランを演じるのは『アイ・キャン・オンリー・イマジン』のトレイス・アドキンス。その他、『プラネット ・テラー in グラインドハウス』ジェフ・フェイヒーや「ER緊急救命室」のシェーン・ウェスト等、個性豊かなキャスト陣による熱演に目が離せない。



作品情報





【ストーリー】

楽園のような島での休暇中。婚約破棄に遭い落ち込んでいるジェシーの悩みを忘れさせようと、彼女の友人は船をチャーターし、離島へと向かう“クルーズパーティー”を行うことにした。 一方、彼女たちが向かっている離島の周りでは、謎の生物に襲われダイバーが死んだという情報が…。そんなことは知らずバカンスを楽しんでいるジェシーたち一行。 彼女達は無事に離島に到着して美しい自然を満喫していたが、周辺の海辺には大きな黒い影が…。 彼らは、無事生きて帰ることができるのか?



【キャスト】

ジェシー役/ニッキー・ウィーラン『ダブル/フェイス』

ハーラン役/トレイス・アドキンス『アイ・キャン・オンリー・イマジン 明日へつなぐ歌』

ウィル役/シェーン・ウェスト「ER緊急救命室」「NIKITA / ニキータ」

保安官役/ブランスコム・リッチモンド「反逆のヒーローレネゲイド」

サム役/ジェフ・フェイヒー『プラネット・テラー in グラインドハウス』



【スタッフ】

監督・脚本:ジャスティン・リー

製作:デイモン・ヒリン

撮影・編集:イーモン・ロング

プロダクション・デザイン:マイケル・デビッド・クレンショー

衣装:サマンサ・クースター

音楽:ダニエル・フィゲイレド・ラセルダ





『マンイーター:捕食』商品情報





【発売日】2023年8月2日

【価格】4,400円(税込)

【映像特典】

・日本版予告篇、海外版オリジナル予告篇



※商品の仕様は変更になる場合がございます。



発売元:株式会社プレシディオ

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)2022 Little Sharks LLC. ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/25-18:46)