USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年2月11日(土)18時より、『秦 基博 × U-NEXT FILM「イカロス 片羽の街」&PREMIUM LIVE「ICARUS」』を独占ライブ配信いたします。









秦 基博の新曲「イカロス」にインスピレーションを受け制作された3本の映画を束ねた映画『イカロス 片羽の街』のキャストが一挙発表。3本の映画でそれぞれ、「トイレのハナコ」(監督:児山 隆)に小川 未祐、菊地 姫奈、「豚知気人生」(監督:枝 優花)に菅生 新樹、「十年と永遠」(監督:中川 龍太郎)に葵 わかなが主演を務めます。また、同時に映画の予告編、場面写真、チケット情報が解禁されました。



『イカロス 片羽の街』予告編:









「イカロス」は秦 基博が2023年2月1日(水)に配信リリース予定。秦自身が「この時代を生きる中で湧き上がるように生まれてきた」という楽曲で、テーマは”喪失”。そして、この楽曲「イカロス」にインスピレーションを受けた3本の映画が制作され、その作品群を束ねた映画『イカロス 片羽の街』が完成。同作は3名の監督がそれぞれ脚本も務め、児山 隆監督の「トイレのハナコ」、枝 優花監督の「豚知気人生」、中川 龍太郎監督の「十年と永遠」この3作が3つの同心円によってイカロスの世界観を作り上げており、各作品の中では今回映画と同時に配信される『秦 基博 PREMIUM LIVE「ICARUS」』へと繋がる仕掛けが散りばめられています。映画を観たらLIVEを、LIVEを観たら映画を観たくなる、映画と音楽LIVEが融合した新しい作品となっています。



そんな映画『イカロス 片羽の街』と秦 基博の撮りおろし最新LIVE映像が『秦 基博 × U-NEXT FILM「イカロス 片羽の街」&PREMIUM LIVE「ICARUS」』としてU-NEXTにて2023年2月11日(土)18時より独占ライブ配信。同作の配信チケットが1月18日(水)よりU-NEXTにて販売開始となります。



また、楽曲「イカロス」は今晩24:00~放送の秦がパーソナリティをつとめるJ-WAVE「SPARK」にて宇宙初オンエア予定。映画に先駆けいち早く楽曲「イカロス」をお聴きください。



―映画『イカロス 片羽の街』―



秦 基博「イカロス」からインスピレーションを受けた喪失と再生を描く物語を3人の映画監督の完全オリジナル脚本によって映画化。秦 基博の出身地でもある横浜を舞台に、様々な形の喪失と再生を描く。



「トイレのハナコ」



監督:児山 隆

出演者:

小川 未祐

菊地 姫奈

細川 洋平

村上 寿子

片山 友希



県内でも有数の進学校である女子高に通っている主人公の季美は、学校での成績、家庭内の不和など、ありきたりだが重大な思春期の悩みに押しつぶされそうになっていた。

そんな日常から逃げ出すようにたどり着いた横浜の街で家出少女ハナコと出会う―。

偶然出会った二人の刹那的な青春の物語。



「豚知気人生」



監督:枝 優花

出演者:

菅生 新樹

渋川 清彦

安藤 玉恵

酒井 大成

伊奈 聖嵐

本多 力

池谷 のぶえ



自由奔放、常に家族を振りまわした挙句、突然死んだ父。

そんな父を忘れられず霊媒師に頼り、躁鬱を繰り返す母。

家族をぶっ壊した父を恨みながら、学校をサボり続ける息子・ツキ。

ツキの唯一の友達は河原のホームレスだった。

そんなある日、ホームレスからプレゼントされた豚のぬいぐるみに、父が転生してきて...



「十年と永遠」



監督:中川 龍太郎

出演者:

葵 わかな

和田 庵

神山 慎太郎

佐野 大

大杉 侑暉

須藤 蓮



数学教師の純葉に淡い恋心を寄せる生徒 中里。

解答用紙の裏に詩を綴ったり詩集を渡すなどして、想いを伝える。

しかし純葉の心には十年前に亡くなった恋人の存在があった。

中里の存在によって純葉の心は動き出すのか…?



制作:レプロエンタテインメント、ブリッジヘッド



―秦 基博 × U-NEXT FILM「イカロス 片羽の街」&PREMIUM LIVE「ICARUS」―



2023年2月11日(土)18時よりU-NEXTにて独占ライブ配信

配信チケット:https://t.unext.jp/r/icarus

1月18日(水)18時より販売開始







