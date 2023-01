[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、HBOオリジナルドラマ『THE LAST OF US』の日本語吹替版を、2023年2月13日(月)より毎週1話ずつ独占配信いたします。山寺宏一、潘めぐみをはじめとする豪華吹替キャストの情報を本日発表いたします。









2013年にPlayStation(R)3専用タイトルとして発売され、全世界で200部門以上のゲームアワードを受賞した人気サバイバル・アクションゲームをベースに、ゲームシリーズのクリエイティブ・ディレクター、ニール・ドラックマンと『チェルノブイリ』(2019)の脚本・製作総指揮を務めたクレイグ・メイジンの共同脚本によって製作されたHBOオリジナルドラマ『THE LAST OF US』。『ゲーム・オブ・スローンズ』でオベリン・マーテル役、リアナ・モーモント役をそれぞれ演じた、ペドロ・パスカルとベラ・ラムジー扮する主人公・ジョエルとエリーが、感染症で文明崩壊したアメリカを舞台に、希望を求めて過酷な旅を繰り広げるスペクタクルドラマです。



山寺宏一、潘めぐみほか、ゲーム版から続投の豪華キャスト出演による日本語吹替版は2月13日(月)から毎週1話ずつ配信開始!







現在制作中の日本語吹替版では、ジョエル役に山寺宏一、エリー役に潘めぐみ、トミー役に高橋広樹、テス役に田中敦子、マーリーン役に朴璐美など、ゲーム版でも同役を務めた声優陣が出演。ゲーム第1作目の発売となる2013年から約10年越しとなる豪華共演に注目です。『THE LAST OF US』日本語吹替版は、字幕版第5話と同時の2023年2月13日(月)より、毎週1話ずつU-NEXTにて独占配信いたします。









<作品概要>





『THE LAST OF US』(原題:The Last of Us)<全9話>

【配信開始日時】

●字幕版:2023年1月16日(月)11:00 第1話配信予定(以降毎週月曜1話ずつ配信)

●吹替版:2023年2月13日(月)18:00ごろ 第1話配信予定(以降毎週月曜1話ずつ配信)※

※吹替版の配信時間は上記より多少前後する可能性がございます。配信が確認できない場合は、しばらく時間をおいた上で再度アクセスください。



【公式サイト】https://www.video.unext.jp/title_k/the_last_of_us

【配信形態】見放題



【STORY】

人体に寄生する菌類による感染症が発生。パンデミックから20年が経ち文明崩壊したアメリカでは、生存者による勢力争いが起こっていた。生存者の1人・ジョエルは、「ファイアフライ」の指導者・マーリーンから、身元不明の少女・エリーを隔離地域から脱出させる運び屋を任される。はじめは小さな仕事だったが、やがて壮絶な旅へ発展していき、2人は生き残りを懸け感染者がはびこるアメリカ全土を横断することに…。



【スタッフ】

■脚本/製作総指揮:クレイグ・メイジン、ニール・ドラッグマン

■監督:クレイグ・メイジン、ニール・ドラッグマン、ピーター・ホアー、ジェレミー・ウェッブ、ヤスミラ・ジュバニッチ、リザ・ジョンソン、アリ・アッバシ



【キャスト】

ジョエル役:ペドロ・パスカル

エリー役:ベラ・ラムジー

トミー役:ガブリエル・ルナ

テス役:アナ・トーヴ

サラ役:ニコ・パーカー

フランク役:マレー・バートレット

ビル役:ニック・オファーマン

キャスリーン役:メラニー・リンスキー

ライリー役:ストーム・リード

マーリーン役:マール・ダンドリッジ

ペリー役:ジェフリー・ピアース

ヘンリー役:ラマー・ジョンソン

サム役:キーヴォン・ウッダード

マーロン役:グレアム・グリーン

フローレンス役:エレーヌ・マイルズ

ベイカー役:アシュレー・ジョンソン



【日本語吹替キャスト】

ジョエル役:山寺宏一

エリー役:潘めぐみ

トミー役:高橋広樹

テス役:田中敦子

マーリーン役:朴璐美



(C)2023 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and all related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※1の動画配信サービスです。26万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む4万本以上のレンタル作品、さらに88万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。

U-NEXT:https://video.unext.jp



※1:GEM Partners調べ/2022年12月時点 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



