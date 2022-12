[J-WAVE(81.3FM)]







FMラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、ビジネス映像メディア「PIVOT」とともに、企業における情報発信の課題をクリエイティブと発信力で解決する新たなプロモーションメニュー「J-WAVE INNOVATION WORLD Business Session with PIVOT」を提供開始いたしました。



番組『INNOVATION WORLD』やイベント「INNOVATION WORLD FESTA」(通称イノフェス)を通じて様々なイノベーションを発信してきたJ-WAVEが、企業が発信したいメッセージをコンテンツ化して次世代のビジネスリーダーたちに、「広く・深く」知ってもらい、さらに共感を得るソリューションを提供します。



J-WAVE INNOVATION WORLD Business Session with PIVOTが解決する課題は以下の通り。



◎ブランディング / 企業メッセージ発信

企業が発信したいメッセージ、CSR活動、最先端技術、ブランドコンセプトをコンテンツ化し、次世代ビジネスリーダーに向けて発信。プロダクト・ブランディング(製品)、コーポレート・ブランディング(企業)にも幅広く活用。



◎インナー・ブランディング

企業イメージを作る自社の社員に向けて理念を浸透させて、ブランドの価値向上を図る。



◎リクルーティング

企業メッセージをコンテンツ化して発信していくことで採用活動にも貢献。



◎マーケティング

企業が発信したメッセージに対する視聴者の反応を調査・レポート。





【提供プラン】



◎GOLD

企業の代表者、PIVOT竹下隆一郎、J-WAVE川田十夢が出演し、その企業が発信したいメッセージや取組みをフィーチャーするトークイベントを開催。その他ゲストのブッキングも可能。全編を動画収録しオウンドコンテンツとして提供。さらに編集版をJ-WAVEとPIVOTの各種チャネルで配信。



◎SILVER

企業の代表者、PIVOT竹下隆一郎、J-WAVE川田十夢が出演し、その企業が発信したいメッセージをコンテンツ化した動画を制作し納品。 オウンドコンテンツとして活用可能。さらに編集版をJ-WAVEとPIVOTの各種チャネルで配信。



◎BRONZE

企業の代表者、PIVOT竹下隆一郎、J-WAVE川田十夢が出演し、その企業が発信したいメッセージ、取組みをJ-WAVE INNOVATION WORLD内コーナー「WORLD PIVOT REPORT」でご紹介。放送の模様を動画化して配信およびオウンドコンテンツとしてご提供します。





J-WAVEはビジネス界の次世代リーダーたちに向けて、これまでにない情報発信力を提供する新たなプロモーションメニューをご提供します。御社のPRにお役立てください。



「J-WAVE INNOVATION WORLD Business Session with PIVOT」詳細は、J-WAVE PROMOTION GUIDE(要登録)まで。

https://www.j-wave.co.jp/pr/



