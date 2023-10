[DONUTS]

11月開催のAGF2023噴水広場ステージ詳細やカズキヨネ描き下ろし新ビジュアルグッズ情報も発表!



株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が運営する、近未来戦国を舞台にしたダーク楽曲メディアミックスプロジェクト『マガツノート』は、2023年12月17日(日)に大阪、2024年1月28日(日)に東京にて、大型ライブイベント「解放区-冬の陣-」の2都市開催を決定いたしました。『マガツノート』の出演声優やコラボアーティストが集結し、コラボステージを含む豪華パフォーマンスを披露いたします。



また、2023年11月に開催されるアニメイトガールズフェスティバル2023(略称:AGF2023)の池袋・サンシャインシティ 噴水広場ステージ出演者情報や、カズキヨネが「禁縛」をテーマに描き下ろした武将16名の新イラスト、AGF2023の新グッズ情報等も公開いたしました。







<マガツノートとは>

ダークな楽曲×ストーリーで展開する新メディアミックスプロジェクトです。2022年3月16日のプロジェクト始動以来、OBCラジオ大阪×ミクチャ「サクラバシ919」水曜日コーナー内のボイスドラマ放送や、コラボアーティストによる書き下ろし楽曲などを中心にストーリーを展開しています。2023年3月に始動したソロ楽曲プロジェクト【COVER&EXPOSE】シリーズでは、武将16名が2曲ずつソロ歌唱を披露する予定です。



声優・コラボアーティストが集結する「解放区-冬の陣-」





出演声優とコラボアーティストが集結し、ライブステージで『マガツノート』の世界観を創り上げる大型ライブイベント第3弾「解放区-冬の陣-」について、大阪・東京2都市での開催が決定いたしました。ライブイベント初参加となる岡本信彦や野島健児ら総勢10名超の声優が参加し、HAZUKIやluz(ルス)ら豪華コラボアーティストと共演いたします。10月15日(日)にホリーホックの新コラボ楽曲アーティストとして起用が発表されたAshmaze.も、12月17日(日)開催の大阪公演に初参加します。出演者の続報など、今後の詳細は公式X(旧Twitter)で順次発表いたします。





現在、ミニアルバム『マガツノート「Side:EXPOSE」Vol.1』に封入されているシリアルコードをお持ちの方を対象としたチケット先行申込を受付中です。



【解放区-冬の陣-】

<大阪>

・日時 : 2023年12月17日(日) 16:00開場 / 17:00開演

・会場 : COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール(大阪府中央区)

・出演者 : ※敬称略・順不同

峯田大夢(政宗役) / 小笠原仁(秀吉役) / 馬場惇平(官兵衛役) / 美藤大樹(家康役) / 岡本和浩(忠勝役) / 神尾晋一郎(織田信長役)

RAZOR / BabyKingdom / luz / Ashmaze. / and more…



<東京>

・日時 : 2024年1月28日(日)

・会場 : 後日発表

・出演者 : ※敬称略・順不同

峯田大夢(政宗役) / 堀江瞬(小十郎役) / 小笠原仁(秀吉役) / 馬場惇平(官兵衛役) / 仲村宗悟(清正役) / 岡本信彦(光秀役) / 大河元気(左馬之助役) / 美藤大樹(家康役) / 岡本和浩(忠勝役) / 沢城千春(直政役) / 野島健児(幸村役) / 小野将夢(佐助役) / 堂島颯人(才蔵役)

零[Hz] / ZOMBIE / ザアザア / HAZUKI / and more…



<大阪公演チケット情報>

・料金(税込) :

特級有害人類席 : 17,000円 ※前方エリア席、撮りおろしパンフレット(約70P)、入場特典付き

一般指定席 : 8,000円

・『マガツノート「Side:EXPOSE」Vol.1』CD最速先行(抽選)

申込受付期間 : 2023年10月15日(日)21:00~2023年10月23日(月)23:59

申込URL : https://l-tike.com/st1/4xtpyqeg9afx0271jv62

・マガツノート公式FC マガツノ集会有料会員先行(抽選)

申込受付期間 : 2023年10月24日(火)12:00~2023年10月31日(火)23:59

申込URL : https://l-tike.com/st1/n4tpvhovotls34rpbi28

・ローチケLEncore/プレリクエスト先行(抽選)

申込受付期間 : 2023年11月1日(水)12:00~2023年11月8日(水)23:59

申込URL : https://l-tike.com/magatsunote/



詳細 : https://magatsunote.com/news/1010/



カズキヨネ描き下ろしのAGF2023「禁縛」イラストやステージ情報を解禁!







2023年11月3日(金・祝)・4日(土)に開催されるAGF2023への出展にあたり、「禁縛」をテーマとした武将16名のカズキヨネ描き下ろし新ビジュアルを解禁いたしました。10月16日(月)より、モザイクなしのビジュアルを順次公開してまいります。当日のブース(R-14)では展示や新ビジュアルを用いたグッズ等の販売を実施いたします。また、11月4日(土)には会場で『マガツノート』グッズのご購入5,000円(税込)ごとに、キャストによるお渡し会への参加券を配布いたします。

グッズ詳細 : https://magatsunote.com/news/1005/



【マガツノートブース内お渡し会】

・日時・出演者 : ※敬称略・順不同

第1部 11月4日(土)13:00~ 美藤大樹(家康役) / 小野将夢(佐助役)

第2部 11月4日(土)14:30~ 大河元気(左馬之助役) / 岡本和浩(忠勝役)

第3部 11月4日(土)16:00~ 峯田大夢(政宗役) / 堂島颯人(才蔵役)

・会場 : AGF2023 メイン会場 Red AREA R-14(ワールドインポートマートビル4階 展示ホールA)

・詳細 : https://magatsunote.com/news/1006/



さらに、11月3日(金・祝)に噴水広場で実施される「『マガツノート』スペシャルステージ in AGF2023」に、仲村宗悟や大河元気ら声優陣が出演し、トークショーを開催することも決定いたしました。マガツノ集会有料会員限定で、前方の「優先観覧エリア」でご覧いただける参加券の抽選申込受付を開始いたしました。



【『マガツノート』スペシャルステージ in AGF2023】

・日時 : 11月3日(金・祝) 16:00~16:40

・会場 : 池袋・サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)

・出演者 : ※敬称略・順不同

小笠原仁(秀吉役) / 馬場惇平(官兵衛役) / 仲村宗悟(清正役) / 大河元気(左馬之助役) / 美藤大樹(家康役) / 小野将夢(佐助役) / 堂島颯人(才蔵役)



<マガツノ集会有料会員限定「優先観覧エリア」参加券抽選申込受付>

申込URL : https://forms.gle/wwMtavxxWLAbUCdH8

【受付締切】2023年10月22日(日)23:59まで

※参加券をお持ちでない場合も「フリー観覧エリア」やABEMAの無料配信でのご観覧が可能です

※AGF2023公式サイト( https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2023/page/stage )も合わせてご確認ください

※マガツノ集会入会方法 : https://magatsunote.com/fc/





『マガツノート』は今後も楽曲とストーリーのコラボレーションを活かし、幅広い舞台で物語を展開してまいります。最新情報は公式SNSでも発表いたしますので、引き続きご注目ください。



■マガツノート公式サイト: https://magatsunote.com/



■マガツノート ボイスドラマ

OBCラジオ大阪×ミクチャ「サクラバシ919」(月~金 23:00~25:00)内で最速放送

毎週水曜日 24:00過ぎ~各話15分 ※生放送のため放送時間が変更になる場合がございます。

水曜日メインパーソナリティー:神尾晋一郎(マガツノート・織田信長役)

視聴方法:

(1) OBCラジオ大阪(AM1314kHz、FM91.9MHz)

(2) 「radiko」(スマートフォンでラジオを聞けるアプリ)

(3) ライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」でのライブ配信

※放送後24:30よりマガツノート公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開を行います。(アーカイブ有り)



■マガツノート公式SNS

<X(旧Twitter)> https://twitter.com/MAGATSUNOTE

<YouTube>https://www.youtube.com/channel/UCVX7ZyA3DMYESZ4mzmsG4yw

<Instagram>https://www.instagram.com/magatsunote/

<TikTok>https://www.tiktok.com/@magatsunote

<Pixiv>https://www.pixiv.net/users/77300930



お問い合わせ:info@magatsunote.com

(C)MAGATSUNOTE PROJECT



■株式会社DONUTS 概要

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト: https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 : https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/16-14:46)