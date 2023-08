[株式会社ロフト]

ニューヨーク近代美術館(MoMA)のミュージアムショップ、MoMA Design Store(運営本社:千代田区)では、2023年9月5 日(火)(表参道ストアのみ9月1日)から「Travel with Good Design」を特集。パッキングや旅行をより簡単にするグッドデザインをご紹介します。













「Travel with Good Design」概要



【期間】



2023年9月1日(金) ~ 2023年9月29日(金)まで ※表参道ストア

2023年9月5日(火) ~ 2023年10月2日(月)まで ※オンラインストア、京都、心斎橋、atロフト



【販売店舗】

※店舗により取扱い商品が異なります。

-MoMA Design Storeオンラインストア<https://www.momastore.jp/>

-MoMA Design Store 直営店(表参道、京都、心斎橋)

-MoMA Design Store at ロフト(池袋、渋谷、銀座、仙台)







販売商品一例







画像左)Baggu Goポーチ ネイビー: 7,920円(税込)

小銭、コード類、予備の靴など、あらゆるものをすっきりと整理できる、Bagguの万能ポーチ3個セットです。各ポーチには底マチがあり、中にものを入れると自立します。※8月下旬発売



画像右)Baggu ミディアム ナイロン クレセントバッグ ウェービーギンガム: 9,900円(税込)

エフォートレスでカジュアルなクレセントバッグは、日常の必需品以外も持ち運べる大きさで、多目的に使えます。丈夫なヘビーウェイトナイロン製で、肩掛けもクロスボディも可能。※8月下旬発売



Baggu クラウドキャリーオンバッグ エクストラ: 各15,950円(税込)



カラー: グリーン, ピンク

Bagguのトラベルバッグで週末をフローティング。機内持ち込みサイズのこのバッグは、座席頭上の荷物入れに簡単に収まり、ロールボードにも簡単に取り付けられます。※8月下旬発売





プレイド トラベル ケース カラーアソート: 715円(税込)

https://www.momastore.jp/shop/g/g0612615077959/

ケース内に仕切りが無いので、イヤホン、ソーイングツール、アクセサリーなど、さまざまな旅の小物が収納できます。



Rollink FLEX 360 スピナー スーツケース 80L: 29,001円(税込)

画期的な折り畳み機能はそのままに、360℃回転するダブルスピナーホイールを採用し、快適な操作性も実現しています。ボディのメイン部分には、耐久性と軽量性に優れたポリカーボネート製ハードシェルを使用。TSA認可のロックが内蔵され、3.9kgと軽量ですが、容量は充実の80L、1週間前後の旅に使えるサイズ。そして、折りたたむことで厚さ15cmになるので、使わない時の収納もラクラクです。軽量・防水・機能性も充実し、まさにハードとソフトの良いとこどりのスーツケースです。※9月発売



Rollink FLEX Vega スーツケース 40L: 各12,800円(税込)

カラー: ローズスモーク, アクアファー, アトランティックブルー(画像なし)

スタイリッシュなデザインにもかかわらず、厚みわずか5cmのスリム収納可能な進化系スーツケース。2.3kgと超軽量でスリムなのに、40Lの大容量。カバー部分はポリカーボネート製で、サイドは防水性のあるポリエステル生地を使用。※9月発売



ウォーターボトル 500ml: 各1,540円(税込)

https://www.momastore.jp/shop/g/g0497608308988/

カラー: ブルー, グリーン, スモーク, クリア(画像なし)

軽量でコンパクトなウォーターボトルでは、フォルムの美しさを追求したミニマルデザインです。



BUILT コンプレッション パッキング キューブセット: 3,080円(税込)

S・M 2個セットのパッキングバッグ。マチ付きで嵩張る荷物も収納可能です。ハンドル付きで、軽量で持ち運びに便利です。※9月発売



Aer パッキングキューブ



スモール: 6,600円(税込)/ラージ: 7,920円(税込)

すっきりと効率的にパッキングできるように設計され、収納力をカスタマイズできるコンプレッション ジッパーを備えています。※9月発売



ダックヘッド アンブレラ マルチカラー: 6,380円(税込)

https://www.momastore.jp/shop/g/g5060499010589/

つぶらな瞳が特徴のちょっと変わった折りたたみ傘。アンブレラの生地はリサイクルしたペットボトルから作られ、アヒルの顔のような持ち手はハンドメイドです。



画像左)NY ヤンキースキャップ MoMA Edition ピンク: 6,050円(税込)

https://www.momastore.jp/shop/g/g4550538026257/

1930年代からベースボールキャップを製造し続けているNew Era Cap Company(ニューエラ・キャップ・カンパニー)とMoMAのコラボレーションで誕生したNew York Yankees キャップ。片側にMoMAロゴ、もう一方にはNew Eraロゴがあしらわれています。



画像右)MoMA VACAV パスポートケース ピンク: 4,400(税込)

https://www.momastore.jp/shop/g/g0708444025404/

MoMAのロゴが型押しされた別注デザインのパスポートケース。リサイクルレザーは、革の端材を粉砕して粉末にする特許取得済みのプロセスを使用して作られ、サステナブルな技術で革製品の製造をおこなうアルゼンチンの企業で製造されました。



画像左)Pantone ロングキーチェーン: 各2,860円(税込)

https://www.momastore.jp/shop/g/g5711938028442/

カラー: Blue 2150, Red 2035

画像右)Pantone ショートキーチェーン: 各2,530円(税込)

https://www.momastore.jp/shop/g/g5711938028329/

カラー: Yellow 012, Greenery 015

パントン・カラーシステムの鮮やかなカラーが特徴的なシンプルで軽量なキーチェーン。



Able Carry Daily バックパック: 23,100円(税込)

カラー: ブラック, オリーブ

コンパクトな構造で、荷物を入れても形状を崩さないデザインのバックパックです。形状を保つA-Frame構造と、通気性のある背中部分のパッド、肩への負担を軽減させる幅広のクッションストラップで快適に移動することができます。※9月発売



IZIPIZI Magritte サングラス #C: 各6,930円(税込)

https://www.momastore.jp/shop/g/g3701210430966/

カラー: Clouds, Brown Pipe, Dark Wood

René Magritte(ルネ・マグリット)生誕125周年を記念して製作された、IZIPIZIのスペシャルエディション。マグリットの作品に登場する、パイプや雲などのモチーフにインスパイアされたスタイルが特徴的で、マグリット独特の詩的なニュアンスやユーモアなど、知性と遊び心を感じさせます。



画像左)Adidas RPT-02 SOL ソーラー ワイヤレス ヘッドフォン: 39,801円(税込)

https://www.momastore.jp/shop/g/g7340055389204/

太陽光バッテリー搭載セルフチャージ式のワイヤレスヘッドホン。自動充電により最大約80時間の音楽再生が可能です。専用のアプリを使えば、充電のバッテリー残量やソーラー充電量のリアルタイムデータが確認できます。



画像右)Nothing ear (2) ワイヤレスイヤホン ブラック: 22,800円(税込)

新色のブラックが登場!Teenage Engineeringよりデザイン&チューニングされた、個性あふれるワイヤレスイヤホンは、4.5gの軽量設計ながら、パワフルな11.6mmカスタムドライバーを搭載しています。※8月下旬発売





About MoMA Design Store



MoMAデザインストアはキュレーターが選定したアイテムをお客様にお届けし、日々の暮らしに高い品質性や創造性、そしてデザインの革新性をもたらします。お買い上げいただく収益が、ニューヨーク近代美術館 (MoMA) の独創的な展示や、幅広い教育プログラム、収蔵品の保全をサポートします。1932年、MoMAはアートの美術館として初めてキュレーターが常駐する建築・デザイン部門を創設、20世紀半ばには「グッドデザイン」を定義しその価値を広めるという先導的な役割を担うようになりました。今後もMoMAデザインストアは「グッドデザイン」を提言してまいります。オンラインストアmomastore.jp、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークでお買い物をお楽しみいただけます。



公式Instagram: @momastorejapan

===================

MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp



MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801



MoMA Design Store 京都

京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都1F

075-253-6450



MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館4階

06-6282-6214



MoMA Design Store 渋谷ロフト

東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト1

03-3462-3807



MoMA Design Store 池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店9F

03-5960-6210



MoMA Design Store 銀座ロフト

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3階

03-3562-6210



MoMA Design Store 仙台ロフト

宮城県仙台市青葉区中央1-10-10 仙台ロフト2F

022-224-6210



