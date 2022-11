[海と日本プロジェクト広報事務局]

2022年11月3日(木・祝)/1.11:00~2.13:00~3.14:00~ (全3回)【場所】神奈川県立辻堂海浜公園(カーニバル湘南内 特設ブース)



神奈川 守ろう!私達の綺麗な海 実行委員会は、11月3日(木・祝)に国際環境NGOサーフライダーファウンデーションジャパンが、神奈川県立辻堂海浜公園で行う「ごみゼロ」イベントの実現を市民と一体となって目指す「カーニバル湘南」に参画し、同イベント内特設ブースで、かながわ海岸美化財団による「海ごみ特別授業」を開催します。また、FMヨコハマのリポーター藤田優一による開幕直前リポート(11/2(水)実施)や、グッズ販売なども行います。

「カーニバル湘南」は人や地球、社会、地域、そして環境に配慮した考えや行動をする湘南最大級のエシカルイベント。日本初のゼロ・ウェイスト、運営者、出店者、来場者が一体となってごみゼロを目指すイベントとなっています。持続可能な開発や、海や海の資源を守り、そして、海の資源を持続可能な方法で利用し、意識喚起を目的としています。

このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。











カーニバル湘南内イベント概要





◆実施名称 :カーニバル湘南 FMヨコハマ×かながわ海岸美化財団

◆日程 :2022年11月3日(木・祝)

◆参加 :観覧及び参加無料

◆開催場所 : 神奈川県立辻堂海浜公園(カーニバル湘南 特設ブース)

(神奈川県藤沢市辻堂西海岸3丁目2)

◆内容 :◆「海ごみ特別授業」1.11:00~2.13:00~3.14:00~(全3回)

講師:かながわ海岸美化財団:柱本氏

◆街角リポーター「藤田優一」による生中継(11月2日 11:05ごろ~)

◆司会:令和応援団 龍口健太郎

◆エコルシェ5302 神馬さまによる「環境負荷の少ない商品」を厳選して販売。

特設ブースでは、FMヨコハマで月~木曜日12:00~15:00放送「Kiss & Ride」で月・火曜リポーターの令和応援団 龍口健太郎が特設ブースを一日盛り上げます!グッズ販売もあります。







カーニバル湘南とは





国際環境NGOであるサーフライダーファウンデーションジャパンは、日本の海岸環境の保護を目的として活動を行ってきましたが、環境に興味のあるすべての人が、楽しみながら環境に関連する様々な取組や気候変動の現状について、〈知る〉〈学ぶ〉〈参加する〉機会を提供し、2030年までに日本中の全てのイベントのゴミゼロを目指し、国内初のゼロ・ウェイストの実現とSURF2050VISION シンポジウムを中心に湘南の未来を考える野外イベント「カーニバル湘南」を開催します。

カーニバル湘南は各取組を通じて、持続可能な開発目標SDGsの掲げる17の目標のうち、8つの目標の達成を目指します。

これからも神奈川 守ろう!私達の綺麗な海 実行委員会では、海洋ごみ問題について、番組やイベントを通じ、今、私たちができるアクションを続け、私達の綺麗な海を守る活動を続けていきます。







<団体概要>

団体名称 :神奈川 守ろう!私達の綺麗な海 実行委員会

URL :https://kanagawa-mamorou.uminohi.jp/

活動内容 :海ごみに関する啓発と実際のごみ拾い活動



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



