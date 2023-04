[株式会社CyberZ]

~販売開始を記念してTwitterキャンペーンを開催~





株式会社CyberZ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:山内隆裕)の連結子会社、株式会社eStream(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:高井里菜)が手掛けるフィギュアブランド「SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE」(通称「渋スクフィギュア」)は、スマートフォンゲーム『ドールズフロントライン』より「UKM-2000 疾風迅雷 -重傷 Ver.- 1/7スケールフィギュア」を4月18日(火)よりSHIBUYA SCRAMBLE FIGURE公式ストアほかにて予約販売開始いたします。

また、販売開始を記念して4月18日(火)よりTwitterキャンペーンを開催いたします。



SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE公式ストア:

https://shibuya-scramble-figure.com/scale-figure/items?ecDetail=MjA3MA==&utm_medium=press&utm_source=prtime&utm_campaign=start





■「UKM-2000 疾風迅雷 -重傷 Ver.- 1/7スケールフィギュア」について

スマートフォンゲーム『ドールズフロントライン』より「UKM-2000 疾風迅雷 -重傷 Ver.-」1/7スケールフィギュア化!「幻影暴走花」にて実装された限定スキンの重傷化した姿を立体化。

損傷したタイトな衣装から見える健康的なプロポーション、クリアパーツを使いしなやかに垂れるピンクの長髪で彼女の魅力を表現し、銃や靴底に施したウェザリング加工、道路に残ったブレーキ痕で重傷Ver.の世界観を表現しました。

ペロッと舌を出してはにかむ表情も必見です!是非余すところなくご覧ください。















■購入について

・販売場所:

SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE公式ストア

https://shibuya-scramble-figure.com/scale-figure/items?ecDetail=MjA3MA==&utm_medium=press&utm_source=prtime&utm_campaign=start



その他、Amazonでも予約受付



・予約期間:2023年4月18日(火)18:00~2023年6月16日(金)23:59



■予約販売開始を記念してプレゼントキャンペーンを開催!「UKM-2000 疾風迅雷 -重傷 Ver.- 1/7スケールフィギュア」を抽選で3名様にプレゼント!

今回の予約販売開始を記念し、Twitterキャンペーンにご参加頂いた方の中から、「UKM-2000 疾風迅雷 -重傷 Ver.- 1/7スケールフィギュア」を抽選で3名様にプレゼントいたします。



<キャンペーン応募方法>

1. eStream公式Twitter(https://twitter.com/eStream_inc)をフォロー

2. eStream公式Twitter(https://twitter.com/eStream_inc)からツイートされた該当ツイートを「#UKM2000」「#渋スクフィギュア」をつけ引用ツイート



<キャンペーン期間>

2023年4月18日(火) 18:00~2023年4月24日(月)23:59



※該当ツイートはeStream公式アカウントよりご確認ください。

※当選発表は、Twitterダイレクトメッセージにてお送りさせて頂きます。

※当社の個人情報保護に関する基本方針については、親会社であるCyberZに基づきます。以下のプライバシーポリシーをご確認ください。https://cyber-z.co.jp/privacy

※Twitterアカウントを非公開にしている場合、リツイートを確認することができないため、応募対象外となります。

※ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。

※ご当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。



■商品概要

商品名:UKM-2000 疾風迅雷 -重傷 Ver.- 1/7スケールフィギュア

サイズ:1/7スケール PVC製塗装済み完成品

大きさ:高さ202mm×幅190mm×奥行223mm

予約期間:2023年4月18日(火) 18:00~2023年6月16日(金)23:59

原型:Design COCO (Art Director:CHIGA)

彩色:もぐもぐさん

ディレクター:浮雲 悦舎

販売元:(株)eStream

価格:28,050円(税込)

署名表記:(C)SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C)SUNBORN Japan Co., Ltd



※掲載されている写真は開発中の彩色原型です。実際の商品とは多少異なる場合があります。

商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。



■SHIBUYA SCRAMBLE FIGUREとは





eStreamが展開する「スケール感」と「躍動感」を意識した高品質高級フィギュアブランド。世界に誇れるIPで世界に誇れるプロダクト(フィギュア)を生み出すことを目指しています。ブランド名には渋谷から世界に文化を発信することに思いを込めています。通称「渋スクフィギュア」。



■株式会社eStream

eStreamは、2017年8月に設立され、タレントマネジメント事業から事業拡大を行い現在は様々なIPを扱うマーチャンダイジング事業(https://estream-store.com/)、グッズ販売の新しい形であるオンラインくじ事業などオンラインエンタテインメント事業を展開しています。2020年には「スケール感」と「躍動感」にこだわった高品質高級フィギュアブランド「SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE(https://shibuya-scramble-figure.com/)」、2022年にはコンビニなどで支払いに使えるキーホルダータイプのキャッシュレスフィギュア「きゃらぺいっ!(https://charapay.toys/)」を設立し、IPの魅力を最大化させるフィギュア開発に取り組んでいます。



■会社概要 http://www.estream.co.jp/

社名 株式会社 eStream

東京本社 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 23階

代表者 代表取締役社長 高井 里菜



■CyberZについて http://cyber-z.co.jp/

代表取締役社長:山内 隆裕(https://twitter.com/brother0820)

スマートフォンに特化した広告マーケティング会社として2009年に設立しました。スマートフォン広告における運用・効果検証、交通広告やウェブCMの制作など、幅広いマーケティング事業を展開。日本に加えて、サンフランシスコ、韓国、台湾にも支社を構え、国内広告主の海外進出および海外広告主の日本展開支援も行っております。

eスポーツ事業として、国内最大級のeスポーツイベント「RAGE」を運営しております。CyberZ100%子会社としては、フィギュア販売やオンラインくじなどのオンラインエンタテインメント事業をおこなう「株式会社eStream」、eスポーツに特化した広告マーケティング事業「株式会社CyberE」の事業を展開しております。

また、エンターテインメント領域の事業者様との複数の事業展開を通じて、業界活性とビジネス創出に努めてきたこれまでの知見や強みを活かし、企画/制作/運営などをワンストップでご提供する『NFT』のプロデュースや、Web縦読みマンガの企画・制作から販売までの体制を整えるコンテンツ制作スタジオ『StudioZOON(スタジオズーン)』を設立するなど、IPクリエイションにも注力しております。



