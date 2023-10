[DONUTS]

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)がApp Store及びGoogle Playにて提供中のスマートフォン向けゲームアプリ『Tokyo 7th シスターズ THE SKY’S THE LIMIT』(略称:ナナシス)は、2023年10月14日(土)よりドン・キホーテとのコラボを初開催いたします。ドン・キホーテ全国約100店舗での描き下ろしオリジナルグッズ販売や、一部対象店舗でのスタンディパネル設置、アプリ内コラボイベントの開催など、ドン・キホーテ店頭とアプリゲームの双方でお楽しみいただけるコラボ企画となっています。







ドン・キホーテとの初コラボを開催!





10月14日(土)より、『Tokyo 7th シスターズ』はドン・キホーテと初のコラボを開催し、ドン・キホーテ全国対象店舗でのオリジナルグッズ販売やゲーム内コラボイベントを実施いたします。コラボピックアップユニットは「EPISODE 2053」にて活躍中の「Asterline(アステルライン)」です。奈々星アイ(cv:天希かのん)、一ノ瀬マイ(cv:星ノ谷しずく)、朝凪シオネ(cv:山田麻莉奈)の3名がペンギンモチーフの衣装を着た描き下ろしイラストが新グッズや新カードとして登場いたします。



<「Tokyo 7th シスターズ × ドン・キホーテ」詳細>

■販売開始日

2023年10月14日(土) ※グッズがなくなり次第販売終了



■グッズ詳細

・アクリルスタンド 1,760円(税込)

・缶バッジ時計 3,300円(税込)

・ダイカットアクリルキーホルダー 770円(税込)

・アクリルバッジ 770円(税込)

・星形缶バッジ 660円(税込)

・ダイカットステッカー 550円(税込)

・マグネットフレーム 880円(税込)

・モバイルバッテリーケース 1,980円(税込)

・マグカップ 1,760円(税込)

描き下ろしグッズはなくなり次第販売終了となります。コラボ実施店舗など詳細はドン・キホーテ特設ページ( https://www.ppihgroup.com/products/t7s/ )をご確認ください。





「Asterline」のスタンディパネルを一部対象店舗に設置!





コラボ開催期間中、一部対象店舗に「Asterline」の3名のスタンディパネルを設置いたします。天希かのん、星ノ谷しずく、山田麻莉奈によるサイン入りパネルが特別に展示される店舗もありますので、お立ち寄りの際にはぜひご注目ください。



■パネル設置店舗

秋葉原店 / 梅田本店 / MEGAドン・キホーテ新世界店 / なんば千日前店 / 福岡天神本店





ゲーム内コラボイベントにはペンギンモチーフ衣装の「Asterline」が新登場!





10月17日(火)のメンテナンス終了後より、ナナシスのゲーム内でもドン・キホーテとのコラボイベントを開催いたします。イベント報酬には、ペンギンモチーフの衣装を着た「Asterline」3名の限定GSカードが新登場します。イベントの詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。



■開催期間

2023年10月17日(火)メンテナンス終了後 ~ 11月7日(火) メンテナンス前



■アプリダウンロードURL

iOS https://itunes.apple.com/jp/app/id763342319

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.t7s





半年後に控えた10周年に向けて、今後もナナシスはアプリゲーム・リアルイベント共に皆様にお楽しみいただけるよう様々なコンテンツをお届けしてまいります。ぜひナナシス公式SNSをフォローして最新情報をご確認ください。



■公式SNS

・X(旧Twitter) : https://twitter.com/t7s_staff

・YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCz1sbEbWYHH0wZr2tHzD7Kg



ゲーム情報





タイトル : Tokyo 7th シスターズ (トーキョーセブンスシスターズ)

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

ジャンル : アイドル育成リズム&アドベンチャーゲーム

著作権表記 : (C) 2014 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

対応OS : iOS12.0以降 (一部機種を除く) / Android OS 5.1以降

ゲームURL :

iOS https://itunes.apple.com/jp/app/id763342319

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.t7s



株式会社DONUTS 概要





所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 : https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-12:46)