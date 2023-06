[株式会社ぐるなび]

~ぐるなび独自のネットワークを活用し日本中の魅力ある食を発信~



株式会社ぐるなび(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:杉原章郎 以下、ぐるなび)は、飲食店、商業施設、ユーザーをつなぎ、「食」による継続的な賑わいの場を創出する店舗開発事業として、「GURUNAVI FOODHALL WYE 八戸ラピア」を2023年6月16日(金)に八戸ショッピングセンター「ラピア」にオープンし、東北エリアへ初進出します。





本事業は、商業施設の飲食エリアにおいて、ぐるなびがコンセプト設計から飲食店誘致、店舗構築、運営まで総合的にプロデュースする事業です。これまで、天文館(鹿児島県鹿児島市)や栄(愛知県名古屋市)、天空橋(東京都大田区)の商業施設において飲食エリアのプロデュースを行い、「地域の食の発信 新たな『おいしい』に出会える場所。」を共通コンセプトとして「GURUNAVI FOODHALL WYE」の全国展開を進めています。



「GURUNAVI FOODHALL WYE 八戸ラピア」は、地元にいながらも日本中の魅力ある食を楽しめる場として、広島のお好み焼きや沖縄そばなど、全国の飲食店から提供を受けてメニューを展開するモデルとなります。飲食店は店舗を構えずに販路拡大でき、施設にとってもこれまでは誘致が困難であった中小規模の飲食店や、地方で伸長・活躍している飲食店のメニューを展開することが可能となります。オープン時には、自社開発メニューを含め約40メニューを揃え、今後も順次拡充していきます。さらに、ぐるなびが提供するモバイルオーダーサービス「ぐるなびFineOrder」や配膳ロボットを導入するなど、ぐるなびならではの食とITの知見やノウハウを活かし、先進的な店舗運営を進めてまいります。



ぐるなびは、本事業を通して地域の食と出会う感動の場を創出し「食でつなぐ。人を満たす。」という存在意義(PURPOSE)を実現します。



■「GURUNAVI FOODHALL WYE 八戸ラピア」概要

出店フロア :1階グルメストリート内

面積 :約80坪

座席数 :約100席

開業日 :2023年6月16日(金)





■八戸ショッピングセンター「ラピア」概要

ディベロッパー:八戸ショッピングセンター開発株式会社

オープン :1990年11月2日

専門店 :約70テナント

年間売上高 :約100億円

年間来館者数 :約500万人

URL :http://www.sc-lapia.co.jp/





地域の食(加盟飲食店からの提供メニュー)







【沖縄】なぎいろ食堂

沖縄産小麦全粒粉使用 まーさん生沖縄そば 税込 1,380円

なぎいろ食堂は、琉球料理伝承人の伊波良子氏が琉球料理をカジュアルに愉しめるように出店したお店。そんな伊波氏が考案した沖縄産小麦全粒粉使用のまーさん生沖縄そば。







【広島】ちんちくりん

お好み焼き 税込 1,280円

「粉もんフェスティバル in ニューヨーク」にて優勝経験がある「ちんちくりん」。麺づくりを始めて70年の歴史がある「なか川製麺」を使用したお好み焼き。







【東京】4000 Chinese Restaurant

花椒香る本格麻婆豆腐 税込 1,680円

中国料理の達人、菰田欣也氏のお店「4000 Chinese Restaurant」の花椒香る本格麻婆豆腐。豆板醤は本場の郫県豆瓣醤をいくつも食べ比べし、本場に近い味を再現。



ぐるなび開発メニュー







やみつき牛カルビ丼 税込 1,380円

甘辛く焼き上げた牛カルビ肉がやみつきになるカルビ丼。

タレの香ばしさでご飯が止まらない一品です。









とろっと温玉ねぎとろ丼 税込 1,380円

ねぎとろを贅沢に使用した人気商品。

長芋の食感と温玉のコクがたまらない丼です。









口福のティラミス 税込 680円

木の升入りのティラミス。本格マスカルポーネチーズを使ったクリームがふんわりとして、優しい甘みがあり口当たりが柔らかな一品です。





「GURUNAVI FOODHALL WYE」のネーミングには3つの想いが込められています。





1.What/Where Do You Eat? の頭文字を抜粋。

何をどこで食べるか、お店選びの楽しみが生まれる場に。

2.ワイワイできる場所。

ワイワイと食事の賑わいが生まれる場に。

3.3つの直線がつながる「Y」の文字をイメージ。 ぐるなびが中心となり飲食店、商業施設、ユーザーの3者の出会いやつながりを創出する場に。





