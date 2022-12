[J-WAVE(81.3FM)]







ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、大学生・専門学生のコミュニティ・サークル「J-WAVE WACODES(ワコーズ)」によるポッドキャスト番組『空きコマスタジオ powered by WACODES』を、12月5日(月)より配信開始いたしました。



2014年に結成したJ-WAVE WACODESは、これまでJ-WAVEの様々なフィールドで活動を続けてきました。月に1度、J-WAVEで実施する全体ミーティングでは、「学生にラジオに興味をもってもらうには?」「J-WAVEの新番組について」など、学生ならではの視点で楽しく有意義なディスカッションを行っています。



新たにスタートした『空きコマスタジオ powered by WACODES』では、学校の授業の合間=「空きコマ」に学生たちが集い、情報を発信したり、アイディアをシェアしたりする架空の放送室「空きコマスタジオ」として、WACODESメンバーが企画から構成、ディレクション、収録、出演、編集までを行い、様々なコンテンツをお届けしていきます。



その第一弾企画として、大学生100人超のアンケートから学生たちの実態や本音を探る「univariety」を4回に渡ってお届けします。アンケートを通じて、同世代の「これってみんなどうしてるの?」という気になる疑問を掘り下げます。1stテーマは「大学生活で大事にしたいこと」。学年によって大切なものが変わってくる?大学生は暇だと思われがちだけど忙しい?うんうんと共感することや、同世代も驚く意外な意見も。138人の回答を通じて、大学生の本音を大公開!



ほかにも、現役学生が集まり多様なテーマについてくすっと笑える雑談を繰り広げるトーク番組や、学生たちが実際に東京の”街の音”を収録してオリジナルの音楽をつくり、音と言葉でその街を表現する番組なども企画中。いずれも同チャンネル内で配信いたします。ポッドキャストはWACODES公式Instagramとも連動して、収録の様子や学生たちのアイディアを発信していきます。ぜひご注目ください。( https://www.instagram.com/jwavewacodes/ )



『空きコマスタジオ powered by WACODES』は、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcasts の各種リスニングサービスで配信中。





番組概要





タイトル:「空きコマスタジオ powered by WACODES」

配信先:Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcasts の各種リスニングサービスで配信(毎週月曜日に最新エピソードを更新)



配信URL:

Apple Podcast

https://podcasts.apple.com/us/podcast/%E7%A9%BA%E3%81%8D%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA-powered-by-wacodes/id1657978785

Spotify

https://open.spotify.com/show/3t1rH0FOlh1ZNW7AlBmsbH

Castbox

https://castbox.fm/channel/id5235013?country=jp



J-WAVE公式HP:https://www.j-wave.co.jp/

J-WAVE WACODES公式サイト:https://www.j-wave.co.jp/special/wacodes/

J-WAVE WACODES公式Twitter:https://twitter.com/jwavewacodes

J-WAVE WACODES公式Instagram:https://www.instagram.com/jwavewacodes/

J-WAVE WACODES公式note:https://note.com/jwave_wacodes/



