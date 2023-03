[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社]

湘南T-SITE(神奈川県藤沢市)では、ワンちゃんと飼い主さんたちに1日中楽しんでいただけるイベントとして、「ワン One day!」を定期開催しています。

今回の「ワン One day!」は3月26日(日)の10時~16時で開催。ピックアップわんこは、ダックス&キャバリアです!

愛犬と参加できるイベントやワンちゃんグッズのマーケットの他、サプリメントメーカーのファンケルから今年発売された、愛犬の体と健康を考え抜いたプレミアムドッグフード『GOODISH』の試食会も実施します。

飼い主さん同士の新しい出会いや、ワンちゃん同士の交流を通じ、1日を通してお楽しみください。ダックス&キャバリア以外のワンちゃんのご来場も大歓迎です。









詳細リンク https://store.tsite.jp/shonan/event/t-site/31840-1421190219.html





集まれ!ダックス&キャバリア!!



今回はダックス&キャバリアが湘南T-SITEに大集合。みんなで記念撮影をしましょう。撮影に参加していただいたダックス&キャバリアには、おやつのプレゼントもございます。撮った写真は、湘南T-SITE ワンちゃん専用Instagramアカウント「shonan_dogfriendly」で紹介させていただきます。



*撮影時間

・ダックス : 12:00

・キャバリア : 12:20

・ダックス&キャバリア : 12:40



*参加方法

それぞれの撮影時間の10分前に、撮影スペースへお越しください。

※本イベントへのご参加はテーマ犬種に限ります。

※プレゼントは数に限りがございます。





愛犬の体と健康を考え抜いたごはん『GOODISH』試食会 presented by FANCL









サプリメントメーカーのファンケルから、2023年2月1日(水)に、愛犬の体と健康を考え抜いたプレミアムドッグフード『GOODISH』が発売されました。

これを記念して、今回のワン One day!当日限定で『GOODISH』のプレミアム試食会を実施いたします。



*「GOODISH(グーディッシュ)」とは







愛犬のために考えつくされた、良質(GOOD)で特別な一皿(DISH)の意味が込められたプレミアムドッグフードです。

ファンケル社員の愛犬が突然のアレルギー反応により健康を害し、治療と再発が続いたことから、健康維持の原点になる食事に着目して改善策を模索していました。

しかし、市場には愛犬健康維持に適したドッグフードが存在していなかったため、自身で製品開発に取り組み、同製品が誕生しました。

犬の食性に合わせて良質なたんぱく質を豊富に含むベニソン(鹿)、チキン(鶏)、ホース(馬)、フィッシュ(魚)の4つの肉をベースにした味を用意し、消化のしやすさに着目して良質な原材料の栄養素をそのまま体に届けるフリーズドライ製法を採用しています。いつまでも元気な愛犬と、家族として過ごせるようにという想いを込めたドッグフードです。



※ご試食いただける数に限りがあり、無くなり次第終了となります。

※混雑状況によってお待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。







「マテ」選手権 presented by perromart.jp







目の前に置かれるフードを食べずに「マテ」し続けられるか挑戦!今回のフードは特別に『NAMAプレミアム贅沢おやつ』をご用意します。(協賛:perromart.jp)

最後までクリア出来た方には景品もご用意しております。奮ってご参加ください。



*「NAMAプレミアム贅沢おやつ」とは





高タンパク質でヒューマングレードな犬猫おやつ。

体重管理をしている犬猫のサポートするため低カロリーに仕上げています。

静岡県焼津港で水揚げしたカツオを、HACCAP取得の加工会社が人間の食品加工と同じレーンで製造することで犬猫の健康をしっかり守ります。

また食いつきが良くなるよう、個包装でレトルト調理をすることで酸化を防止して旨味をキープ。1個1個、カンタンに与えやすいことでドッグペアレントへの利便性も考慮しています。



*スケジュール

・1回目 : 10:15~11:15

・2回目 : 14:30~15:30



*参加方法

運営事務局のテント内で整理券をお受け取りください(各回先着順)。

整理券の配布は10:00から開始します。



※各時間帯45頭までご参加いただけます。

※ご参加は1家族につき1頭までです。







ワンちゃんマーケット



ワンちゃん用のこだわりのフードやグッズなど、20店舗以上のお店が集まるほか、キッチンカーの出店もございます。



≪出店店舗一覧≫ ※店舗詳細は湘南T-SITE、HPをご覧ください。

・Ahavah jp'z

・AMAENBOU

・D+Ensemble

・Dog massage + school *makana* azi.

・Flavor

・Laughin'dog

・Living with Pets

・miLmiL

・M's Diamond

・natural deli

・PET SO CHIC

・perromart

・POCO's GARDEN

・Ralph SHONAN

・Soy Variations

・tamamel

・Three.t

・TRUE&EVER

・watanabehikaru DogPhoto

・ショップハラショー

・スペインタイルporan

・デコグッズ手作り雑貨のお店 るちあん

・ミスターバックマン

・犬服ハンドメイド Drole



≪キッチンカー≫

・熟成肉工房ジロー(ハム工房ジロー)

・青果のひまわり

・Enkei Food&Wheelz







Wan!Passしつけ認定体験会











プロのドッグトレーナーによるグループレッスンを体験後、その場でWan!Passしつけ認定試験に挑戦していただけます。愛犬と一緒に是非ご参加ください!



しつけ教室講師:須崎 大(Dai Suzaki)

ヒューマン・ドッグトレーナー。DOGSHIP LLC. 代表。

実務経験と動物の行動学と心理学を学問してきた立場から、人と犬、人と人の相互関係をライフワークとして研究。近年、社会人向けに「動物から学ぶコミュニケーション」をテーマに企業や自治体・ホテル等にて、講師としても活動。また小学生向けの動物介在教育 の現場では、学習プログラムの開発に携わり講師も担当している。

・一般社団法人 manani 理事・プログラム開発・講師

・一般社団法人 日本ペット歯磨き普及協会 理事

・一般社団法人 日本アニマルウェルネス協会 ホリスティックケアカウンセラー 講師



*スケジュール

13:00~14:00



*参加方法

イベント当日、Wan!Passブースにてお申し込みください。



※先着順です。定員に達し次第受付を終了します。





注意事項



◎ 愛犬同伴のお客様へのお願い



・会場内でのワンちゃんによる事故・怪我につきましては、飼い主さんの自己責任となります。十分お気をつけください。また愛犬同士のトラブルにつきましても当事者同士での解決をお願い申し上げます。



・会場内では、必ずリードをご着用ください。また、リードから手を離さないようにお気をつけください。伸びるリードは短くロックした状態でご使用ください。



・ワンちゃんのウンチにつきましては、飼い主さんが必ずお持ち帰りください。会場のお手洗いやゴミ箱に捨てないようにお願いいたします。オシッコについては水で流していただくようお願いいたします。お手元に水のご用意がない場合、会場事務局でお貸し出ししますのでお声がけください。



湘南T-SITEのドッグイベントは、「湘南t-site ドッグフレンドリー」のFacebookページ・Instagramでご確認ください。



※本イベントは駐車券サービス対象外です。

※出店は都合により変更になる場合がございます。

※事前の予告なく本イベントを中止・延期・縮小する場合がございます。予めご了承ください。







イベント概要



湘南T-SITE ワン One day!

会期 2023年3月26日(日)

場所 湘南T-SITE プロムナード他

主催 湘南T-SITE

共催・協力 株式会社FANCL/ペッツオーライ株式会社/25Holdings Japan合同会社/小田急電鉄株式会社

お問合せ先 0466-31-1515

URL https://store.tsite.jp/shonan/event/t-site/31840-1421190219.html





店舗情報







湘南T-SITE

住所:〒251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町6丁目20番-1

電話番号: 0466-31-1515(10:00~19:00)

営業時間:8時ー21時

ホームページ:https://store.tsite.jp/shonan/

Instagram:https://www.instagram.com/



