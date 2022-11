[ベネリック株式会社]

株式会社ハル研究所と任天堂株式会社が開発し、任天堂株式会社が発売する人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした『Kirby Cafe (カービィカフェ)』。

さむ~い冬にぴったりのメニューが楽しめる「カービィカフェ WINTER 2022」を2022年11月17日(木)から2023年2月28日(火)までの期間限定で開催します。











「カービィカフェ WINTER 2022」では、マフラーがあたたかそうな「冬のカービィバーガー&粉雪チーズのパスタ」や、ホワイトシチューのおふとんでワドルディたちがうとうとする「ワドワドワドルディのなかよしコロッケプレート」、カービィがふかふかパンケーキのおふとんに入った「カービィの夢のリコッタパンケーキ」など、冬じたくをしたカービィたちのかわいくておいしいメニューが盛りだくさん。

また、ゲーム『星のカービィ ディスカバリー』に登場するワドルディカフェのとっておきの一品「ヘンケイ!くるまほおばりケーキ」も冬バージョンとなり、くるまほおばりカービィが氷と雪の景色を走ります。

この冬はカービィカフェにて、カービィたちがおくるプププランドの冬ならではのフードとデザートをお楽しみください。













■ストーリー

カービィカフェに、みんなが待ちのぞんだ冬がやってきました。



まっ白な雪の帽子をおしゃれにかぶったウィスピーウッズは、どこか得意げ。

あたりいちめんの銀世界にたたずむカービィカフェは、まるで別のお店のようなよそおいです。



プププランドのみんなはこの季節が大好き!

ふかふかの雪の上をキュッ…キュッ…と心ゆくまで歩きまわり、足あとをたくさん作るのがお気にいりです。

カービィとワドルディたちも、カフェの準備をしばし忘れて思いおもいに冬のおとずれをたのしんでいます。

雪まみれになって夢中であそぶカービィは、まるで大きな雪玉のよう。



おや、よく見ると、雪のじゅうたんのところどころに森の木の実が顔を出しています。

いろんな色や形の実を集めるのがたのしくて、雪あそびはいつの間にか収穫タイムに!

木の実がエプロンで抱えきれなくなったところで、そろそろカワサキの待つお店に戻りましょう。

ぽろぽろと木の実をこぼしながら、みんなで足どり軽くカフェまでレッツゴー!



雪景色からインスピレーションをえたカービィたちが、心もからだもぽかぽかになる“冬のカービィカフェ”をお届けします。



どうぞおたのしみに!





■「カービィカフェ WINTER 2022」限定メニュー詳細





メニュー名:冬のカービィバーガー&粉雪チーズのパスタ(30周年おめでとうバージョン)

価格:スーベニアプレート付き 3,058円(税込) / スーベニアプレートなし 2,068円(税込)



おなじみのカービィバーガーもバッチリ冬じたく!

あったかマフラーのバーガーにチーズの雪化粧をほどこしたパスタを添えました。プププランドの冬をお楽しみください。







メニュー名:冬のワドルディバーガー&粉雪チーズのパスタ

価格:スーベニアプレート付き 3,058円(税込) / スーベニアプレートなし 2,068円(税込)



ワドルディバーガーがあったかい冬のよそおいで登場!

カービィとおそろいのあったかマフラーのバーガーにチーズの雪化粧をほどこしたパスタを添えました。プププランドの冬をお楽しみください。







メニュー名:ワドワドワドルディの夢みるホワイトシチュー

価格:1,958円(税込)



さむ~い冬の日、なかよく身をよせてうとうとするワドルディたちは、いったいどんな夢をみるのでしょう。

クリームコロッケとほかほかのホワイトシチューで仕上げた心も体もほっこりする一品を、ぜひ召し上がれ。







メニュー名:コックカワサキの冬のわくわくオードブル ~ローストビーフ添え~

価格:2,728円(税込)



ローストビーフは甘酸っぱいリンゴンベリーのソースをアクセントに。

アボカドペーストとマッシュポテトのサラダケーキには、サーモンをたっぷりと添えて。

コックカワサキがとっておきのディナーのために腕をふるった一品は、思わず笑顔になってしまうおいしさです。







メニュー名:ヘンケイ!くるまほおばりケーキ ~ホワイティホルンズ~

価格:1,958円(税込)



『星のカービィ ディスカバリー』のワドルディカフェに登場するとっておきの一品が、なんとカービィカフェで現実のメニューに!

フルーツやお菓子で出来たステージを走るくるまほおばりカービィは、フルーツを挟んだスポンジをイチゴ味のブランマンジェでコーティングしたぷにぷに仕様♪

さあ、カービィといっしょに、新世界をかけめぐりましょう!









メニュー名:カービィの夢のリコッタパンケーキ

価格:1,628円(税込)



ある冬のさむい日、食いしんぼうなカービィが見た夢は、いちごとバナナたっぷりの、ふかふかのパンケーキをおふとんにして眠る夢!?

心もお腹も満たされてまんぞくなカービィといっしょに、クリームにかくれているりんごで味の変化を楽しみながら、あなたも夢のなかをのぞいてみませんか?









メニュー名:ウィスピーウッズの森の恵みタルト

価格:2,178円(税込)

※スーベニアプレート(小)付き



冬のウィスピーウッズの森でカービィとワドルディがエプロンいっぱいに摘んできたのは、たくさんの木の実たち。それをタルトやお皿に飾りつけたら、おしゃれなタルトのできあがり!チョコレートモンブランにベリーの甘酸っぱさを添えたとっておきのタルトを、カービィたちといっしょにお楽しみください。









メニュー名:エフィリンのトウィンクル☆フローズン

価格:968円(税込)



おや?

カービィが新世界で出会った新しいおともだちも、冬のカービィカフェに遊びにきたようですよ。

エフィリンの大きなお耳みたいな色がとっても印象的!

つもった雪のようにさらさらの、フルーティーでさわやかな甘さのドリンクです。





■『Kirby Café(カービィカフェ)』について

『カービィカフェ』は人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにしたキャラクターカフェです。もしもカービィの世界にカフェがあったら…というコンセプトのもと、せっせと働くワドルディと、つまみ食い担当(?)のカービィ、そしてコックカワサキのおもてなしで、みんなのおなかと元気をいっぱいにします。「カービィカフェ TOKYO」のある東京ソラマチの4階では、カービィカフェ限定グッズをはじめ「星のカービィ」のグッズを取り扱う「Kirby Café THE STORE (カービィカフェ ザ・ストア)」も営業中。カービィカフェ限定グッズのお買い物が楽しめます。



● 公式サイト:https://kirbycafe.jp

● 公式Twitter:https://twitter.com/KirbyCafeJP

● Kirby Café THE STORE 公式サイト:https://kirbycafe.jp/thestore/

● 期間限定オンラインストア「カービィカフェ ポップアップ ストア」:https://kirbycafe-popup.com/





■店舗情報

カービィカフェ TOKYO、カービィカフェ HAKATA、カービィカフェ NAGOYAでは、下記のURLよりご予約を承っております。お越しの際は事前のご予約がおすすめです。

※営業時間は現時点でのものとなりますため、状況によって変更する場合がございます。





● カービィカフェ TOKYO (常設店舗)



店名:Kirby Café TOKYO (カービィカフェ トーキョー)

住所:東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード 4F 9番地

営業時間:10:00~22:00 (21:00ラストオーダー)

※定休日は施設に準ずる



予約サイト:https://kirbycafe-reserve.com/guest/tokyo/





● カービィカフェ HAKATA (常設店舗)





店名:Kirby Café HAKATA (カービィカフェ ハカタ)

住所:福岡県福岡市博多区住吉1-2-1 キャナルシティ博多ノースビルB1F

営業時間:11:00~22:00 (21:00ラストオーダー)

※定休日は施設に準ずる



予約サイト:https://kirbycafe-reserve.com/guest/hakata/





● カービィカフェ NAGOYA (期間限定店舗 ※2023年2月5日までの開催となります)





店名:Kirby Café NAGOYA (カービィカフェ ナゴヤ)

住所:愛知県名古屋市中区栄3-29-1名古屋PARCO 2F

営業時間:11:00~20:00 (19:00ラストオーダー)

※定休日は施設に準ずる



予約サイト:https://nagoya.kirbycafe-reserve.com/guest/store01/





● カービィカフェ ザ・ストア (常設店舗)





店名:Kirby Café THE STORE (カービィカフェ ザ・ストア)

住所:東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード 4F 11番地

営業時間:10:00~21:00

※定休日は施設に準ずる

※カフェのご予約無しでお買い物いただけますが、混雑状況により入場制限させていただくことがございます。





※『カービィカフェ』は、「星のカービィ」著作権者である株式会社ハル研究所と任天堂株式会社が委託する版権管理会社 株式会社ワープスターのライセンスにて、ベネリック株式会社が運営するキャラクターカフェです。



(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.



■感染拡大防止のための取り組み

店舗ではスタッフのマスク着用や手指消毒、レジにおける飛沫飛散防止フィルムの設置や、お会計時にソーシャルディスタンスを保つためのお並び位置指定を行い、営業させていただきます。

状況によっては密な状態を避けるために入店制限を行う可能性がございます。

加えまして、お客さまにもマスク着用などのご協力をいただけますようお願いいたします。



