[株式会社新潮社]

『Artiste』第10巻を2024年6月7日に新潮社より発売。また「『Artiste』10巻刊行記念 マルイのPOP UP STORE(仮)」を同年6月28日~ 新宿マルイアネックス6Fにて開催!



★コミックス10巻 2024年6月7日(金)発売

★「クロックムッシュのぬいぐるみキーホルダー付き限定版」も同日発売&12月25日(月)~予約開始

★作品初のポップアップストア開催! 2024年6月28日(金)~7月15日(月) in 新宿マルイアネックス6F







■『Artiste』10巻「クロックムッシュのぬいぐるみキーホルダー付き限定版」

「クロックムッシュのぬいぐるみキーホルダー」を同梱した作品初のグッズ付き限定版です。

さらに、ぬいぐるみはさもえど太郎先生描き下ろしデザインとなっております。



予約開始日:2023年12月25日(月)

予約締切日:2024年2月26日(月)

発売日 :2024年6月7日(金)



※予約は各書店(オンライン書店含む)にて受付中です。

※限定版は受注予約生産のため締切日までにご予約下さい。

※本作品の本編は、通常版『Artiste(10)』と同じ内容です。重複購入にご注意ください。



■『Artiste』10巻刊行記念 マルイのPOP UP STORE(仮)

場 所 :新宿マルイアネックス6F

期 間 :2024年6月28日(金)~7月15日(月)



作品初のPOP UP STOREでは描き下ろしイラストを使用した公式グッズを多数準備中です。

グッズの詳細など情報は公式Xアカウントにて随時更新予定!

「月刊コミックバンチ」:https://twitter.com/Bunch_Shincho

「くらげバンチ」:https://twitter.com/kurage_news



書籍内容紹介





夏のバカンス到来! アパルトマンの住人たちが各々の夏休みを満喫する中、予定のないジルベールはマルコの地元に誘われて――。









著者紹介





さもえど太郎

2016年~『Artiste』連載開始

本作が初の連載作品となる。

Twitter:https://twitter.com/samo_taro



書籍データ





【タイトル】Artiste 10 クロックムッシュのぬいぐるみキーホルダー付き限定版

【著者名】さもえど太郎

【発売日】2024年6月7日

【造本】192P、B6判

【定価】税込2,970円

【ISBN】978-4-10-772684-1

【作品試し読み】https://kuragebunch.com/episode/13933686331620139751

※本作品の本編は、通常版『Artiste(10)』と同じ内容です。重複購入にご注意ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/25-12:46)