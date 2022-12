[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年1月6日(金)より韓国ドラマ『キマイラ』を独占配信いたします。







『キマイラ』は、世界中で大ブームを巻き起こした『イカゲーム』のパク・ヘスが主演を務める本格クライム・サスペンスです。

ある日、35年前に世の中を震撼させた連続爆発殺人事件”キマイラ事件”とそっくりの謎の爆発事件が発生。パク・ヘスが熱演する刑事を筆頭に、外科医、FBIプロファイラー、報道記者、それぞれが新たな“キマイラ事件”を通して、35年前の“キマイラ事件”の真実を追うことになります。2つの事件が複雑に絡み合い、物語が進むにつれて明らかになる真相から目が離せません。



パク・ヘスをはじめ、『KCIA 南山の部長たち』『マウス~ある殺人者の系譜~』で存在感を見せたイ・ヒジュンや、『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』や『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』などグローバルで活躍するスヒョンなど、実力派俳優たちの競演にも注目です。

本作は1月6日(金)よりU-NEXT独占で配信いたします。ぜひご覧ください。



<作品概要>





『キマイラ』<全32話>

【配信開始日】

第1話~第16話:2023年1月6日(金)12:00

第17話~第32話:2023年2月3日(金)12:00

【価格】各220円(税込)/視聴期間:3日間

<STORY>

35年前、世の中を震撼させた連続爆発殺人事件“キマイラ事件“。ある日、キマイラ事件を彷彿させる爆発事件が起こった。強力係刑事のジェファン、プロファイラーのユジン、外科医のジュンヨプ。3人はそれぞれが違う目的を持って、35年ぶりに再び始まった連続爆発殺人事件、いわゆる“キマイラ”の真実を追う。そして、35年前と現在、2つの事件が複雑に絡み合っていく。



(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved



