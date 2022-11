[J-WAVE(81.3FM)]

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、2023年3月4日(土)、5日(日)の2日間、豪華アーティストがギター弾き語りで共演するライブイベント「J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2023 supported by 奥村組」(以下、ギタージャンボリー)を両国国技館で開催いたします。このたび、第一弾出演者を発表するとともに、チケットの【最速】先行予約も実施いたします。



「ギタージャンボリー」は、2013年に始まり、今回で8回目を迎えるライブイベントです。土俵に見立てたセンターステージを客席がぐるりと囲む臨場感あふれる会場は、まさに両国国技館ならでは。パフォーマンスに定評のある豪華アーティストたちの本気の弾き語りと相まって、唯一無二のライブ体験が生まれます。



場内では「ちゃんこ」や「やきとり」など名物“相撲フード"も販売され、ライブでは実際の“呼出し”がアーティストを呼び込むという、両国国技館の特性を活かした“お楽しみ”も満載。また、ステージは360度回転するため、アーティストと客席が熱い一体感に包まれます。飲み物片手におつまみをつつきながら極上のギター弾き語りに浸る、そんな「音楽花見」を一足早く楽しめる唯一無二のライブイベントです。



チケットは、アリーナレベルで楽しむ「砂かぶり」席。そして履物を脱いでお上がりいただく「マス席」。推奨使用人数は大人2名までですが、最大4名までお入りいただけます。もちろん贅沢におひとり様使いも! そして、実はステージが見やすく、会場全体の大迫力を堪能することができるイス席の「2階席指定」。「2日通し・2階席指定」も、そして各チケットにOMIYAGEとしてオリジナルの特製湯呑みが付く「OMIYAGE付」もご用意しています。VIPマス席もあり、楽しみ方はそれぞれです。詳細は公式サイトでご確認ください。



この度、出演アーティスト第一弾を発表いたします。



初日(3/4・土)には、コロナ禍のため残念ながら開催中止となった2020年3月に出演を予定していたポルノグラフィティの岡野昭仁が満を持して両国国技館に登場。そして、弾き語りと言えばこの方、秦 基博。精力的な活動をつづける高橋 優は、当ギタージャンボリーのプロトタイプとなった、2012年にZepp DiverCity TOKYOで行われた「J-WAVE LIVE 81.3+ac」以来の出演です。そして、共にシンガー・ソングライターとして活躍する藤原さくらとReiがふたり組のユニットとして出演します。音楽花見にふさわしい華やぎを与えてくれることでしょう。さらに、2022年の名盤の一枚『Long Voyage』をリリースした七尾旅人がギタージャンボリー初登場。



2日目にして千穐楽(3/5・日)は、動も静もパッション溢れる横綱級の弾き語りを聴かせる竹原ピストルが前回に続いて出演。こちらも前回に続いて登場、トータス松本がギター侍かくたるやというステージを披露してくれます。味わい深い弾き語りを聴かせてくれるこの方は欠かせません、ハナレグミ。さらに、レジェンドの登場です。ユニークなキャラクターでも親しまれる実は弾き語りの大御所・森山良子が両国国技館に出演します。そして、話題の楽曲「W/X/Y」が累積3億再生を突破した若きシンガー・ソングライター、Tani Yuukiがギタージャンボリー初登場。



今後さらなる出演者追加発表も予定しています。どうぞお楽しみに!



◎出演アーティスト(順不同)



■2023年3月4日(土)

出演者:岡野昭仁(ポルノグラフィティ)、秦 基博、高橋 優、藤原さくら×Rei、七尾旅人and more!



岡野昭仁(ポルノグラフィティ)









秦 基博









高橋 優









藤原さくら×Rei









七尾旅人









■2023年3月5日(日)

出演者:竹原ピストル、トータス松本、ハナレグミ、森山良子、Tani Yuuki and more!



竹原ピストル









トータス松本









ハナレグミ









森山良子









Tani Yuuki











J-WAVEではどこよりも先がけて、11月30日(水)正午から12月11日(日)23:59まで、J-WAVEのリスナーズ・コミュニティ【J-me】会員限定、チケット【最速】先行予約のエントリーを受け付けます。新規ご入会の方でもOK。入会費は無料です。受付は抽選式となります(先着順ではありません)。チケットをいち早く手に入れるチャンスをお見逃しなく!



公式ホームページ: https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2023/





タイトル: J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2023 supported by 奥村組

日時: 2023年3月4日(土)、5日(日)

場所: 両国国技館(東京都墨田区横網1-3-28)

3月4日(土)出演(順不同):岡野昭仁(ポルノグラフィティ)、秦 基博、高橋 優、藤原さくら×Rei、七尾旅人 and more!

3月5日(日)出演(順不同):竹原ピストル、トータス松本、ハナレグミ、森山良子、Tani Yuuki and more!

※今後、出演者の追加発表もあります。



チケット料金(税込):全席指定

・砂かぶり席(アリーナレベルの椅子席)¥9,900

・ます席(座布団/4名迄)¥22,000

※1ます4名まで入場可、履物を脱いで着席 サイズは1ます=約120cm×130cm(推奨:大人2名)

・2日通し・2階席指定(イス) ¥9,900

※先行予約/販売時のみ特別価格。各日程の座席は異なります。

・2階席指定(イス) ¥5,900

・VIPます席(特製座布団/2名迄)¥100,000

-各日、限定枚数販売

-正面側ます席(ステージは回転します)

-1ます2名まで入場可、履物を脱いで着席

-1ますのサイズは120cm×130cm

-開演前にステージエリアで個別に記念撮影(集合時間あり)※出演者との撮影ではありません

-OMIYAGE(オフィシャルグッズ詰め合わせ:内容は後日発表)付き

-ちゃんこ食べ放題(「食事処」専用ファストレーン付き)

-ウエルカムドリンク付き(ソフトドリンク)

-入場時、専用ファストレーンを設置

-特製VIPパス

-特製座布団付き

※以下、先行予約/販売時のみ受付

・OMIYAGE(特製湯吞み×1個)付き・砂かぶり席 ¥11,000

・OMIYAGE(特製湯吞み×2個)付き・ます席(座布団/4名迄) ¥24,000

・OMIYAGE(特製湯吞み×1個)付き・2日通し・2階席指定(イス席) ¥11,000

・OMIYAGE(特製湯吞み×1個)付き・2階席指定(イス席) ¥7,000

※グッズは当日会場でのお渡しとなります。



主催: J-WAVE

企画・制作: J-WAVE、J-WAVE MUSIC、DISK GARAGE

特別協賛:奥村組

イベントHP:https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2023/



公演に関わるお問い合わせ:DISK GARAGE 050-5533-0888(平日12:00~15:00)



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-16:46)