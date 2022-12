[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2022年12月21日(水)より韓国ドラマ『俺はまだ本気出してないだけ』を見放題で日本初配信いたします。







韓国ドラマ『俺はまだ本気出してないだけ』は、日本で映画化もされた青野春秋の同名漫画を原作に、韓国の実力派スタッフ&キャストでドラマ化した作品です。『夫婦の世界』でヒロインの夫テオを演じ大ブレイクを果たしたパク・ヘジュンが、今作では会社を辞めて漫画家になることを決意する40代バツイチ子持ち男性をコミカルに演じます。

情けない姿を見せながらも、新たな夢に向かって奮闘する主人公を応援したくなること間違いなしの『俺はまだ本気出してないだけ』は、12月21日(水)より見放題で日本初配信いたします。ぜひお楽しみください。



<作品概要>





『俺はまだ本気出してないだけ』<全12話>

【配信開始日】

2022年12月21日(水)

【配信形態】

見放題

【視聴ページ】

https://video.unext.jp/title/SID0075653?rid-PR00735



<STORY>

医療用品を扱う企業で営業をしているナム・グムピルは、ひょんなことから10年勤めた会社を辞めてしまう。40歳を過ぎてシングルファーザーのニートとなった彼はある日、漫画家という夢を見つけ、公募展に応募しようと漫画を描き始めるが…。



Based on the original graphic novel “ORE WA MADA HONKI DASHITENAI DAKE” created by Shunju AONO (C) Shunju AONO, SHOGAKUKAN / Park heekwon, Park eunyeong Copyright (C) TVING All Right Reserved



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。24万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む3万本以上のレンタル作品、さらに84万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。 株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ/2022年10月時点 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/21-21:16)