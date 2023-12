[H1GLOBAL株式会社]

湘南の宝石2023-2024~江の島を彩る光と色の祭典のイルミネーション前に行ってみよう♪



ハワイカイルアに本店を構える「モケス ハワイ」江の島店より、クリスマス限定パンケーキ「サンタクロースフロムザシー」を発売開始いたしました。

小さなパンケーキを敷き詰め、ハート型の季節のフルーツやホイップクリーム、パウダーシュガーで飾り付けた自家製パンケーキは、サンタさんからのプレゼントのような華やかさ。数人でシェアできるボリュームも魅力です。

冬の江の島、ふんわり美味しいクリスマス限定パンケーキをぜひご賞味ください。







◆クリスマス限定パンケーキ「Santa Claus from the sea」

販売価格:1,225円(税込 1,380円)







◆取扱店舗



モケス ハワイ江の島店



住所:神奈川県藤沢市江ノ島1-6-8



TEL:046-647-794



営業時間:平日11:00~17:30(L.O.17:00)、土日祝10:00~18:30(L.O.18:00) 年中無休



発売期間 12月25日まで



















◆Angel Wing Project



『写真を撮るとHappyになる』とSNSで人気となった天使の羽も、2023年3月に作者であるコレット・ミラーさんの来日によりリペアされました。生まれ変わった天使の羽とのお写真もぜひお楽しみください。





◆「モケス ハワイ」とは





ハワイ・ワイキキの由緒あるホテル『ハレクラニ』で働いていたMoke Warren(モケ・ワーレン)が、1999年に、ハワイ・カイルアタウンの中心部にオープンさせたレストラン。家族経営でアットホームな雰囲気の中、手頃な値段で美味しい家庭的な食事を楽しめます。

モケスのパンケーキは、ふっくらモチモチの食感が特徴。

名物は、リリコイ(パッションフルーツ)ソースがたっぷりかかったリリコイパンケーキ。

リリコイソースの爽やかな酸味と、パンケーキのほのかな甘さが楽しめます。

リリコイソースはパッションフルーツのピューレをベースに、バターとクリームチーズでコクを出したオリジナルクリームソース。たっぷりの生クリームとオレンジピールも相性抜群です。



“These pancakes will change your life ”(このパンケーキはあなたの人生を変えることでしょう!)





【モケス ハワイ公式アカウント/サイト】

Instagram▶https://www.instagram.com/mokes_japan/

公式サイト▶https://www.mokeskailua-japan.com/





◆本件に関するお問合せ

広報:庄子・横井

Tel:03-6433-5723

Mail:info@h1-global.com



◆会社概要

社名:H1GLOBAL株式会社

創業:2005 年4 月

代表者:代表取締役 輝咲 翔(きざき しょう)

本社:〒106-0047 東京都港区南麻布5丁目1-29-901

TEL:03-6419-7755



