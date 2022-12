[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は2022年12月21日(水)、「2022年 U-NEXT人気作品ランキング」を発表いたしました。







世界中が熱狂した大ヒット作『トップガン マーヴェリック』が、22年9月の配信開始からわずか約2ヶ月の集計期間で映画レンタル部門のトップに。アニメ部門では社会現象といえるほどのブームとなった『SPY×FAMILY』を筆頭に、話題作が続々とランクインしました。また、海外ドラマ部門では『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』などファン待望の人気シリーズの最新作が上位につけています。韓流・アジア部門では、21年11月にレンタル配信を開始し、22年5月に見放題配信を開始した『女神降臨』がレンタル/見放題の両部門で1位を飾り、圧倒的な人気を見せました。

U-NEXTでは、世の中を賑わせた大ヒット作から、U-NEXTでしか観られない「ONLY ON作品」まで、豊富なラインナップをお楽しみいただけます。1年の振り返りにぜひご覧ください。



<映画 レンタル部門>





トップガン マーヴェリック

東京リベンジャーズ

スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム

コンフィデンスマンJP 英雄編

マスカレード・ナイト

ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ

ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密

99.9-刑事専門弁護士- THE MOVIE

ドライブ・マイ・カー インターナショナル版

SING/シング:ネクストステージ







<アニメ 見放題部門>





SPY×FAMILY

「鬼滅の刃」遊郭編

チェンソーマン

ワンピース ワノ国編

呪術廻戦

HUNTER×HUNTER

その着せ替え人形(ビスクドール)は恋をする

進撃の巨人 The Final Season

リコリス・リコイル

パリピ孔明







<アニメ レンタル部門>







僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション

竜とそばかすの姫

劇場版 ソードアート・オンライン-プログレッシブ- 星なき夜のアリア

君の名は。

ONE PIECE STAMPEDE

シン・エヴァンゲリオン劇場版

映画「五等分の花嫁」

天気の子

ONE PIECE FILM Z

僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング







<海外ドラマ 見放題部門>





AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章

ハウス・オブ・ザ・ドラゴン

HALO

ロスト・シンボル

セックス・アンド・ザ・シティ シーズン1

ゴシップガール シーズン1

ピースメイカー

SUPERNATURAL シーズン1

メア・オブ・イーストタウン / ある殺人事件の真実

ゲーム・オブ・スローンズ 第一章:七王国戦記







<韓流・アジア 見放題部門>





女神降臨

太陽の末裔 Love Under The Sun

流れ星

月水金火木土

力の強い女 ト・ボンスン

サム、マイウェイ ~恋の一発逆転!~

コンビニのセッピョル

麗<レイ>~花萌ゆる8人の皇子たち~

雲が描いた月明り

ホテルデルーナ



<韓流・アジア レンタル部門>





女神降臨

コンビニのセッピョル

赤い袖先

先輩、その口紅塗らないで

夫婦の世界

浪漫ドクターキム・サブ2

悪の花

ホテルデルーナ

ペントハウス

Dear.M







<タイドラマ 見放題部門>





F4 Thailand/BOYS OVER FLOWERS

2gether

KinnPorsche The Series

Lovely Writer The Series

TharnType/ターン×タイプ

NOT ME

TharnType2 -7Years of Love-

Paint with Love

Enchanté

WHY R U?







<マンガ部門>





東京卍リベンジャーズ

呪術廻戦

アオアシ

キングダム

SPY×FAMILY

ONE PIECE モノクロ版

チェンソーマン

ブルーロック

鬼滅の刃

その着せ替え人形は恋をする







<ラノベ部門>





ようこそ実力至上主義の教室へ

オーバーロード

転生したらスライムだった件

無職転生 ~異世界行ったら本気だす~

月が導く異世界道中

鬼の花嫁

【小説】本好きの下剋上

Re:ゼロから始める異世界生活

乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか







<書籍部門>





ジェイソン流お金の増やし方

星ひとみの天星術2022

私が見た未来 完全版

本当の自由を手に入れるお金の大学

眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい心理学

おもろい話し方

やる気に頼らず「すぐやる人」になる37のコツ

変な絵

限りある時間の使い方

人は話し方が9割



<雑誌部門>





FRIDAY

FLASH

週プレ

週刊アサヒ芸能

CanCam

週刊大衆

SPA!

ViVi

Hot-Dog PRESS

MONOQLO





※集計期間:2022年1月1日~2022年11月30日

※「映画」「海外ドラマ」「アニメ」「韓流・アジア」「タイドラマ」は「総視聴者数」、「マンガ」「書籍」「ラノベ」は「総売上」、「雑誌」は「総視聴者数」を抽出

※レンタルランキングと見放題ランキングにおいて重複している作品は、集計期間中に「レンタル」から「見放題」に切り替わった作品です。

※作品は予告なく配信終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

(C)︎2021「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (C)︎堀越耕平/集英社

(C)2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.

(C) STUDIO DRAGON CORPORATION

(C)神尾葉子/集英社 (C)GMMTV

(C)和久井健/講談社

(C)Syougo Kinugasa 2022

(C)Watanabe Entertainment/ぴあ



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。24万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む3万本以上のレンタル作品、さらに84万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。 株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ/2022年10月時点 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/21-17:46)