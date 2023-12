[株式会社新潮社]

2023年12月15日(金)、紀伊國屋書店スタッフが全力でおすすめする本ベスト30「キノベス!2024」が発表され、新潮社作品の『成瀬は天下を取りにいく』『世界でいちばん透きとおった物語』『君が手にするはずだった黄金について』の3冊がトップ10入りしました!





「キノベス!」とは、過去一年に出版された新刊(文庫化タイトル除く)を対象に、紀伊國屋書店のスタッフさん達が「自分で読んでみて本当に面白い、ぜひとも読んでほしい本を選び、お客様におすすめする」というランキング企画になります。「キノベス!2024」で1位に宮島未奈『成瀬は天下を取りにいく』、5位に杉井光『世界でいちばん透きとおった物語』、6位に小川哲『君が手にするはずだった黄金について』の3作品が選出されました。

宮島未奈『成瀬は天下を取りにいく』は発売わずか半年で10万部を突破した話題の青春小説。本作がデビュー作であるにもかかわらず、「静岡書店大賞」小説部門大賞を皮切りに、「ダ・ヴィンチ BOOK OF THE YEAR 2023」小説ランキング1位、「読書メーター OF THE YEAR 2023-2024」総合1位など、既に数多のアワードを獲得しています。続編である『成瀬は信じた道をいく』も1月24日(水)に発売予定です。





杉井光『世界でいちばん透きとおった物語』は本書には紙の書籍でしか実現できない、ある仕掛けが施されています。読者に“体験”をもたらす驚愕の企みに、仰天の口コミが次々に広がり、普段あまり本を読まない読者、特に10~20代にまで広がる異例のヒットとなりました。





小川哲『君が手にするはずだった黄金について』は著者の直木賞受賞後第一作目。収録された6篇の短篇は、すべて「僕=小川哲」が主人公で、テーマは「承認欲求」。自分自身を主人公して人に認められたい欲求を描く物語に、発売前から多くの書店員さんが魅了されました。





