株式会社ゲームオン[本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:文 智秀(ムン・ジス)] は、K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』のファン投票の結果が反映される韓国MBC Plusが配信する音楽番組『SHOW CHAMPION』2月8日(水)放送回(第462回)のチャンピオンソング投票にて、NCT127が1位を獲得したことをお知らせします。





K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』は、株式会社NEOWIZ [本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン)]と、韓国MBC PLUS[[本社:韓国 京畿道高陽市、代表取締役社長:趙能熙(チョ・ヌンヒ)]が共同で運営しており、日本国内のサービスをゲームオンが担当しているサービスです。





(※)MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。 現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。



■2月8日(水)の放送回でNCT127のAy-YOが総得点で1位を獲得!

『SHOW CHAMPION』2月8日(水)の放送回(第462回)において、NCT127のAy-YOが、音源や音盤、アプリ投票、SNSスコア、放送スコアなどを反映した総得点で1位を獲得し、チャンピオンソングとして番組内で放送されました。



なお、1位から5位までの順位と各スコアは以下の通りです。



≪『SHOW CHAMPION』(462回放送回ランキング)≫





『IDOL CHAMP』内のファン投票では以下の結果となりました。



《『IDOL CHAMP』ファン投票ランキング》









■『SHOW CHAMPION』とは

『SHOW CHAMPION(ショーチャンピオン)』とは、韓国MBC PLUSが毎週水曜日18:00~19:00にケーブルTVで配信する音楽番組です。ランキングスコアは『IDOL CHAMP』内からのファン投票も反映され、各要素のランキング結果の割合を元に(※)順位が決定します。日本国内からは、CATV、動画オンデマンドサービスを通じてご視聴いただけます。



『IDOL CHAMP』でのファン投票期間

『SHOW CHAMPIOM』放送前週の金曜日20:00~放送週の月曜日14:00まで





(※)各スコアの割合音源35%、音盤15%、グローバルファン投票(アプリ)20%、SNS10%、放送スコア20%



■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは





音楽番組「SHOW CHAMPION」のファン投票を行うことができるスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組のファン投票に参加することができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。



また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票も実施しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。





■動作環境









■公式SNS





<『IDOL CHAMP』日本公式ブログURL>

https://idolchamp.jp/



<『IDOL CHAMP』日本公式TwitterURL>

https://twitter.com/idolchamp_jp







■アプリダウンロード

<App Store>

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018



<Google Play>

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US





●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All Right reserved. (C)MBC PLUS All Right reserved. (C)GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.



