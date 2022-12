[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2022年12月29日(木)より上演の舞台『風都探偵 The STAGE』を独占でライブ配信することを決定いたしました。ライブ配信の対象となるのは、東京の12月29日(木)19時公演<初日>と、大阪の2023年1月25日(水)14時公演<大千穐楽>の計2公演です。







2009年9月から2010年8月にかけて平成仮面ライダー第11作目として放送された『仮面ライダーW(ダブル)』。その正統続編として、2017年8月より「週刊ビッグコミックスピリッツ」(小学館)にて連載を開始し、累計発行部数240万部を超える人気作品となっているのがマンガ『風都探偵』です。22年8月にアニメ化され、毎週放送・配信するたびにトレンド入りする等、幅広い世代から人気を博した『風都探偵』が、今度は『風都探偵 The STAGE』として舞台化されます。



本作では、2019年に舞台「『仮面ライダー斬月』鎧武外伝」で仮面ライダーシリーズ初の演劇化を手掛け、自身も仮面ライダーシリーズの多くに脚本で携わる毛利亘宏(少年社中)が脚本・演出を担い、マンガ『風都探偵』の脚本をつとめ、テレビ本編から『仮面ライダーW』を描いている三条陸が脚本監修。さらにテレビ『仮面ライダーW』からアニメ『風都探偵』まで全ての音楽を担当している中川幸太郎と鳴瀬シュウヘイが音楽を担います。



さらに、左翔太郎役として和田雅成、フィリップ役として木津つばさ、鳴海亜樹子役として生駒里奈、照井竜役として上野凱、ときめ役として能條愛未が出演するほか、なだぎ武が『仮面ライダーW』から刃野幹夫役を続投、『仮面ライダーW』で園咲霧彦役を演じた君沢ユウキが今作では万灯雪侍役を演じるなど、キャスティングにも注目が集まっています。



東京の12月29日(木)19時公演<初日>と、大阪の2023年1月25日(水)14時公演<大千穐楽>の計2公演をU-NEXT独占でライブ配信いたします。各公演、約2週間の見逃し配信期間もございますので、何度でもお楽しみいただけます。またU-NEXTでは、アニメ『風都探偵』、原作コミックであるマンガ『風都探偵』既刊1~13集はもちろん、『仮面ライダーW』や過去の仮面ライダーシリーズ、関連書籍も多数配信しております。ぜひあわせてお楽しみください。



風都探偵 The STAGE

【配信公演】

1.2022年12月29日(木)19:00 公演<初日:スイッチング映像> ※特典映像:メイキング映像ほか

2.2023年1月25日(水)14:00 公演<大千穐楽:スイッチング映像> ※特典映像:キャストコメント映像ほか

【配信期間】

1.12月29日(木)19:00 公演<初日:スイッチング映像>

・ライブ配信:2022年12月29日(木)19:00~公演終了時間まで

・見逃し配信:準備が整い次第~2023年1月12日(木)23:59

2.1月25日(水)14:00 公演<大千穐楽:スイッチング映像>

・ライブ配信:2023年1月25日(水)14:00~公演終了時間まで

・見逃し配信:準備が整い次第~2023年2月8日(水)23:59

【視聴料】

<ライブ配信+見逃し配信付き>各回3,700円(税込)

【特典映像】※本編終了後に付く特典となります。

1.12月29日(木)19:00 公演 メイキング映像ほか

2.1月25日(水)14:00 公演 キャストインタビュー映像ほか

【販売期間】

1.12月29日(木)19:00 公演<初日:スイッチング映像>

2022年12月19日(月)18:00~2023年1月12日(木)20:00

2.1月25日(水)14:00 公演<大千穐楽:スイッチング映像>

2022年12月19日(月)18:00~2023年2月8日(水)20:00

【中継会場】

1.サンシャイン劇場

2.梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ

【視聴可能デバイス】

・スマートフォン / タブレット(U-NEXTアプリ)

・パソコン(Google Chrome / Firefox /Microsoft Edge / Safari)

・テレビ(Android TV / Amazon FireTV / FireTV Stick / Chromecast / Chromecast with Google TV / U-NEXT TV / AirPlay)

※ライブ配信には1時間に最大約5.5GBの通信量を消費します。当日はWi-Fi環境での視聴を推奨します。



原作/連載/スタッフ/キャスト

<原作>

石ノ森章太郎

<連載>

連載:『風都探偵』(小学館発行「週刊ビッグコミックスピリッツ」脚本:三条陸 作画:佐藤まさき)

<スタッフ>

脚本監修:三条陸

エグゼクティブプロデューサー:塚田英明

脚本:西駿人 毛利亘宏(少年社中)

演出:毛利亘宏(少年社中)

音楽:中川幸太郎 鳴瀬シュウヘイ

アクション監督:栗田政明(倉田プロモーション)

振付:本山新之助

<キャスト>

左翔太郎役:和田雅成

フィリップ役:木津つばさ

鳴海亜樹子役:生駒里奈

照井竜役:上野凱

ときめ役:能條愛未

刃野幹夫役:なだぎ武

真倉俊役:相澤莉多

立川蓮司役:松本寛也

サブ役:梅澤裕介(梅棒)

坪崎忠太役:伊藤孝太郎

万灯雪侍役:君沢ユウキ

<原作コミック>



マンガ『風都探偵』現在1~13集を好評配信中

https://video.unext.jp/book/title/BSD0000210483



(C)石森プロ・東映 (C)三条陸・佐藤まさき / 小学館・石森プロ・東映



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。24万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む3万本以上のレンタル作品、さらに84万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。 株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ/2022年10月時点 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/19-18:46)