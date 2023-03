[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社]

”Slow & Luxury”な視点から旅のスタイルを提案します



六本木 蔦屋書店(東京都港区)では、2023年3月18日(土)~4月24日(月)の期間、“Slow & Luxury“な旅のスタイルを発信する『大人の深旅』フェアを開催いたします。アフターコロナに向けた旅のスタイルを、展示、販売、イベント、トークショーなどを通じて発信いたします。









詳細リンク https://store.tsite.jp/portal/program/otonano-fukatabi/



■開催に至る背景

コロナ禍において六本木エリアは長く人の往来減少に苦しみましたが、昨年夏よりイベント等が再開し、来街者もコロナ前に近い水準まで戻ってきました。

また冬の風物詩である六本木ヒルズのイルミネーション、クリスマスマーケットやファッションイベントなどが大いに盛り上がり、2022年冬は六本木ヒルズの来街者数は過去最高を更新しました。海外からのお客様も増え続けており、街は活気を取り戻しつつあります。

六本木は、旅立つ人も訪れる人も、世界中の人が交わる実に面白い場所です。

「いつか旅に出られるその日まで」と想いを募らせながら過ごした3年間。

これからの旅のスタイルをお客様に発信したい想いでこのフェアを企画しました。



■『大人の深旅』コンセプト

スマホの中にはつい知った気になる情報がたくさん溢れているけれど、実際にその場所に行った人にしか見えない景色や風がある。

そこにしかない、文化、自然、食、人に交わり、こころがほどけ、満たされること。それが、私たちの考える『大人の深旅』です。

こころを満たす方法は人の数だけあります。味わうこと、聴くこと、話すこと、体を動かしたり、ただゆっくり時間を過ごしたり。あるいは旅先で1冊の本を手にとることかもしれません。

世界の旅人が行き交うここ六本木から、これから旅立つあなたへ、“Slow&Luxury”な『大人の深旅』スタイルをご案内します。







PICK UP EVENT





■宇賀なつみさん『じゆうがたび』(幻冬舎)刊行記念スペシャルトークショー開催!(3/21)





テレビ朝日の番組で活躍してきたアナウンサーの宇賀なつみさん。

どんなに忙しくても「旅に出て新しい世界と出会いたい」という彼女が、これまでの道のりを旅の記憶とともに綴った初のエッセイ『じゆうがたび』。トークショーでは、『じゆうがたび』に関するお話はもちろん、書籍に掲載しきれなかった旅について、また今後行ってみたい国についてもお話をお伺いします。





■旅の達人に聞く!あなたが考える『大人の深旅』パネル展(3/18~3/31)





宇賀なつみさん、セソコマサユキさん、福田萌子さん、松浦弥太郎さん、そして蔦屋書店の旅コンシェルジュ。旅の達人たちが考える『大人の深旅』とは?過去に行って印象深かった場所や、改めて今後してみたい旅のスタイルを、写真とコメントを展示いたします。





■Mamikoさん フランスのアンティーク食器蚤の市&トークイベント(4/23)





フランス・パリ在住ライター、エッセイストの井筒麻三子(Mamiko)さん。パリでの日々の暮らしや蚤の市での買い物を紹介する自身のYouTube「GOROGOROKITCHEN」は、35万人のフォロワーを誇る大人気チャンネルとなっています。今回、初めての書籍『GOROGORO KITCHEN 心満たされるパリの暮らし』刊行を記念したトークショーを開催。さらにフェア期間中には、Mamikoさんがフランスの蚤の市で買い集めたアンティーク食器も特別に販売!





■南アフリカ Live Again! 退屈な日常を後に、新たな旅立ち(4/1~4/8)





窮屈な日常から抜け出し、コロナ禍で見失った自分らしさを取り戻したい。南アフリカはそんな願いを叶えてくれる絶好の旅先。旅する者の夢を叶える「約束の地」、南アフリカで人生を謳歌する喜びと、旅が持つかけがえのない価値を再発見しませんか?



<ルイボスティー販売>

美容と健康に良いと大人気のルイボスティー。実は南アフリカ原産の健康茶なのです!手軽に綺麗と健康を手に入れませんか?是非、飲んでみてください。



<手作りアフリカ小物販売>

アフリカならではのデザインや色使いが特徴。全て手作りで、日本ではなかなか手に入りません。気に入ったものがあれば、是非!お買い求めください。





■韓国 韓・動!KOREA ~韓国・深・体験~ (4/8~4/16)





コロナ禍でストップしていた海外旅行。海外旅行の再開は、日本から一番近くて気軽に行ける韓国に行ってみませんか。「韓動!KOREA」フェアでは、最新の韓国の魅力をふんだんにご紹介します。



<韓国旅行特設ポップアップブース>

韓国旅行の様々な魅力を味わえる特設ブースを2Fにオープン。ラグジュアリーな韓国をテーマに、日本で人気だった韓国ドラマを辿りながら、済州、江原道など魅力的な韓国の都市を感じてみてください。BTSのSUGA、ジミンの特大ポスターも設置、お見逃しなく!



<レシートイベント>

「韓動!KOREA」フェア期間中、蔦屋書店で2,000円(税別)以上ご購入された方を対象に、韓国旅行の魅力を感じられる特典をプレゼントするキャンペーンを開催!※詳細は追ってHPにてご案内します



<ラウンジイベント ~大人の深旅をするなら~豪華客船MSCクルーズで行くチェジュ島の魅力>

4月9日(日)14:00~15:30 2F The Lounge

豪華で魅力たっぷりのMSCクルーズでの旅、そして寄港地観光としておススメのチェジュ島の魅力についてご紹介するトークショーを開催いたします。参加者全員に済州のお茶とお菓子をプレゼント。当日クルーズ予約での特典なども準備していますので、是非ご参加ください。

ご参加申込はこちら>https://forms.gle/2ZpN9frgq8GTeje5A

※先着50名(予定) 参加無料





■2023年は高知へ。(4/17~4/24)





日本が誇る世界的な植物学者 牧野富太郎が生まれ、草木に夢中になった地、高知県。北は四国山地、南は雄大な太平洋に囲まれて独自の自然や文化が育まれてきました。そんな魅力いっぱいの高知をお伝えします。

3/20(月)~4/16(日)はプレ展開として、神木隆之介さんが高知を旅して出会った高知の豊かで懐深い魅力の数々をおさめたガイドブック『かみきこうち』のBOOKフェアも開催いたします。







イベント・フェア開催スケジュール





■自然とシームレスにつながるSlow & Luxuaryなリゾートステイへ (3/18~3/31)





壮大な大地やビーチ、美しい島々…五感を呼び覚ますリゾートステイで、私だけの非日常を過ごす計画を立てましょう。旅先で優美な時間を過ごせるようなプロダクトやアメニティもご用意しております。





■四季折々の贅を札幌の奥座敷で -シャレ-アイビー定山渓- (3/18~3/31)





全26室のスイートルームに展望温泉風呂を設置。お食事では北海道の厳選素材が際立つ創作コース料理をお楽しみいただけます。風光明媚な定山渓の大自然の中、心と身体を解放し自分を取り戻す、優雅で贅沢な時間を。美しい四季が感じられる展示を行います。





■香りで旅するイスタンブール アトリエ レブル POPUP (3/18~3/31)





イスタンブールの小さな調剤薬局からスタートした「アトリエ レブル」。125年を超える伝承の先に誕生した「ホームフレグランスコレクション」。キャンドルやルームフレグランスの香りを通じて、ご自宅でもイスタンブールのムードをお愉しみください。





■アートと過ごす直島時間 (3/18~4/24)





世界中から現代アートを体験しに訪れる直島。そんな直島に、若手現代アーティストの作品と出会う本格旅館「直島旅館ろ霞」が2022年オープンし、世界中の旅行者やアートファンから注目を集めています。訪れる人、それぞれのアート時間を楽しめる直島への旅をご紹介します。





■地域の光の、小さな伝道者 -温故知新-(3/25~4/24)





感性豊かな人々のための「旅の目的地」となる温故知新のホテルは、離島のラグジュアリーから、世界的建築家による元美術館のホテル、また、まるで洞窟のようなレストランなど多彩です。その全てに共通しているのは、他に類例のない個性があること。「宿は地域のショーケース。」として、それぞれの土地の記憶に耳を澄ませ、その地の物語を丁寧に磨き、紡いで、地域の魅力を感じる旅をご紹介いたします。





■商店建築トークイベント 「私たちの考えるホテルと旅のデザイン」 浦一也さん×寶田陵さん(4/4)

4/4(火)19:00からは、あまたのホテルを実測しスケッチをしてきた『旅はゲストルーム』の浦一也さんと、海外50都市、200以上のデザインホテルを訪れた『実測 世界のデザインホテル』の寶田陵さんのお二人のトークイベントを開催。設計者でもある二人が思わずうなった世界のホテルとは!?スケッチのコツ、自身のデザインについて語っていただきます。設計者はもちろん、ホテルをデスティネーションとする方におすすめです。





■楽園のテラスへ -ザ・テラスホテルズ (4/10~4/24)





南国・沖縄の恵まれた大自然に溶け込むリゾートスタイルと訪れる人々を出迎える笑顔のおもてなし・・・ザ・テラスホテルズがご用意する5つのテラスが、大人のための極上の楽園時間をご提案します。

4/16(日)14:00には、航空・旅行アナリスト 鳥海高太朗さんと、『CREA Traveller 』編集長 深尾智美さんによるトークショーも。※詳細は追ってHPにてご案内します。



※イベントの詳細は、以下の『大人の深旅』HPをご覧ください。

https://store.tsite.jp/portal/program/otonano-fukatabi/







イベント概要



『大人の深旅』フェア

会期 2023年3月18日(土)~2023年4月24日(月)

時間 9:00~23:00

場所 東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り

主催 六本木 蔦屋書店

共催 グローブマーケティング株式会社

特別協賛 南アフリカ観光局、韓国観光公社、連続テレビ小説を生かした博覧会推進協議会

協賛 ロート製薬株式会社、株式会社Jozankei Enterprises、ザ・テラスホテルズ株式会社、A&C株式会社、株式会社温故知新

後援 オーストラリア政府観光局、ギリシャ政府観光局、ハワイ州観光局、マルタ観光局、

お問合せ先 03-5775-1515

URL https://store.tsite.jp/portal/program/otonano-fukatabi/







店舗情報



六本木 蔦屋書店

住所:東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り

電話番号: 03-5775-1515

営業時間:9:00-23:00

ホームページ:https://store.tsite.jp/roppongi/

Facebook:https://www.facebook.com/ROPPONGI.TSUTAYA.BOOKS/

Twitter:https://twitter.com/R_tsutaya_books

Instagram:https://www.instagram.com/roppongi_tsutaya_books/

オンラインショップ:https://shopping.geocities.jp/t-tokyoroppongi/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/13-13:45)