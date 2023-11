[CTW株式会社]

世界最強の男が繰り広げる"貞操"を賭けたバトルが再び幕を開ける



CTW株式会社は、ゲームプラットフォームG123にてHTML5ゲーム『ピーター・グリルと賢者の時間 貞操の守り人2』を発表いたします。本作は、大人気TVアニメ「ピーター・グリルと賢者の時間」を題材としており、本日から全世界で事前登録を開始したことをお知らせいたします。





■TVアニメ『ピーター・グリルと賢者の時間』のゲーム第2弾がG123にて制作決定!



『ピーター・グリルと賢者の時間 貞操の守り人2』は、過激かつ抱腹絶倒の物語で、国内外で話題を巻き起こした『ピーター・グリルと賢者の時間』シリーズが原作の新作RPGです。



<事前登録方法>

事前登録は、以下の方法で参加を受け付けています。

1.公式X(旧Twitter)のフォローで登録:https://twitter.com/petergrillgame

2.公式LINEの友達追加で登録:https://lin.ee/4K9viiI

3.ゲーム公式ページにて登録:https://s.g123.jp/vrwzhxmg



<ストーリー>

絢爛武闘祭で優勝したピーターだったが、とある人物の陰謀により弱体化の魔法をかけられてしまいます。ルヴェリアとの結婚を確実なモノにするため、最強の自分を取り戻しつつ、二度目の絢爛武闘祭優勝を目指す物語です。



<ゲーム紹介>

・2vs2のターン制バトルRPG!魅了的な仲間と共に最強の自分を取り戻せ!





■事前登録開始を記念し、事前登録イベント「ピーターの貞操危機一髪」を開催!



ゲームの事前登録開始を記念して、事前登録イベント「ピーターの貞操危機一髪」を開催いたします。事前登録者数が5万件を達成すると、リリース当日に約10,000円分のアイテムを全員にプレゼントします。



・事前登録者1万件達成

報酬:合計3,000円分のアイテムをプレゼント



・事前登録者3万件達成

報酬:合計5,000円分のアイテムをプレゼント



・事前登録者5万件達成

報酬:合計10,000円分のアイテムをプレゼント



■『ピーター・グリルと賢者の時間』ゲーム第2弾制作決定記念!SNSキャンペーンを開催



『ピーター・グリルと賢者の時間』ゲーム第2弾の制作決定を記念し、ゲーム公式X(旧Twitter)にてフォロー&リポストキャンペーンを開催します。参加者の中から抽選で5名様に、Amazonギフト券1万円分が当たります。毎日参加できるのでお見逃しなく!



<キャンペーン情報>

*賞品

・Amazonギフト券1万円分 5名様



*開催日

2023/11/22~2023/12/22



*参加方法

1.公式X(旧Twitter)アカウントをフォロー

2.キャンペーンツイートをリポスト



*注意点

※キャンペーンツイートは、期間中毎日投稿されます。

※キャンペーンには、毎日1度だけ参加が可能です。

※予告なくキャンペーンが終了・延長する場合がございます。





■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:ピーター・グリルと賢者の時間貞操の守り人2

ジャンル:RPG

価格:基本無料(ゲーム内アイテム課金制)



■ピーター・グリルと賢者の時間とは?

STORY

絢爛武闘祭で優勝し、地上最強の称号を手に入れたピーター・グリル。

これで婚約者であるルヴェリアと結婚できると思いきや、さまざまな異種族の女たちに子種を狙われ、ひっきりなしに誘惑されるのだった。



武力は最強のピーターも、意思の固さは最弱レベル。

幾度となく誘惑に屈し、下半身は緩くなる一方。

そこに、忌まわしきゴブリン禍が発生したとの報せが届く。

急ぎ鎮圧におもむくピーターだったが、戦場には思わぬ出会いが待っていた。



ゴブリンの巣、エルフの里、ドワーフの里……舞台は変わっても、誘惑は終わらない。

地上最強の賢者タイムが、再び幕を開ける!



『ピーター・グリルと賢者の時間 Super Extra』

公式サイト:https://petergrill-anime.jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/petergrillanime



■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただけるゲームサービスです。

公式サイト:https://g123.jp/



■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。



社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/



(C)檜山大輔/双葉社・「ピーター・グリルと賢者の時間SE」製作委員会

(C) CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/23-20:46)