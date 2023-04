[株式会社ハピネット]

ジェラルド・バトラー主演のバイオレンス・アクション!『炎のデス・ポリス』のBlu-rayを8月2日に発売いたします。レンタルDVDも同日リリースいたします。







★『特攻野郎Aチーム THE MOVIE』のジョー・カーナハン監督最新作!

大ヒット作『特攻野郎Aチーム THE MOVIE』などバイオレンス・アクションの話題作を常に手掛け、その切れ味と手腕で常に高く評価されるジョー・カーナハン監督による最新作。代表作は、ベン・アフレック&アンディ・ガルシア主演『スモーキン・エース/暗殺者がいっぱい』、リーアム・ニーソン主演『ザ・グレイ』、ジェームズ・スペイダー主演「ブラックリスト」シリーズ、フランク・グリロ、メル・ギブソン、ナオミ・ワッツ主演の『コンティニュー』など。本作では、砂漠の警察所で犯罪者3人と警官1人が死の銃撃戦を繰り広げるバイオレンス・アクションをつくりあげた。



★ハリウッドの豪華スターが個性的なキャラクターを熱演

伝説の殺し屋ボブを凄みたっぷりに体現するのは、『エンド・オブ・ホワイトハウス』『ジオストーム』『ハンターキラー 潜航せよ』などでおなじみのジェラルド・バトラー。裏社会を渡り歩く賞金首詐欺師のテディ役は、カーナハン監督の前作『コンティニュー』で主演を務め、『キャプテン・アメリカ』シリーズなどでブラック・ラムロウ/クロスボーンズ役でも知られるフランク・グリロ。小柄で華奢な外見からは想像もつかないガンプレイを披露するヴァレリー役には『ハリエット』で頭角を表した若手女優アレクシス・ラウダー、サブマシンガンを乱射するサイコキラーのアンソニー役には『ゴースト・バスターズ』(16)、『ハロウィン』(18)のトビー・ハスが扮している。









『炎のデス・ポリス』商品情報







【発売日】

2023年8月2日(水)

【価格】

5,280円(本体価格+税10%)

【特典映像】

・劇場予告編(15秒/30秒/60秒)

・関西限定予告編(15秒)

・キャラクター紹介映像(70秒)

・US版予告(60秒/2分24秒)

・US版TVSPOT BLASTver(30秒)HITMANver(30秒)

・ジェラルド・バトラー&アレクシス・ラウダーからのメッセージ(11秒)



※商品仕様及びビジュアルは予告なく変更となる場合がございます。

※レンタルDVDも同日リリース



発売元:キノフィルムズ/木下グループ

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)2021 CS Movie II LLC. All Rights Reserved.









『炎のデス・ポリス』作品情報







【キャスト】

ジェラルド・バトラー(宮内敦士)『グリーンランド -地球最後の2日間-』『エンド・オブ・ステイツ』

フランク・グリロ(水内清光)『コンティニュー』『コズミック・シン』『アベンジャーズ/エンドゲーム』

アレクシス・ラウダー(國府咲月)『ブラック・パンサー』『 ハリエット』『トゥモロー・ウォー』

トビー・ハス(多田野曜平)『L.A.コールドケース』『ストレイ・ドッグ』

【スタッフ】

監督:ジョー・カーナハン 『コンティニュー』『特攻野郎Aチーム THE MOVIE』

脚本:クルト・マクラウド、ジョー・カーナハン

【ストーリー】

ネバダ州の砂漠のど真ん中にぽつんと佇むガンクリーク警察署に、警官に対する暴力で拘束された詐欺師テディが連行されてくる。マフィアに命を狙われているテディは、身を守るためにわざと逮捕されていた。同じ夜、マフィアに雇われた殺し屋ボブが酔っ払いに成りすまして留置所に入り込んできた。若き女性警官ヴァレリーの活躍によってボブのテディ殺害計画は阻止されるが、さらなる刺客としてサイコキラーのアンソニーが現れ、署員を一人ひとり血祭りにあげていく。一夜にして戦場と化した警察署で、銃弾を受け孤立無援のヴァレリーと裏社会に生きる3人の男たちによる殺し合いの幕が開く。





