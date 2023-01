[マリオット・インターナショナル]

北海道の美味しい乳製品を使ったお料理など、期間限定メニューをご提供



ウェスティン ルスツリゾート (北海道虻田郡留寿都村泉川133、総支配人 津田 秀紀) では、2月1日(水)~2月28日(火)まで、「チーズ&北海道ミルクフェア」を開催いたします。







「オールデイダイニング アトリウム」の夕食ブッフェにて濃厚な北海道の乳製品を使った期間限定メニューや、あつあつの北海道ラクレットチーズなど、人気のチーズメニューを各種ご提供いたします。





チーズ&北海道ミルクフェア 夕食ブッフェ







北海道 花畑牧場のラクレットチーズ



北海道十勝産の生乳を利用した花畑牧場のラクレットチーズを専用のオーブンで温め、トロトロの表面を削り、お客様のお皿にたっぷりとおかけいたします。

冬の間に寝かせて甘味が増した地元の根菜や伊達鶏など北海道食材と一緒にご堪能ください。









ウェスティン ルスツリゾートオリジナルバター

(昆布、ヤマワサビ、ドライフルーツ)



今回のフェアに向けシェフが創作したオリジナルバター。北海道産昆布バターは、濃厚なバターのコクと昆布の旨味と塩味が口いっぱいに広がります。このままでも、またアツアツご飯にのせ北海道民が愛するバターご飯にしても絶品です。







羊蹄山麓じゃが芋とビーツのドフィノアグラタン



ほくほくとした北海道産ジャガイモと、きれいな赤色が特徴的なビーツを使ったグラタンです。砂糖は一切使っていない優しい食材の甘さがお子様にも人気です。北海道産牛乳をたっぷり使ったホワイトソースと合わせてお召上がりください。







期間:2023年2月1日(水)~2月28日(火)

場所:オールデイダイニング アトリウム

時間:17:30 - 21:00 (ラストオーダー 20:30)

料金:おとな 6,600円 こども 3,960円





ラウンジのケーキも北海道ミルクをたっぷりと











2月のアトリウムではラウンジのスイーツも、北海道産ミルクやチーズにこだわったものをご用意。カマンベールチーズケーキ、レアチーズオランジェ、抹茶と北海道ミルクのムースなど、アフタースキーのひと時にぜひご利用ください。14:00-17:00はアフタヌーンティーもお楽しみいただけます。



北海道の寒い冬でもホッとする北海道ミルクを使ったお料理の数々をどうぞご賞味ください。





ウェスティン ルスツリゾートについて

2016年6月8日にグランドオープン。室数全210室。全室メゾネットタイプ、76平方メートル 以上の広々とした客室の大きな窓からは大自然の絶景が望めます。雲の上の寝心地を提供するウェスティンオリジナルの「ヘブンリーベッド」を全客室に完備。全3店舗のレストラン、ミーティングルーム、露天風呂を備え、夏はゴルフ場直結、冬はスキー場までペアリフトで簡単にアクセスできます。World Ski Awardsにおいて2016年には「World's Best New Ski Hotel」部門で最優秀を、2017年・2018・2019・2022年には「Japan's Best Ski Hotel」部門で最優秀賞を連続受賞。



ウェスティン ルスツリゾートHP

https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/ctswi-the-westin-rusutsu-resort/



■ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル&リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に225軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィットネススタジオであるWestin WORKOUT(R) 内のTRXのジム設備、美味しく栄養豊富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネスサービスをご体験いただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook(facebook.com/Westin)、Twitterや Instagram (@westin)で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。



