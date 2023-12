[バンダイナムコアミューズメント]





株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」(東京・池袋)は、スマートフォン向けアプリゲーム『スタンドマイヒーローズ』とのコラボレーションイベント「スタンドマイヒーローズ in NAMJATOWN カレと過ごすスイーツタイム」を2024年1月26日(金)から3月17日(日)まで開催します。



本イベントでは『スタンドマイヒーローズ』に登場するヒーロー総勢26名が、バレンタインデーとホワイトデーにちなんで、スイーツをテーマにしたイベントオリジナル衣装の描きおろし等身イラストで登場します。会場では、オリジナルグッズやヒーローたちをイメージしたデザート&フードを販売するほか、オリジナル景品がもれなくもらえるミニゲーム「選んで(ハート)スイーツビュッフェ」「クッキーに愛を込めて」やラリーゲーム「スイーツBOXをつくろう」が楽しめます。



開催期間中に誕生日を迎える「瀬尾鳴海」「大谷羽鳥」「槙慶太」「可愛ひかる」の誕生日をお祝いできる期間限定フードメニューやバースデーフォトスポットも登場します。



また、3月29日(金)より「ナムコパークス オンラインストア」ではオリジナルグッズの販売、オリジナル景品がもれなくもらえるミニゲームの展開を行うほか、3月29日(金)から大阪・梅田の「バンダイナムコ Cross Store 大阪梅田」、4月27日(土)から福岡・博多の「バンダイナムコ Cross Store 博多」でもイベントを開催します。



「スタンドマイヒーローズ in NAMJATOWN カレと過ごすスイーツタイム」

特設サイト https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/stmy2024/





◆オリジナルグッズ



オリジナル衣装の描きおろし等身イラストを使用したオリジナルグッズを販売します。会場にて『スタンドマイヒーローズ』関連商品2,000円お買い上げごとに、ポストカード(全26種)をランダムで1枚プレゼントします。



<オリジナルグッズ一例>









ハート缶バッジコレクション A/B

価格:1個550円(全26種 ランダム封入)















ブローチ風バッジコレクション A/B

価格:1個780円(全26種 ランダム封入)















ツインアクリルキーホルダー

価格:各1,500円(全26種)















ギフトキャンディー(巾着入り)

価格:各1,650円(全26種)

※会場限定販売















ポーチ

価格:2,800円(全6種) ※2月21日(水)より販売







◆店頭購入特典

『スタンドマイヒーローズ』関連商品を1会計につき2,000円(税込)お買い上げごとに、ポストカード(全26種)をランダムで1枚プレゼント!





ポストカード(全26種)

※ランダム配付



※なくなり次第終了します。

※「ナムコパークス オンラインストア」は購入特典の配付対象外です。



◆ミニゲーム「選んで(ハート)スイーツビュッフェ」



スイーツビュッフェデートを疑似体験できるデジタル抽選ゲームです。カレとのデートでスイーツビュッフェに来たアナタ、カレにおすすめのスイーツを選んであげよう!デートの最後にはカレからのコメントがもらえます。画面に表示される結果に応じてオリジナル景品が1つもらえます。

料金:700円/1回



<オリジナル景品 一例>





S賞:マルチクロス(全6種) ※2月21日(水)より追加

A賞:アクリルスタンド(全26種)







B賞:缶マグネット(全26種 ランダム配付)

C賞:おなまえステッカー(全26種 ランダム配付)



◆ミニゲーム「クッキーに愛を込めて」



クッキー作りをイメージしたデジタル抽選ゲームです。カレにプレゼントするクッキーを作ろう!トッピングを選んでオーブンへ!おいしいクッキーを作れるかな?

画面に表示されるクッキーの焼き上がりの結果に応じてオリジナル景品が1つもらえます。

料金:800円/1回





S賞:コットンバッグ(全6種) ※2月21日(水)より追加

A賞:アクリルボード(全26種)

B賞:フォト風カード(全26種 ランダム配付)



◆ラリーゲーム「スイーツBOXをつくろう」



ヒーローたちにおすすめのスイーツを教えてもらい、彼らのおすすめのスイーツBOXをつくろう!



「マトリ・都築兄弟・九条家」のおすすめスイーツを集めるAルートか「警視庁・Revel・瀬尾研究室」のおすすめスイーツを集めるBルートを選んで園内を巡る、回遊型のラリーゲームです。各所属のメンバーがいる地点3か所にはパネルとスタンプがあり、3つスタンプをあつめるとラリー用紙内のスイーツBOXが完成します。



完成したスイーツBOXを受付スタッフに見せると、選んだルートに応じた景品(各13種)がランダムで1つもらえます。

料金:800円/1回







ハートアクリルコースター(全26種)

Aグループ:マトリ・都築兄弟・九条家(13種)

Bグループ:警視庁・Revel・瀬尾研究室(13種)

※各グループからランダム配付





◆オリジナルデザート&フード



ヒーローたちをモチーフにしたオリジナルデザート&フードを販売します。対象メニューを1品お買い上げごとに、イラストシート(全30種)が1枚付属します。イラストシートはメニューごとに2~3種から絵柄が選べます。



好きな絵柄をラテにプリントできるフォーチューンラテは、描きおろしイラスト26種に、コラボ期間中に誕生日を迎える「瀬尾鳴海」「大谷羽鳥」「槙慶太」「可愛ひかる」のバースデーデザイン(計4種※期間限定)を加えた全30種の中から、好きな絵柄を選んでプリントできます。



<オリジナルデザート&フード 一例>





左:青山と由井の愛情炒飯プレート

価格:1,200円

右:服部と菅野のハート抹茶ラテ

価格:990円







Happy Birthday!!瀬尾鳴海のバースデーアイスカップ

Happy Birthday!!大谷羽鳥のバースデーアイスカップ

価格:各1,100円

販売期間:1月26日(金)~2月20日(火)







Happy Birthday!!槙慶太のバースデーアイスカップ

Happy Birthday!!可愛ひかるのバースデーアイスカップ

価格:各1,100円

販売期間:2月21日(水)~3月17日(日)





▲【イラストシート(全30種)】▲







【左・中】フォーチューンラテ

(通常デザイン全26種+期間限定バースデーデザイン4種)

価格:各690円

お好きな絵柄をプリントできるラテです。



【右】カスタムソフトクリーム

価格:ベース900円

(キャラクターもなか1個、エンブレムマカロン1個、スターチョコ2個付き)

※追加トッピング30円~300円



※フォーチューンラテ、カスタムソフトクリームにイラストシートは付きません。



◆オリジナル衣装の描きおろし等身イラストパネルの展示



開催期間中、ヒーローたち総勢26名の、イベントオリジナル衣装の描きおろし等身イラストパネルを13名ずつ前半、後半の期間に分けて、期間限定で展示します。

■マトリ・都築兄弟・九条家(13名):1月26日(金)~2月20日(火)

■警視庁・Revel・瀬尾研究室(13名):2月21日(水)~3月17日(日)



◆誕生日を迎えるヒーローのバースデーフォトスポット



開催期間中に誕生日を迎える「瀬尾鳴海」「大谷羽鳥」「槙慶太」「可愛ひかる」のバースデーフォトスポットを期間限定で設置します。

■瀬尾鳴海・大谷羽鳥:1月26日(金)~2月20日(火)

■槙慶太・可愛ひかる:2月21日(水)~3月17日(日)





◆「スタンドマイヒーローズ in NAMJATOWN カレと過ごすスイーツタイム」開催情報



■東京会場

開催場所:NAMJATOWN(ナンジャタウン)

住 所:東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 2F

開催期間:2024年1月26日(金)~3月17日(日)

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/namjatown765

公式サイト:https://bandainamco-am.co.jp/tp/namja/



■大阪会場

開催場所:バンダイナムコ Cross Store 大阪梅田

住 所:大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 8F

開催期間:2024年3月29日(金)~4月21日(日)

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/bn_crossstore_o

公式サイト:https://bandainamco-am.co.jp/crossstore/



■博多会場

開催場所:バンダイナムコ Cross Store 博多

住 所:福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-74 キャナルシティ博多 サウスビルB1F

開催期間:2024年4月27日(土)~5月12日(日)

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/bn_crossstore_h

公式サイト:https://bandainamco-am.co.jp/crossstore/



■オンラインストア(インターネット通販)

ナムコパークス オンラインストア: https://parks2.bandainamco-am.co.jp/

ナムコパークス 公式X(旧Twitter):https://twitter.com/namcoparks

販売期間:2024年3月29日(金)11:00~4月22日(月)23:59

※商品は2024年6月頃発送予定です。※別途送料がかかります。





※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)coly

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/26-12:47)