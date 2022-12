[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」とNBCユニバーサルはパートナーシップ契約を強化し、2022年12月20日(火)より、ドリームワークス・アニメーション作品を含む21作品300エピソード以上を順次配信することを決定いたしました。







U-NEXTは今回のパートナーシップ契約の強化により、洋画と海外ドラマを含むボリューム契約を再契約し、NBCユニバーサル(NBCU)と、NBCUの子会社で「シュレック」「マダガスカル」「カンフーパンダ」「ボス・ベイビー」など大ヒット作を手がけるドリームワークス・アニメーションのキッズ&ファミリー向けシリーズを多数配信することを決定いたしました。



12月20日(火)より独占配信の『ドラゴン:レスキューライダーズ/空のヒーロー』を皮切りに、お子様が日常生活やSTEAM(科学・技術・工学・芸術・数学)を楽しく学べる『Madagascar: A Little Wild(原題)』などドリームワークス・アニメーションの新作を順次配信。毎年独占1作品以上を含むキッズ作品を継続的にお届けしていきます。この21作品、300エピソードの子供向けコンテンツには、ドリームワークス・アニメーションのシリーズや『おさるのジョージ』『ウォーリーをさがせ!』といった長年親しまれている作品が含まれます。



このたびNBCユニバーサル・グローバルの社長兼CROのベリンダ・メネンデス氏と、U-NEXT代表取締役社長 堤天心は以下のようにコメントしています。



■NBCユニバーサル・グローバル 社長兼CROベリンダ・メネンデス氏

U-NEXTとのパートナーシップを更新しさらに拡大できることを嬉しく思います。今後、U-NEXTが当社のキッズ・ファミリー向け作品を多く配信し、日本の視聴者に『ドラゴン:レスキューライダーズ/空のヒーロー』や『Madagascar: A Little Wild(原題)』をお届けできるのが待ち遠しいです。



■U-NEXT 代表取締役社長 堤天心

この度NBCユニバーサルとの契約を締結し、世界有数のアニメーションスタジオ、ドリームワークス・アニメーションのラインナップを拡充できることを大変嬉しく思います。U-NEXTは2021年11月より「学べるU-NEXT」をコンセプトに、キッズ&ファミリージャンルの充実とさらなる利便性の向上に努めてまいりました。今回の取り組みを機にその動きをさらに加速させてまいります。ぜひご家族でNBCユニバーサルとドリームワークス・アニメーション作品をお楽しみください。

さらに配信を記念して、独占配信となる『レスキューライダーズ/空のヒーロー』『Madagascar: A Little Wild(原題)』の冒頭10分をYouTubeのU-NEXT公式チャンネルで公開いたします。この機会にお子様と一緒にお楽しみください。U-NEXTでは今後も、安心して楽しめ、さらに子どもたちの未来に生かせるコンテンツを配信し、ファミリーをサポートしてまいります。ぜひご期待ください。



<Youtube冒頭10分無料公開はこちら>

『ドラゴン:レスキューライダーズ/空のヒーロー』



※続きのエピソードは、各配信日よりU-NEXTでご覧いただけます。

※配信スケジュールは都合により変更になる可能性がございます。最新の配信情報はU-NEXTの公式Twitter(@watch_UNEXT)をご確認ください。



【配信予定】

■2022年12月20日(火)

・ドラゴン:レスキューライダーズ/空のヒーロー









大人気作『ヒックとドラゴン』の世界を舞台にした、全く新たなキャラクターによって繰り広げられる新たな物語。双子のダックとレイラは、幼い頃に難破船から優しい母ドラゴンに助けられ、自分の息子であるウィンガーと一緒に育てられる。ドラゴンに育てられたダックとレイラは、ドラゴンに乗れるだけでなく、ドラゴンの言葉(他の人には唸り声や咆哮に聞こえる)を話すことができるように。この2人の子供と5匹のドラゴンの仲間たちは、母親から学んだ優しさをドラゴンと人々を救うことで分かち合っていく。



■2023年3月(予定)

・Madagascar: A Little Wild(原題)

大ヒット映画『マダガスカル』のアレックス、マーティ、グロリア、メルマンがセントラルパーク動物園にある保護施設の住人として登場するミュージカル・コメディ・アニメーション。このシリーズは、自分らしくあること、決してあきらめないこと、そしてどんな小さな夢でも臆せず追い求めることの大切さを伝えます。



<配信作品一覧>

※星マークは独占作品

※2022年12月20日(火)より順次配信

・ドラゴン:レスキューライダーズ/空のヒーロー☆

・Madagascar: A Little Wild(原題)☆

・おさるのジョージ シーズン1

・おさるのジョージ シーズン2

・おさるのジョージ シーズン3

・おさるのジョージ シーズン4

・おさるのジョージ シーズン5

・おさるのジョージ シーズン6

・おさるのジョージ シーズン7

・おさるのジョージ シーズン8

・おさるのジョージ シーズン9

・おさるのジョージ シーズン10

・おさるのジョージ シーズン11

・おさるのジョージ シーズン12

・おさるのジョージ シーズン13

・ヒックとドラゴン~バーク島を守れ!~

・ヒックとドラゴン~バーク島の冒険~

・ノディ おもちゃの国のめいたんてい シーズン1

・ノディ おもちゃの国のめいたんてい シーズン2

・ウォーリーをさがせ! シーズン1

・ウォーリーをさがせ! シーズン2



DreamWorks Dragons (C) 2022 DreamWorks Animation LLC. All rights reserved.



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。24万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む3万本以上のレンタル作品、さらに84万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。 株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ/2022年10月時点 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



