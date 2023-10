[株式会社TBSラジオ]





TBSラジオがお届けする、Podcast番組

『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』



互助会員(※リスナー呼称)の皆様、スポンサー各社様に支えられ丸3年。

4年目を迎えることができました。本当にありがとうございます。

来年1月、LINE CUBE SHIBUYAにて2日間にわたり開催するイベントタイトル、

チケット詳細が決まりました。



タイトルは、

ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」

2024年1月公演『幸せの黄色い私たち』



元ネタの分かる方は是非会場に。分からない方は、まだまだお若いということです。



また、2日間どちらも生配信を実施する予定でございます。



さらに、1/26(金)の「Day‐1」では、

全国7大都市でのライブビューイングも開催予定です。

会場は札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡、、、そして秋田でございます。



気になる詳細は特設HPをご覧ください。



それではまた、2024年1月にLINE CUBE SHIBUYAでお会いしましょう。



Au revoir!





ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」

2024年1月公演『幸せの黄色い私たち』



【日時】

DAY-1 2024年1月26日(金) 18:30開演(17:30開場)

DAY-2 2024年1月27日(土) 17:30開演(16:30開場)



【場所】

LINE CUBE SHIBUYA (https://linecubeshibuya.com/facility)



【内容】

DAY-1 「はなす」

よくぞよくぞ金曜日まで辿り着きました。ジェーン・スーさんと堀井美香さんが

およそ60分(※)いつものスタジオの雰囲気そのままに“太陽”の向こう側を目指していく、

トークイベントでございます。

※番組独自の単位で、およそ30分=60分



DAY-2 「はしゃぐ」

思い付き×行動力を兼ね備えたジェーン・スーさんと堀井美香さん。 なにやらまた思い付いてしまったようです。打ち合わせの楽しい雰囲気をそのままに“太陽”の向こう側を目指していく、

なんでもありウフフでイヒヒなイベントでございます。



【チケット】

プレイガイド:チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/ots/ (Pコード:651-897)



1.会場チケット

DAY-1 6,800円(全席指定・税込)

DAY-2 8,800円(全席指定・税込)



・先行販売1.(抽選) 申込期間:10月28日(土)10:00~11月12日(日)23:59まで

・先行販売2.(抽選) 申込期間:11月18日(土)10:00~11月21日(火)23:59まで

・一般販売(先着) 12月02日(土)10:00~

※お一人2枚まで申し込み可 ※チケットはお一人様1枚必要 ※リセール対象公演 ※未就学児入場不可



2.配信チケット DAY-1・DAY-2 ともに実施予定。詳細は11月ごろ発表。

3.ライブビューイング 全国7大都市にてDAY-1のみ開催予定。詳細は11月ごろ発表。



◆公演に関するお問合せ:

TBSラジオイベントダイヤル 03-5570-5151 オペレータ受付時間(平日10:00~17:00)

ディスクガレージ WEBお問合せフォーム https://info.diskgarage.com/



◆イベント特設HP:https://www.tbsradio.jp/ots2days

◆主催:TBSラジオ





TBS Podcast『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』

毎週金曜日の夕方5時に新作配信

番組ハッシュタグ:#overthesun

番組公式X(旧 ツイッター) https://twitter.com/ots_tbsradio

番組Instagram https://www.instagram.com/overthesun_tbsradio/

番組H P https://www.tbsradio.jp/ots/



