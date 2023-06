[株式会社ケンコー・トキナー]

6月23日発売



株式会社ケンコー・トキナー(本社:東京都中野区 代表取締役社長:山中 徹)は、6月6日・7日開催の「フォトネクスト2023」に展示し、大変好評だった一眼レフ&ミラーレス対応の二層型回転リング「ATOLL」の販売を、2023年6月23日より開始いたします。



価格はオープンですが、ケンコー・トキナーオンラインショップの価格は下記の通り。

ATOLL S Black 18,800円(税込)

ATOLL C Black 18,800円(税込)

ATOLL D Black 18,800円(税込)

ATOLL Extended Plate Black 2,979円(税込)

ATOLL Heightening Plate Black 2,979円(税込)





構図を自由自在に!一眼レフ&ミラーレス対応の二層型回転リング



ATOLL



ATOLL S Black

対応機種:SONY α6000/ZV-E10/α1/α7C/α7SIII/α7IV/α7RV/FX3 他



ATOLL C Black

対応機種:Canon EOS R/Rp/R5/R6、Nikon Z5/Z6II/Z7II、FUJI X-T4、OM -1/OM-5、Panasonic S1 他



ATOLL D Black

対応機種:Canon DSLR、Nikon DSLR 他



撮影での「縦位置、横位置の変更が面倒」という悩みを解消!

L型プレートが進化したカメラ専用二層型回転リング『ATOLL』ついに誕生!カメラのボディにATOLLを装着することで、どこでも横位置←→縦位置を180°一瞬で調整可能!シャッターチャンスを逃しません!



縦横の切り替えが一瞬

横構図から縦構図にカメラの向きを変更するとき、通常水平や被写体の位置の再調整が必要。ATOLLは、三脚と雲台のセッティングを変更する必要がないので、素早く縦構図での撮影に切り替えることが可能。シャッターチャンスを逃す心配も少なくなります。さらに横・縦構図へ変更してもカメラの重心は三脚の真上よりずれることはありません。



三脚上で最大360°回転可能

カメラを回転することで、0°-180°自由に調整可能。ネジを締めるだけで、簡単に角度を固定できます。さらに、0°・90°・180°の3ヶ所にストッパー付き。使用頻度の高い角度をより素早く快適に設定することができます。バッテリーグリップなしのカメラなら、さらに360°まで調整が可能。

重心のアンバランスを解消



長く重いレンズを装着すると重心が偏ってしまい、カメラの位置が不安定になってしまいます。ATOLLはレンズ方向側で三脚を装着するため重心も安定!より快適な撮影を楽しめます。また、ATOLL自体はカメラボディに付けられるため、カメラの一部のように違和感なくスムーズに操作可能!ATOLLを装着したまま、レンズを交換することもできます。



剛性が高い航空機用アルミニウム合金を採用



アルカスイス互換ベースにも直接取付可能



幅広い機種に対応



製品特設ページへ

https://www.kenko-tokina.co.jp/lp/atoll/



カメラ互換表

https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/mt-images/atoll_compatibility.pdf

ATOLL取り付けに関して

https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/mt-images/atoll_notes.pdf



仕様

ATOLL S Black

内径63.5mm

サイズ90.45×73.9×94mm

重さ100g

カメラプレート・スタンダード

・サイズ:41.3×45.3×13.4mm

・重さ:24g

対応機種SONY α6000 / ZV-E10 / α1 / α7C / α7SIII / α7IV / α7RV / FX3 他



ATOLL C Black

内径75mm

サイズ90.45×88.9×108.6mm

重さ108g

カメラプレート・スタンダード

・サイズ:41.3×45.3×13.4mm

・重さ:24g

対応機種Canon EOS R / Rp / R5 / R6、Nikon Z5 / Z6II / Z7II

FUJI X-T4、OM -1 / OM-5、Panasonic S1 他



ATOLL D Black

内径75mm

サイズ115×88.9×108.6mm

重さ116g

カメラプレート・ロング

・サイズ:65.85×45.3×13.4mm

・重さ:33g

対応機種Canon DSLR、Nikon DSLR 他



ATOLL Heightening Plate Black

高さ調整に使用します







ATOLL Extended Plate Black

ATOLL CをATOLL D仕様にします





発売元

株式会社ケンコー・トキナー

https://www.kenko-tokina.co.jp/



