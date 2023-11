[CTW株式会社]

宮本麗・毒島冴子・高城沙耶の3人がクイリミの世界へ迷い込む!



CTW株式会社は、G123で配信中のHTML5ゲーム『クイーンズブレイドリミットブレイク』にて、アニメ「学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD」とのコラボイベントを11月24日から12月8日まで開催いたします。





■人を襲い、喰らう……<奴ら>と立ち向かえ!



「クイーンズブレイドリミットブレイク」に、アニメ「学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD」から宮本麗・毒島冴子・高城沙耶の3人がプレイアブルキャラクターとして登場します。コラボ限定ストーリーや<奴ら>と戦うバトルステージを実施します。また、藤美学園の制服を着たカトレアとニクスも登場し、期間限定の豪華イベントを予定しています。詳細はコラボ開始をお待ちください!



コラボイベント開催日程:11月24日~12月8日

ゲームプレイはこちら:https://s.g123.jp/fpobfxjz



■キャラクターイラストを公開!

・宮本麗





・毒島冴子





・高城沙耶





■アニメ「学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD」とは?

原作:佐藤大輔×原作・作画:佐藤ショウジによる人気漫画のアニメ化作品。



立藤美学園は、たった一人の侵入者-<奴ら>によって地獄の坩堝と化した!

<奴ら>は人を襲い、喰らい、新たなる<奴ら>を生みだし学園を席巻。



悪魔の世界と化した学園内で、小室孝と幼馴染の宮本麗、親友の井豪永は、一時避難する。

しかし、麗をかばい<奴ら>に噛まれた永は<奴ら>と化してしまう・・・・



残された二人は、他の生き残り、

級友の高城沙耶、平野コータ、剣道部主将・毒島冴子、校医の鞠川静香と合流。

学園を脱出する決意を固める!彼らに生きのびる術はあるのか!?



■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:クイーンズブレイドリミットブレイク

ジャンル:RPG

価格:基本無料(ゲーム内アイテム課金制)



■クイーンズブレイドとは?

クイーンズブレイド、それは神の名の下にもっとも強く、もっとも美しい女王を選ぶ闘技大会。誰がその栄光ある玉座につくのか、それは戦ってみなければわからない。



2005年に「対戦型ビジュアルブック」として誕生し、40人以上ものセクシーな美闘士を次々と世に送り出してきた『クイーンズブレイド』。そのキャラクター設定や世界観はほぼそのままに、新たなストーリーで展開する最新作『クイーンズブレイドUNLIMITED』を展開中。



■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただけるゲームサービスです。

公式サイト:https://g123.jp/



■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。



社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/



(C)佐藤大輔・佐藤ショウジ/H.O.T.D.製作委員会

(C)HobbyJAPAN

(C)CTW, INC. All rights reserved.



※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。





