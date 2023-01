[ゲームオン]

株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン))は、スマートフォン向けRPG『ブラウンダスト2』において、本日2023年1月20日(金)、公式Youtubeチャンネルにて、開発会社GAMFS N(ガムフス エヌ)代表のイ・ジュンヒ氏のビデオレターを公開いたしました。







https://www.youtube.com/watch?v=Uh9Ic9Dn2z8&t=4s



『ブラウンダスト2』では、2023年1月10日~1月17日の8日間、全世界を対象とした「事前体験版テスト」を実施し(Androidのみ対象)、大変多くの方にご参加いただきました。



今回のビデオレターでは、この体験版テストの終了に伴い、『ブラウンダスト2』開発会社であるGAMFS N代表のイ・ジュンヒ氏より、ご参加いただいた方々へのお礼と共に、テストで寄せられた意見をもとにした改善の方向性(以下)の詳細をお伝えしています。



1) 戦闘ビュー改善

2) 横画面モード追加

3) 操作改善

4) スキル演出改善

5) ガチャ、バランス及びその他不便事項改善など



◆『ブラウンダスト2』ティザーサイト

https://www.browndust2.com



◆『ブラウンダスト2』 日本向け公式Twitter

@BROWNDUST2_JP



