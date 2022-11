[J-WAVE(81.3FM)]

11月13日(日) 22:00~22:54 OA『J-WAVE SELECTION INPEX THE LYRICS』









ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、11月13日(日)22:00~22:54に特別番組『J-WAVE SELECTION INPEX THE LYRICS』を放送いたします。ナビゲーターは秀島史香が担当します。



人の心を動かす歌詞。そこには世相や時代の価値観が映しだされていると言われています。この番組では、様々なジャンルで活躍する著名人たちが心打たれた歌詞をピックアップし、アナログ音源とともにご紹介。様々な角度、切り口から歌詞の世界観やその魅力に迫ります。



ゲストにはDJとして活躍するピーター・バラカンと、作詞家・いしわたり淳治をお迎え。長きにわたり音楽を聴き続けてきたピーター・バラカンが思う歌詞の魅力や、いしわたり淳治が作詞家の視点ですごいと思う歌詞を紹介します。



より早いスピードで音楽が消費されるようになった今だからこそ、ときにアナログ盤に針を落としながら、音楽と言葉をじっくり味わう1時間を。11月13日(日)の放送をどうぞお楽しみに。



【番組概要】

放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:J-WAVE SELECTION INPEX THE LYRICS

放送日時:2022年11月13日(日)22:00~22:54

番組サイト:https://www.j-wave.co.jp/original/jwaveplus/

ナビゲーター:秀島史香

ゲスト:

ピーター・バラカン

いしわたり淳治



