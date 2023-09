[DONUTS]

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が運営するスマートフォン向けアプリゲーム『ブラックスター -Theater Starless-』は、2023年9月10日(日)にリリース4周年を迎えます。本日より4周年を記念したゲーム内イベント「Outsider」と4周年キャンペーンを約1ヶ月間にわたって開催いたします。「Outsider」では新仕様「カスタムチューン」により、イベント公演曲である新曲3曲を自由に組み合わせて27パターンのリズムゲームに挑戦することができます。







イベント公演は新曲3曲!4周年記念イベント「Outsider」





◆開催期間

2023年9月8日(金)18:00から2023年10月3日(火)14:59まで



◆書き下ろしのストーリー

4周年公演に用意された、結末のない3つの脚本。

ラストは即興劇となり、どんな終幕を迎えるかは自分次第。

キャストとしてのプライドを懸けたサバイバルが、今始まる。



◆イベントポイント報酬







イベント報酬には、選んだチームの4周年★4カードが1枚必ず手に入る「チーム別4周年★4確定ガチャチケット」が登場!また、最終報酬にはスキルアップ・スターも登場!

イベント公演でポイントを集めて豪華報酬を目指しましょう!



◆イベント公演曲

『Shadows in the Dark』



YouTube : https://youtu.be/2p_E65SyDq4



『SILENCER』



YouTube : https://youtu.be/FpF41qmpmpI



『月光』



YouTube : https://youtu.be/JahGEYGySYI



新衣装を纏ったキャストが登場!4周年ガチャ





スターレスのキャスト26人が4周年衣装を纏った新カードが登場!

4周年記念イベント特効カードをピックアップしたガチャ開催中!専用のカードシナリオもお見逃しなく!









◆有償限定4周年スペシャルガチャ開催中

期間 : 2023年9月8日(金)18:00から2023年10月3日(火)14:59まで



排出される★4カードは4周年衣装カードのみ!

さらに通常のガチャより★4カードの排出確率が2倍になっている特別仕様のガチャです!



◆4th Anniversaryカード販売中

期間 : 2023年9月8日(金)18:00から2023年10月3日(火)14:59まで



通常のブラックカードに比べ、毎日のログインで獲得できるチップ量が多くなっているお得なチップカードです。購入特典は「チーム別4周年★4確定ガチャチケット」!

選んだチームの4周年衣装★4カードが確定で手に入るガチャを引くことができます。



4周年記念キャンペーン









◆スターレスセレクトくじ

期間 : 2023年9月8日(金)18:00から2023年10月5日(木)4:59まで

くじに書かれた回数分だけ特別なイベントガチャを毎日無料で引くことができます。デイリーバトルミッションで「セレクトくじ【GOLD】」をゲットすると、ガチャ回数アップのチャンス!



◆シナリオ無料開放キャンペーン

期間 : 2023年9月8日(金)18:00から2023年10月20日(金)14:59まで

シーズン5第1章までのメインストーリーをミッションなしで無料開放!期間中に読んだシナリオはキャンペーン終了後も開放されます。最新シーズンまでスターレスの物語をお楽しみください。



◆4周年公演曲カスタムチューン

3つの新曲を組み合わせてカスタマイズすることで、公演の譜面と曲が変化します。4周年イベントでは全27パターンの公演カスタムが可能!さらに4周年カードを編成してプレイすると、スキルボイスが限定仕様に!



◆4周年記念デイリーバトルミッション

期間 : 2023年9月8日(金)18:00から2023年10月3日(火)14:59まで

推しキャストと一緒に毎日ミッションに挑戦!セレクトくじの確率アップアイテムやシナリオ開放キー、特別なボイス付き記念品などを獲得しましょう!



◆4周年記念ログインボーナス

10日間ずつ計3回に分けて開催される「4周年記念ログインボーナス」に加え、4周年当日は「4周年感謝ログインボーナス」を開催!期間中毎日ログインすると合計5,300ダイヤや4周年★4確定ガチャチケット3枚など豪華アイテムを入手できます。



◆初心者応援特別ミッション

期間 : 2023年9月8日(金)18:00から2023年10月3日(火)14:59まで

まだカードの育成が進んでいない初心者向けに、レンタル編成で挑戦できる特別ミッションを開催!豪華報酬ゲットを目指しましょう!



◆リハーサル応援キャンペーン

期間 : 2023年9月8日(金)18:00から2023年10月10日(火)14:59まで

毎日10回限定で「全力」リハーサルがお得に!

少ないトレポ消費でヒロインLv.と熟練度の成長が4倍にUP!ランダムイベントが発生しやすい「全力」リハーサルを重ねて公演で高スコアを狙いましょう!



■アプリのダウンロードはこちら

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1457688497

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.pds



ゲーム概要





・タイトル ブラックスター -Theater Starless-

・配信形式 スマートフォン(iOS/Android)

・ジャンル ワルメン応援&リズムゲーム

・配信開始 配信中

・著作権表記 (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

・公式サイトURL https://blackstar-ts.jp

・公式X(旧Twitter) https://twitter.com/Blackstar_ts



株式会社DONUTS 概要





・所在地:東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

・代表者:代表取締役 西村啓成

・設立:2007年2月5日

・事業内容:クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

・企業サイト:https://www.donuts.ne.jp/

・採用情報:https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/





