[J-WAVE(81.3FM)]

11/23(水・祝)9:00~17:55『J-WAVE HOLIDAY SPECIAL ACeCOOK Soup Harusame presents THANKS TO ALL』









ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、11月23日(水・祝)9:00~17:55、豪華出演者とナビゲーターでお届けする9時間のホリデースペシャル『J-WAVE HOLIDAY SPECIAL ACeCOOK Soup Harusame presents THANKS TO ALL』を放送いたします。



11月23日、勤労感謝の日。日ごろなかなか伝えられない、お世話になっているアノ人へ、今こそ伝えたい感謝のキモチを綴ってみませんか。番組のテーマは「感謝を伝えよう=THANKS TO ALL」。9時間にわたって、さまざまなゲストやナビゲーターが登場。「感謝」をテーマに、楽しい企画をお届けします。



ナビゲーターは堀田茜に加え、3時間ごとに相方を交代しながら稲葉友(9:00~12:00)、山本彩(12:00~15:00)、LiLiCo(15:00~17:55)とともにリレー形式で進行を務めます。なお、山本彩は休養から復帰以来、初のラジオ出演となります。



▼堀田茜(9:00~17:55)









▼稲葉友(9:00~12:00)









▼山本彩(12:00~15:00)









▼LiLiCo(15:00~17:55)









多彩なゲストが登場! 今、感謝を伝えたい人とは?





番組では、ミュージシャン、タレント、俳優などさまざまなジャンルのゲストが登場。「今、感謝を伝えたい人」をテーマにトークします。当日はシークレットゲストがサプライズで出演予定! 誰が登場するのか、オンエアをお楽しみに!



出演ゲストは以下の通り。



▼トータス松本







▼一青窈







▼家入レオ







▼あの











「スープはるさめ フェスタ in ROPPONGI」の模様を生中継!





オンエア当日の11月23日、六本木ヒルズアリーナで開催する「スープはるさめ フェスタ in ROPPONGI」の模様を番組で生中継。稲葉友が会場内のさまざまなイベントをレポートし、その魅力をお伝えします。





メッセージを募集! 抽選でプレゼントも





番組では、リスナーの皆さんからメッセージを大募集。今、感謝を伝えたい人・モノ・コトとその理由を書いてメッセージフォーム(https://www.j-wave.co.jp/holiday/20221123/message.html )よりご応募ください。抽選で20組の方に、「スープはるさめ」レギュラー味6種(ワンタン、かきたま、担担味、わかめと野菜、柚子ぽん酢味、黒酢酸辣湯)をセットでプレゼントします。





LiLiCoが生歌唱!





番組のエンディングでは、LiLiCoが感謝を込めて生歌唱を披露! 候補2曲から、リスナー投票で披露する楽曲を決定します。候補曲の発表と投票はオンエア当日に行います。奮って投票にご参加ください。



豪華出演者と企画でお届けする『J-WAVE HOLIDAY SPECIAL ACeCOOK Soup Harusame presents THANKS TO ALL』をお聴き逃しなく!





【番組概要】

放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:J-WAVE HOLIDAY SPECIAL ACeCOOK Soup Harusame presents THANKS TO ALL

放送日時:2022年11月23日(水・祝)9:00~17:55

ナビゲーター:堀田茜(9:00~17:55)、稲葉友(9:00~12:00)、山本彩(12:00~15:00)、LiLiCo(15:00~17:55)

ゲスト:トータス松本、一青窈、家入レオ、あの

番組サイト:https://www.j-wave.co.jp/holiday/20221123/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/09-19:46)