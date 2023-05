[株式会社ボルテージ]





株式会社ボルテージ(本社:東京都渋谷区 代表取締役:津谷祐司)は、7月1日(土)~4日(火)にアメリカ・ロサンゼルスで開催される北米最大級のアニメ・コンベンション「Anime Expo 2023」への出展が決定しましたことをお知らせいたします。



「Anime Expo 2023」は毎年7月にアメリカ・ロサンゼルスで開催される、北米最大級のアニメ・コンベンションです。年々規模が拡大し続けており、2019年には延べ35万人が参加。多くのアニメファンが集まるイベントとなっております。弊社は今年で6度目の出展となり、2020年以降はコロナの影響もあり出展を見送っておりましたが、今年4年ぶりに出展致します。今回はブースにて、最新アプリ「The Princess in the Mirror」や「Court of Darkness」のアプリタイトルのほか、Star Cross Myths等のLove365移植タイトル、Switchで人気のタイトル「even if Tempest」、2023年に発売予定の新作ファンディスク「even if TEMPEST: Dawning Connections」の最新情報もお届けします。

今年も北米の恋アプファンに喜んでいただける企画を検討しておりますので、続報をぜひ楽しみにお待ちください。



【前回出展の様子】







▲ボルテージブース





▲ファンミーティングを開催し、現地のボル恋ファンと交流





▲ブースでキャラクターに扮したモデルとお客様で記念撮影。

様々な企画で沢山のお客様に喜んで頂きました。



【Anime Expo2023概要】

イベント名:ANIME EXPO 2023

主催:日本アニメーション振興会(SPJA)

場所:アメリカ・ロサンゼルスコンベンションセンター

日時:2023年7月1日(土)~4日(火)



Otome Romance 公式サイト:https://voltageapps.com/

Otome Romance公式Facebook: https://www.facebook.com/Voltage.Otome.Romance/

Otome Romance公式Instagram:https://www.instagram.com/otomeromance/



※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



ボルテージ会社概要

社名:株式会社ボルテージ

所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長:津谷 祐司(つたにゆうじ)





