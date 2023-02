[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社]

奈良県コンベンションセンター 天平広場



奈良 蔦屋書店では、2023年3月4日(土)~3月5日(日)の2日間、「第10回 奈良 蚤の市」を開催します。

少しづつ春の気配を感じる季節に、笑顔と喜びがあふれる奈良 蚤の市でお会いしましょう♪

奈良には手の届く場所に文化遺産が数多くあり、あらゆる場所や物、風景を思い出させる匂いが溢れている土地です。

そんな場所で、時代の空気を吸い込んだアンティークやブロカントがたくさん並んだ本格的な蚤の市を奈良で開催したい、素敵な人々に集まってもらいたい。

そんな願いから生まれたのが「奈良 蚤の市」です。



2020年6月の初開催から、出店者をはじめ、たくさんの方々に支えられ励まされ続けて、今回で10回目の開催となります。



今回も変わることなく笑顔と喜びがあふれる「奈良 蚤の市」でお会いしましょう。





出店店舗一覧



-Antique-

Anchor Antiques / あんちーく KIDAN STORE / antique totto / アンティークドボタンキコ / abst / idola / MLPショップ / m‘s -select / オソブランコ / カナカナ (4日のみ) / カンランシャ / kiccorie / Kuusi Kissaa / グリーンベアーズカンパニー / GLOBE ART / k-tools / thirty three and a third / ぜんまい / チャルカ / c-h-o-c / Two of us clothing / 円ら / TEIBO BOOKS / buff / はま太郎 / foo stitch / Pleased To Meet Me / Brick Lane Antiques / 古い道具とカワイイ雑貨 チロル / 古道具 山ノ葉 / 古道具ルチボ / マールイ・ミール / 夢窓庵 / Rusty Acorn Antiques



-Green-

stolo / hurrah



-Food-

Awesome pizza!! (4日のみ) / 味な大富(4日のみ) / käsi (4日のみ) / ごはんやハレ(4日のみ) / 熟成鶏 とことこ / Somi sweets and coffee (5日のみ) / だいどころ飛鳥(4日のみ) / タイムカフェ(5日のみ) / DE LA BLANCHE 1090 / パン・ドゥ・キュイソン / piano / Bioscape(5日のみ) / 火と実coffee / pinon plus (5日のみ) / Brighton Tea Room / 日本酒(4日のみ)



















イベント概要



第10回 奈良 蚤の市

会期:2023年3月4日(土)ー2023年3月5日(日)

時間:9:00ー16:00

場所:奈良県コンベンションセンター 天平広場

主催:奈良 蔦屋書店

共催:奈良県コンベンションセンター

お問い合わせ先:奈良 蔦屋書店 代表番号0742-35-0600

https://store.tsite.jp/nara/event/shop/31590-1756290203.html





店舗情報



奈良 蔦屋書店

住所:〒630-8013 奈良県奈良市三条大路1丁目691-1

電話番号:0742-35-0600

営業時間:8:00ー23:00

ホームページ:https://store.tsite.jp/nara/

Instagram:https://www.instagram.com/nara_tsutaya.books/

Twitter:https://twitter.com/nara_tbooks



