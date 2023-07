[株式会社ウエニ貿易]

~オンラインサイトにて販売開始~



サステナブル素材を使用し、耐久性・防水性に優れたドイツ発のバッグブランドが日本上陸。

自社オンラインサイトにて販売を開始いたします。

ミニマルなスタイルでシーンレスにご愛用いただけます。





ファッション雑貨、時計、フレグランス、等のブランドを取り扱う専門商社である株式会社ウエニ貿易(本社:東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜)は、ドイツのバッグブランド「UCON ACROBATICS(ユーコンアクロバティックス)」の日本の総代理店を務めることとなりました。公式オンラインストア( https://ucon-acrobatics.jp/ )および、各取り扱い店舗にて販売を開始いたしました。





UCON ACROBATICSはドイツで2001年に誕生し、長くご愛用頂けるようシーンレスで耐久性、防水性に優れた製品作りを追及しています。

バージン原料で作られたポリエステル繊維と品質が同等な合成繊維(リサイクルPET)を使用し、環境に配慮しながら頑丈な作りを実現。止水ファスナーやフッ素樹脂を使用しないコーティングを施すことで防水性を高めています。



ミディアムサイズのバックパックでは16インチのPCも収納することができるので通勤や通学にもピッタリ。

また、カラーバリエーションも豊富に取り揃えており、定番のブラックに加えてパステルカラーを中心に多色展開。きっとお気に入りの1型が見つかるはずです。







〇商品特徴

▪高い防水性



止水ファスナーを採用しているので雨の日でも安心。



▪16インチ程度のラップトップ収納可能

高品質の衝撃吸収材を使用しているので持ち運びも安心









〇ピックアップ商品情報



No. : Hajo Backpack

Price : Medium 18,700円 / Mini 17,600円





No. : Jasper Backpack

Price : Medium 18,700円 / Mini 17,600円





No. : Alison Backpack

Price : Medium 15,400円 / Mini 14,300円









【UCON ACROBATICSとは】

UCON ACROBATICS (ユーコンアクロバティックス) は、

2001 年、 当時 15 歳だった Jochen (ヨハン) と Martin (マーティン) が立ち上げました。 ドイツを拠点にするブランドで、 シーンレスで耐久性に優れた製品作りを目指すブランドです。長くご愛用していただけるように、 流行に左右されないシルエットと耐久性に優れた製品を追及しています。人間や動物、 環境が製品を生産する上で傷つくことがないようにという信念に基に活動しています。

そのため 「ミニマルデザイン、 ミニマルエミッション」 というモットーに、

私たちは 「何をするべきか」 だけでなく 「何をすべきではないか」 が重要だと考えています。

ブランドサイト:https://ucon-acrobatics.jp/



【日本総代理店:ウエニ貿易について】

商号:株式会社ウエニ貿易

所在地:〒110-0008 東京都台東区池之端1-6-17 (本社)

設立:1989年2月(平成元年2月)

年商:482億円(2019年8月期)

URL:https://www.ueni.co.jp

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社です。

海外ブランド品の輸入卸において業界ナンバーワンのシェア(※)を持っています。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。メーカーとしてバッグブランドPELLE MORBIDA(ペッレ モルビダ)やAQUA SAVON(アクア シャボン)を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。

※当社調べ



