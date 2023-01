[ゲームオン]

アプリの日本語ローカライズをはじめ、日本国内ファン向けに屋外ビジョンをリワードにした投票イベントが始動!



株式会社ゲームオン[本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:文 智秀(ムン・ジス)] は、K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の日本サービスを本日より開始いたしました。

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』は株式会社NEOWIZ [本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン)]と、韓国MBC PLUS[[本社:韓国 京畿道高陽市、代表取締役社長:趙能熙(チョ・ヌンヒ)]が共同で運営しており、日本国内のサービスをゲームオンが担当いたします。

日本サービス開始に合わせて、アプリのローカライズを始め、メッセージアプリ「LINE」アカウントでのログイン機能の追加や、『IDOL CHAMP』では初めてとなる、新大久保駅前の屋外ビジョン広告をリワードにした投票を開始いたしました。これから、国内の利用者の皆様がさらに便利に推し活をお楽しみいただけるような試みを積極的に行って参ります。









■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは





韓国MBC PLUSがケーブルTVで配信する音楽番組「SHOW CHAMPION(ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00~19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。



また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。



(※)MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。 現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、トータル6つの国内外チャンネルを運営するニューメディア専門放送局です。







■待望の日本語に対応!

これまで、日本のファンの皆様には、SNSでの情報交換や、有志の方が作成された日本語ガイドを共有するなどして『IDOLCHAMP』をお楽しみいただいておりましたが、このたび日本語に対応したことにより快適にご利用いただけることとなりました。



■日本語での情報は公式ブログ、公式Twitterアカウントで発信中!

さらに、情報の充実とコミュニティの活性化を目的として、日本公式ブログと公式Twitterアカウントを開設しました。



ブログでは、主にサービスの利用ガイドや番組の投票結果などを。Twitterでは運営チームとファンの皆様との交流をはじめ、グローバルTwitterアカウントが発信する内容を日本語訳してご案内いたします。



<『IDOL CHAMP』日本公式ブログ:https://idolchamp.jp/>

<『IDOL CHAMP』日本公式Twitterアカウント:https://twitter.com/idolchamp_jp>



■LINEアカウントでのログイン機能追加

サインアップ時の利便性向上のため、メッセージアプリ「LINE」アカウントによるログイン機能を追加しました。

(※)アプリの仕様上、ログインデータの引継ぎができないため、この機能はこれから『IDOL CHAMP』を新規に始められるお客様にお勧めする機能となります。



■韓流の聖地・新大久保駅前の屋外ビジョンをリワードにした投票を開始!





2023年1月11日(水)より開催中の投票「韓国人かと思った!韓国語が最も流暢な日本人メンバーは?」で、最も投票数が多かったアーティストのファンダム広告がJR新大久保駅前の屋外ビジョンに出現します。





投票は、アプリ内で2023年1月24日(火)23:59まで行われ、1位決定後にファンから屋外ビジョンに上映するアーティストの広告素材を募集します。





寄せられた素材は、MBC PLUSにて審査後『IDOL CHAMP』公式Twitterアカウント上でファン投票が行われ、 最も票を集めた作品が広告として採用されます。





広告は2023年2月1日(水)~2月7日(火)までJR新大久保駅前の屋外ビジョンにて1日に数回上映されます。



(※)画像は屋外ビジョン広告イメージとなります。写真内の赤枠内にリワード広告が上映されます。

(※)投票の方法や広告素材制作のガイドラインなどにつきましては、『IDOL CHAMP』アプリ内の投票ページをご覧ください。



■投票トピック

「韓国人かと思った!韓国語が流暢な日本人メンバーは?」



■候補アーティスト(所属グループ名/個人名)

TWICE/サナ、NCT127/ユウタ、ENHYPEN/ニキ、TREASURE/ハルト、PENTAGON/ユウト、IVE/レイ、Kep1er/マシロ、

ONF/U、TO1/ダイゴ、LE SSERAFIM/サクラ、aespa/ジゼル、SECRET NUMBER/レア、ROCKET PUNCH/ジュリ、Billlie/ツキ



<『IDOL CHAMP』グローバル版Twitterアカウント:https://twitter.com/idolchamp1>

<『IDOL CHAMP』公式ブログ内投票案内ページ:https://idolchamp.jp/20230111_vote_jpreward/>







■フォロー&リツイートキャンペーン開催中!

日本サービス開始を記念して、期間中に日本公式Twitterアカウントをフォローし、指定されたツイートをRTした方の中から抽選で20名様に3,000円分のAmazonギフト券を。加えて抽選で100名様に500円相当のCHAMSIMをプレゼントするキャンペーンを開催いたします。



CHAMSIM(チャムシム)とは、アプリ内の投票に使用することができる有料ポイントのことです。この機会にぜひCHAMSIMを手に入れて『IDOL CHAMP』をお楽しみください!



≪『IDOL CHAMP』日本公式ブログ内キャンペーン告知ページ≫

https://idolchamp.jp/event_twt_230111/



≪『IDOL CHAMP』日本公式Twitter≫

https://twitter.com/idolchamp_jp



■動作環境









■公式SNS







<『IDOL CHAMP』日本公式ブログURL>

https://idolchamp.jp/



<『IDOL CHAMP』日本公式TwitterURL>

https://twitter.com/idolchamp_jp







■アプリダウンロード

<App Store>

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018



<Google Play>

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US





●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All Right reserved. (C)MBC PLUS All Right reserved. (C)GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/11-21:46)