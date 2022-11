[コロプラ]

優勝賞金は現金50万円! 準優勝&3位にも順位に応じた賞金を贈呈!



株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下「コロプラ」)は、スマートフォン向け新作ゲーム『白猫GOLF』にて、開幕シーズンの頂点を決める大会「OPEN CHAMPIONSHIPS 2022 SNOW CUP」の開催が決定したことをお知らせします。

【『白猫GOLF』公式サイト】https://colopl.co.jp/shironekogolf/







「OPEN CHAMPIONSHIPS(オープンチャンピオンシップ)」は、『白猫GOLF』の基本となるプレイモード「ゴルフツアー」にて、ランキングの上位にいるプレイヤーのみが参加できる大会として、年4回の開催を予定しております。



今回開催される「2022 SNOW CUP」は、サービス開始よりスタートした「開幕シーズン」の最強プレイヤーを決める大会となります。大会は、「予選大会」と「本大会」の二部構成となっており、「ゴルフツアー」にて「参加権」を獲得したプレイヤーのみが予選大会に挑戦できます。



「予選大会」の上位プレイヤー8名が「本大会」へと進出することとなり、「本大会」のトーナメントを制した優勝者には、開幕シーズン王者の称号と共に賞金50万円が現金で贈呈されます。



「参加権」の獲得は、現在開催中の「ゴルフツアー 開幕シーズン」の終了時点でのランキングによって決定しますので、今シーズン力を入れて遊んできたプレイヤーの皆さまはぜひご参加ください。





【「OPEN CHAMPIONSHIPS 2022 SNOW CUP」概要】

この大会は「予選大会」と「本大会」に分かれて開催されます。ゲーム内で実施する「予選大会」を勝ち抜いた上位8名のプレイヤーは、2022年12月24日(土)に東京都内で開催する「本大会」への出場権が獲得できます。その他、大会参加者にはゲーム内報酬をご用意しております。皆さまの挑戦をお待ちしております。

また、「本大会」の試合の模様は後日コロプラ公式YouTubeチャンネルにて動画での配信を予定しています。



【コロプラ公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@coloplinc



■開催日程

1.予選大会(ゲーム内):2022年12月6日(火)16:00~12月12日(月)11:59 予定

2.本大会(オフライン):2022年12月24日(土)※開催時刻未定



※「予選大会」は1次予選~最終予選までの4ステージに分かれています。

※「本大会」は東京都内スタジオにて開催予定です。

※「本大会」出場者の方は、お住まいからスタジオまでの交通費を支給いたします。

※ 詳細な実施スケジュールはゲーム内のお知らせをご覧ください。



■参加条件

1.予選大会:

予選大会への参加には、「参加権」を獲得する必要があります。「参加権」は開幕シーズン終了時点のゴルフツアーランクに応じて獲得、または抽選にて選出されます。

※開幕シーズン開催期間:~2022年12月1日(木)15:59まで



<「参加権」の獲得方法>

プラチナランク以上:「参加権」の獲得が確定

ゴールドランク :同ランク帯のプレイヤーの中から抽選にて選出



2.本大会:

「予選大会」ランキング上位のプレイヤー8名様まで、下記の条件を満たす方をご招待いたします。



・日本国内に在住の方

・「本大会」当日、東京にある会場までお越しいただける方

・日本に本店のある銀行口座をお持ちの方(※賞金の贈呈の為)

・大会参加規約に同意いただける方



■使用可能なキャラクター・クラブ

<予選大会/本大会 共通>

各ステージ毎に指定されたキャラクター・クラブの中から編成して使用する形式となります。

※コスチューム・アクセサリー・スタンプは既に所持しているものを使用できます。





【『白猫GOLF』基本情報】







『白猫GOLF』は、『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』の個性豊かなキャラクターたちがゴルファーとなって登場するゴルフゲームです。『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』『白猫テニス』とも異なる新たなゲーム体験の提供を目指し、「本物に近いゴルフ体験」ができる新感覚のゴルフゲームとなっております。



◆アプリ名 :白猫GOLF

◆ジャンル :ゴルフゲーム

◆対応端末 :iOS、Android™

◆価格 :基本プレイ無料(アイテム課金あり)

◆公式サイト :https://colopl.co.jp/shironekogolf/

◆公式Twitter :https://twitter.com/wcat_golf

◆ダウンロード :https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/sng/47fubgk/





【株式会社コロプラ 会社概要】

社名 :株式会社コロプラ https://colopl.co.jp

所在地 :東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウンイースト6F

設立 :2008年10月1日

資本金 :6,587百万円(2022年6月末日時点)

代表者 :代表取締役社長 宮本貴志

事業内容:スマートフォンアプリを中心とした国内・海外向けモバイルゲームサービスの提供VR(仮想現実)デバイス向けサービスの提供国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

公式Twitter:https://twitter.com/colopl_pr

公式Facebook:https://www.facebook.com/coloplinc/



コロプラでは“Entertainment in Real Life”をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に引き続き注力するとともに、人々の生活のほぼ全てである「日常」をより楽しく、より素晴らしくするエンターテインメントを提供してまいります。



(C)COLOPL, Inc.



