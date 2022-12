[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社 U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、『THE LAST MOVIE STARS -ポールとジョアン 名優夫婦の映画のような人生-』を12月15日(木)0時より見放題で独占配信いたします。









50年連れ添ったハリウッドスター夫婦の波乱に満ちた結婚生活



イーサン・ホークが監督、マーティン・スコセッシが製作総指揮を務めた本作は、ポール・ニューマンとジョアン・ウッドワードという、20世紀のアメリカ映画を代表する名優ふたりの輝かしい才能、謎めいた人物像、そして夫婦の愛の物語を描いた壮大な6話構成のドキュメンタリーです。



アカデミー賞ほか数多くの受賞経験を誇り、共に多くの作品を世に送り出したハリウッドスターでありながら、50年の歳月を連れ添ったポールとジョアン。一見、愛し合うふたりの美しく幸せな物語とも思えますが、決してそれだけではありません。ポールの最初の妻との離婚、結婚生活、6人の子供の子育て、すれ違うキャリア、アルコール依存との闘い、最愛の息子の死。さまざまな出来事に直面した時、ふたりは何を思っていたのか…。



ジョージ・クルー二がポール・ニューマン役!

豪華ハリウッドスターが大集結し、インタビュー音声を再現した異色のドキュメンタリー



ポールとジョアンの子供からふたりのドキュメンタリーを監督しないかと持ちかけられたイーサン・ホーク。生前ポールは『理由なき反抗』などで有名な脚本家スチュワート・スターンと自叙伝の執筆を構想し、著名な監督から身近な家族にわたる関係者100人以上にインタビューを行っていました。しかし取材テープは焼失。イーサンは、ハリウッドの仲間に声をかけ、唯一現存していた書き起こし記録からインタビュー音声を再現し、ふたりの物語を蘇らせる一大プロジェクトを開始します。



ジョージ・クルーニーがポール、ローラ・リニーがジョアンの声を吹き込むほか、ゾーイ・カザン、マーク・ラファロ、ユアン・マクレガー、サム・ロックウェル、スティーヴ・ザーン、サリー・フィールド、オスカー・アイザック、マヤ・ホークらハリウッドスターが大集結。ポールとジョアンが関わった数多くの作品のフッテージ、スコセッシやシュレイダーといった業界の偉人による考察を織り交ぜながら、映画と人生のパートナーであったふたりのアメリカ映画史における偉業、慈善活動、そして互いへの献身を生き生きと描き出します。



2008年の死から10年以上経つ今も、多くの映画人に影響を与え続けるポール・ニューマン。10月から各地にて公開中の特集上映『テアトル・クラシックス ACT.2 名優ポール・ニューマン特集 ~碧い瞳の反逆児~』が反響を集め、日本でも再度注目を集めていています。彼と妻ジョアンの知られざる物語『THE LAST MOVIE STARS -ポールとジョアン 名優夫婦の映画のような人生-』全6話を、12月15日(木)よりU-NEXTにて見放題で独占配信いたします。











また、U-NEXTでは『明日に向って撃て』『スティング』『暴力脱獄』『ハスラー2』など、ポール・ニューマン出演作も配信中です。合わせてお楽しみください。

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0000711





<作品概要>

『THE LAST MOVIE STARS -ポールとジョアン 名優夫婦の映画のような人生-』<全6話>

(原題:THE LAST MOVIE STARS)



【配信日】12月15日(木)0:00 配信開始予定

【配信形態】見放題

【視聴リンク】https://video.unext.jp/title/SID0076485



監督:イーサン・ホーク

製作総指揮:マーティン・スコセッシ

出演:ジョージ・クルーニー、ローラ・リニー、カレン・アレン、ブルックス・アシュマンスカス、アレッサンドロ・ニヴォラ、ゾーイ・カザン、マーク・ラファロ、ビリー・クラダップ、ユアン・マクレガー、サム・ロックウェル、スティーヴ・ザーン、ボビー・カナヴェイル、ヴィンセント・ドノフリオ、サリー・フィールド、マーティン・スコセッシ、オスカー・アイザック、マヤ・ホーク、ジョシュ・ハミルトン、バリー・ポルターマンほか



(C)2022 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.



