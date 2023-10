[CTW株式会社]

更に、マスターピースシリーズのおもちゃが当たるキャンペーンを開催!



CTW株式会社は、G123の最新ゲーム「トランスフォーマー レイジバトル」にてオプティマスプライムが必ず貰えるキャンペーンの実施をお知らせします。また、トランスフォーマーの最高峰ブランドである「マスターピース」シリーズのおもちゃが当たるキャンペーンも同時に実施いたします。





■オプティマスプライムが必ず貰えるキャンペーンを開催!



条件クリアでオプティマスプライムがもらえるキャンペーンを実施します。オプティマスプライムはSSランク・強襲型で、非常に強力なパワーを持ち、弱っている敵を確実にスキルで仕留めます。序盤だけでなく、長期的に頼りになるキャラクターですので、ぜひこの機会にゲームを始めてみてください。



ゲームプレイはこちら:https://s.g123.jp/m3fwohw8



■マスターピース「オプティマスプライム」が5名様に当たる!



全サーバ対象で、期間中にログインした方から抽選で5名様にトランスフォーマーの最高峰ブランドである「マスターピース」シリーズの「オプティマスプライム」をプレゼントします。期間中、ログイン日数が多いほど抽選確率が上がりますので、ぜひゲームへログインしてみてください。



報酬:トランスフォーマー マスターピース MP-44S オプティマスプライム

当選人数:5名様

イベント実施期間:2023年10月31日まで



※報酬の当選ご連絡及び、発送は2024年2月下旬頃となります。



■Xにて、Amazonギフト券1万円分が当たるキャンペーンを開催!



キャンペーン対象のポストをリポストし、ゲームにログインするとその場で抽選結果が確認できます。



報酬:Amazonギフト券1万円分

当選人数:5名様

イベント実施期間:2023年10月31日まで

公式Xアカウント:https://x.com/TF_RAGE_BATTLE



■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:トランスフォーマー レイジバトル

ジャンル:RPG

価格:基本無料(ゲーム内アイテム課金制)



■トランスフォーマーとは?

『トランスフォーマー』は、株式会社タカラトミーが作り出した“日本の玩具発”コンテンツで、「Robots in disguise」=『ロボットが身の回りにある、ありとあらゆる物体に自由自在に変形し、潜んでいる』という唯一無二のコンセプトや、自由自在に変形することができる超ロボット生命体が宇宙を舞台に戦う壮大なストーリーと共に展開しています。



1984年にアメリカで玩具発売後、アニメやコミックが大ヒットし、1985年に日本でも玩具販売とアニメがスタート。2007年からはスティーヴン・スピルバーグとマイケル・ベイによりハリウッドで実写映画化され世界中で大ヒットしました。現在では世界130以上の国と地域で7億個以上の販売実績(2022年7月時点)を持つ、世界中で大人気のキャラクターとなっています。



公式サイト: https://tf.takaratomy.co.jp



■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただけるゲームサービスです。

公式サイト:https://g123.jp/



■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。



社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/



(C) CTW, INC. All rights reserved.

(C) TOMY

「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。



※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。





