USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、J・K・ローリング創設のポッターモアが提供する「ハリー・ポッター」シリーズをはじめとする「魔法ワールド」の電子書籍全41作品を2022年12月16日(金)より配信開始いたします。









1997年に第1巻『ハリー・ポッターと賢者の石』が英国で出版され瞬く間に世界的ベストセラーとなり、シリーズ累計発行部数は6億部と、世界中から愛され続ける「ハリー・ポッター」シリーズ。この度、U-NEXTは、J・K・ローリング創設のポッターモアとの協業をスタート。「ハリー・ポッター」及び「ファンタスティック・ビースト」の「魔法ワールド」シリーズの電子書籍全41作品を12月16日(金)より配信いたします。



対象は、「ハリー・ポッター」シリーズ全7巻、シリーズのその後を描いた「ハリー・ポッターと呪いの子」舞台脚本、物語の中で登場する教科書「幻の動物とその生息地」「クィディッチ今昔」や童話集「吟遊詩人ビードルの物語」、電子書籍のみの配信となるJ・K・ローリングによる解説書「ホグワーツ 不完全 & 非確実」「エッセイ集 ホグワーツ 勇気と苦難と 危険な道楽」「エッセイ集 ホグワーツ 権力と政治と 悪戯好きの ポルターガイスト」、そして映画「ファンタスティック・ビースト」シリーズの脚本3巻です。これら日本語版の電子書籍に加えて、英語版も配信します。



今回の取り組みについてU-NEXT 代表取締役社長 堤天心と、ポッターモアのジェニー・マッキャン氏は以下のようにコメントしています。















U-NEXT限定のデジタルクリスマスカードを購入者全員にプレゼント!



U-NEXTでの配信を記念したプレゼントキャンペーンの開催も決定。期間中に購入した方全員に、もれなく「ハリー・ポッター」の世界がデザインされたオリジナルの「デジタルクリスマスカード」をプレゼント。さらに抽選で10名様に2,000円分のU-NEXTポイントをプレゼントいたします。



【「魔法ワールド」シリーズ電子書籍配信記念キャンペーン】

<対象>

12/16(金)~12/23(金) 23:59までに、U-NEXTで「魔法ワールド」シリーズの電子書籍を購入した方

<賞品>

もれなく全員にプレゼント:デジタルクリスマスカード

抽選で10名様にプレゼント:2,000円分のU-NEXTポイント

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※デジタルクリスマスカードは、ご登録のメールアドレス宛にお送りいたします。

※抽選による当選者の発表は、賞品のご連絡をもって代えさせていただきます。



U-NEXTでは映画「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」シリーズ全作をレンタル配信中のほか、『ハリー・ポッター20周年記念:リターン・トゥ・ホグワーツ』『ファンタスティック・ビーストと動物の歴史』を見放題で独占配信中です。こちらも合わせてお楽しみください。



【「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」を含む魔法ワールド作品はこちら】

https://www.video.unext.jp/lp/wizarding_world



今後も世界各国のパートナーと共に、クオリティの高い作品の拡充を進めてまいります。ぜひご期待ください。



配信作品



▼日本語版





ハリー・ポッターと賢者の石(1200円)

ハリー・ポッターと秘密の部屋(1200円)

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人(1200円)

ハリー・ポッターと炎のゴブレット(1200円)

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団(1200円)

ハリー・ポッターと謎のプリンス(1200円)

ハリー・ポッターと死の秘宝(1200円)

ハリー・ポッター:シリーズ全7巻セット(7800円)

ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅(1200円)

ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(1200円)

ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密(1600円)

ハリー・ポッターと呪いの子 第一部・第二部(1200円)

エッセイ集 ホグワーツ 勇気と苦難と 危険な道楽(400円)

エッセイ集 ホグワーツ 権力と政治と 悪戯好きの ポルターガイスト(400円)

ホグワーツ 不完全 & 非確実(400円)

幻の動物とその生息地(780円)

クィディッチ今昔(780円)

吟遊詩人ビードルの物語(780円)







▼英語版





(英語版)ハリー・ポッターと賢者の石(1200円)

(英語版)ハリー・ポッターと秘密の部屋(1200円)

(英語版)ハリー・ポッターとアズカバンの囚人(1200円)

(英語版)ハリー・ポッターと炎のゴブレット(1200円)

(英語版)ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団(1200円)

(英語版)ハリー・ポッターと謎のプリンス(1200円)

(英語版)ハリー・ポッターと死の秘宝(1200円)

(英語版)ハリー・ポッター:シリーズ全7巻セット(7800円)

(英語版)ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅(1200円)

(英語版)ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(1200円)

(英語版)ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密(1600円)

(英語版)ハリー・ポッターと呪いの子 第一部・第二部(1200円)

(英語版)エッセイ集 ホグワーツ 勇気と苦難と 危険な道楽(400円)

(英語版)エッセイ集 ホグワーツ 権力と政治と 悪戯好きの ポルターガイスト(400円)

(英語版)ホグワーツ 不完全 & 非確実(400円)

(英語版)幻の動物とその生息地(780円)

(英語版)クィディッチ今昔(780円)

(英語版)吟遊詩人ビードルの物語(780円)

A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts(360円)

A Journey Through Potions and Herbology(360円)

A Journey Through Divination and Astronomy(360円)

A Journey Through Care of Magical Creatures(360円)

The Wonder of Nature(1200円)





※価格はいずれも税込です。



月額会員の方は、毎月もらえる1200円分のポイント(※1)を使って購入いただけます。また、いつでも最大40%のポイント還元(※2)を実施していますので、U-NEXTポイントを活用してお得に作品をお楽しみください。



※1:最大90日まで持ち越し可能。/子アカウントでもご利用いただけます。

※2:iOSアプリのUコイン決済は20%のポイント還元です。/Androidアプリ決済、キャリア決済、楽天ペイ決済はポイント還元の対象外です。/U-NEXTポイントの消費はポイント還元の対象外です。/ライブ配信作品、映画引換クーポン、NHKまるごと見放題パックの購入はポイント還元の対象外です。





ポッターモア・パブリッシングとは

ポッターモア・パブリッシングは、「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」シリーズをはじめ、魔法ワールドのオーディオブックや電子書籍の世界的なデジタル出版社です。これらの物語に命を吹き込み、新しい世代の読者を惹きつける革新的なデジタルパブリッシングを行うことを目的としています。世界中の電子書籍およびオーディオブックのパートナーと協力し、「生き残った男の子」から始まった世界を祝福しています。



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。24万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む3万本以上のレンタル作品、さらに84万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。 株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ/2022年11月時点 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



