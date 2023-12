[株式会社新潮社]

2年以上の時間をかけ、かつてないほど率直に語られたグループの軌跡とビハインド・ストーリー。電子版特典として、紙版発売時の限定特典【8枚組フォトカードセット】画像および表紙、カバー、帯画像を収録。



あなたが知っているBTS、それを超える彼らの物語――。2013年6月13日に世界へ第一歩を踏み出し、2023年6月13日にデビュー10周年を迎えたBTS。全アルバム情報、約340のリンク、未公開ポートレート21枚を収めた『BEYOND THE STORY : 10-YEAR RECORD OF BTS』日本語版の電子版が、12月5日(火)に予約受付を開始しました。配信は12月25日(月)、新潮社より。









【本書電子版の特徴】

本文内容に関連する動画やサイト等を参照できる約340のリンクは、紙版では二次元コードでしたが、電子版では本文埋め込み型のリンクへと変更になります。クリックでリンク先に飛ぶことができ、例えばメンバーが当時の思い出を語るインタビュー部分からそのミュージックビデオ画像を鑑賞し、すぐにまた本文に戻ってくることができるという新感覚の読書体験が端末一つで可能です。



〇アーティストとして、また個人としてのBTSの素顔とまなざしを収めた未公開ポートレート:巻頭21枚

〇全アルバムのコンセプトフォト:19枚(1枚ごと見開き掲載で38ページ)

〇全ディスコグラフィー(アルバムジャケット画像、楽曲リスト、二次元コード含む):20ページ

〇本文の文字数:29万字

〇メンバーの印象的な言葉をクローズアップしたデザインページ:24ページ

〇オリジナル「日本語版アルバム・トラックリスト」:10ページ

〇BTS楽曲の歌詞を多数掲載[本書に掲載した歌詞は、BIGHIT MUSIC CO.,LTDを通じて、各楽曲の作詞作曲者より使用・掲載の事前承認を得ています]

〇内容に関連する動画やサイト等を参照できる約340のリンクを掲載

〇「アルバムリリースおよびコンサート、受賞歴、参加イベントなどBTSの主な経歴」をまとめた「TIMELINE」収録

〈電子版特典〉

・本書「紙版」初版発売時の限定特典【8枚組フォトカードセット】画像

・本書「紙版」の表紙、カバー、オビ画像





■書籍内容紹介

デビュー10周年、かつてないほど率直に語られた初のオフィシャル・ブック。

あなたが知っているBTS、それを超える彼らの物語。共にしてきた‶花樣年華”、青春の最初の記録――。3年以上にわたる深層取材、そしてRM、SUGA、JIN、J-HOPE、JIMIN、V、JUNG KOOKの7人がインタビューを通して聞かせてくれるグループの軌跡とビハインド・ストーリー。アーティストとして、また個人としてのBTSの素顔とまなざしを収めた未公開ポートレート21枚を掲載。どこでも本書をお楽しみいただける、待望の電子版が遂に登場です。



【紙版の本文画像】









※本文画像は紙版のものです。電子版では二次元コードがリンクに変更になるほか、お使いの端末や設定によっても見え方が異なります。



■文|カン・ミョンソク

評論家であり、複数のメディアの編集長として活動しながら、K-POPをはじめとする韓国のポピュラー文化を、文章の形で長い間記録してきた。現在、『Weverse Magazine』を担当している。



■語り|BTS

2013年6月13日にデビューした韓国のボーイグループ。「防弾少年団」または「Beyond The Scene(BTS)」。RM・SUGA・JIN・J-HOPE・JIMIN・V・JUNG KOOK、7人のメンバーで構成されている。自らのストーリーを込めた音楽と情熱的なパフォーマンス、ファンとの真摯なコミュニケーションにより、国や言語、人種、性別、世代など、あらゆる境界を越え、多くの人から愛されている。その愛に音楽で応えられる方法を常に探している。



■監訳|桑畑優香

翻訳家、ライター。早稲田大学第一文学部卒業。延世大学語学堂、ソウル大学政治学科で学ぶ。訳書に『BTSを読む なぜ世界を夢中にさせるのか』『BTSとARMY わたしたちは連帯する』『それぞれのうしろ姿』等。



■書籍データ

【タイトル】BEYOND THE STORY ビヨンド・ザ・ストーリー:10-YEAR RECORD OF BTS

【著者名】カン・ミョンソク、BTS/桑畑優香(監訳)

【発売日】2023年12月25日(月)

【定価】6,999円(税込)

【ご予約はこちらから】 https://ebook.shinchosha.co.jp/book/F701241/

【『BEYOND THE STORY』日本版公式サイト】https://www.shinchosha.co.jp/story/



