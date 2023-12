[バンダイナムコアミューズメント]





株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」(東京・池袋)は、『ペルソナ5』シリーズ最新作のゲーム『ペルソナ5 タクティカ』とのコラボレーションイベント「ペルソナ5 タクティカ in NAMJATOWN」を2023年12月22日(金)から2024年1月28日(日)まで開催します。



本イベントでは、11月に発売された『ペルソナ5』シリーズ最新作のシミュレーションRPG『ペルソナ5 タクティカ』の世界観が楽しめるミニゲームやフォトスポットを展開します。



最新作で新たに導入された総攻撃「TRIBANGLE(トライバングル)」にちなんだミニゲーム【合同訓練!総攻撃(トライバングル)を仕掛けよ!】は、ラリー用紙のマップを頼りにナンジャタウン園内をめぐり、マップに記された敵を囲むように3つのキャラクタースタンプを押してスタート地点に戻ると、報酬としてもれなくオリジナル景品がもらえます。



また、主人公、エル、モルガナの3人がナンジャタウンにちなんだ“ねこ耳としっぽ”をつけたコラボ限定イラストで登場し、このイラストを使用したオリジナルグッズや、作品をモチーフにしたオリジナルデザート&フードを販売します。



「ナムコパークス オンラインストア」では、会場で販売するオリジナル商品を販売します。







◆ミニゲーム【合同訓練!総攻撃(トライバングル)を仕掛けよ!】

ラリー用紙に記載されているヒントを頼りにナンジャタウン園内のラリーポイントをめぐり、マップに記された敵に『ペルソナ5 タクティカ』内で敵を倒す際のアクション「TRIBANGLE」を仕掛ける園内回遊型ミニゲームです。園内3か所にあるキャラクタースタンプを全て押したら、敵を囲んで「TRIBANGLE」GO!

受付に戻ると報酬を受け取るためのデジタル抽選ゲームにチャレンジできます。デジタル抽選の結果に応じてもらえる景品が変わります。



[料金]600円/1回

[受付時間]平日13:00~19:30(ゴール受付20:00まで)

土日祝日・指定日10:00~19:30(ゴール受付20:00まで)

※指定日:12月22日(金)、27日(水)~29日(金)、1月2日(火)~5日(金)

[景品]

A賞 アクリルボード(全4種)

B賞 ミニアクリルスタンド 怪盗服 ver.(全12種)

C賞 缶バッジコレクション(全13種)



<オリジナル景品 一例>





◆オリジナルグッズ

コラボ限定イラストを使用したオリジナルグッズを販売します。『ペルソナ5 タクティカ』関連商品を1会計につき税込2,000円お買い上げごとに、ねこ型イラストシート(全15種/ランダム配付)を1枚プレゼント!

<オリジナルグッズ 一例>



描き起こしアクリルスタンド(全3種)

価格:各1,800円



描き起こしアクリルキーホルダー(全3種)

価格:各880円



ねこ型ネームバッジコレクション(全12種)

価格:1個880円※ランダム封入



ミニアクリルスタンドコレクション和服ver.(全10種)

価格:1個880円※ランダム封入



<店頭購入特典>



ねこ型イラストシート(全15種/ランダム配付)



「ナムコパークス オンラインストア」では、会場で販売するオリジナルグッズを販売します。



◆ナムコパークス オンラインストア(インターネット通販)

https://parks2.bandainamco-am.co.jp/category/GOODS/

販売期間:2023年12月25日(月)10:00~2024年1月31日(水)23:59

※商品は2024年4月頃発送予定です。※別途送料がかかります。

※インターネット通販では店頭購入特典のねこ型イラストシートは付きません。





◆オリジナルデザート&フード

『ペルソナ5 タクティカ』の作品やキャラクターをモチーフにしたオリジナルデザート&フードを販売します。対象メニューには各メニューにひもづいた絵柄の「ブロマイド」が1枚付属します。(ブロマイドの種類が複数あるメニューは好きな絵柄が選べます。)



<オリジナルデザート&フード 一例>



「TRIBANGLE」GO!! 革命のトマトソースパスタ

価格:1,100円



スカルとノワールのマリエキングダム攻略パフェ

価格:1,070円



パンサーとナビの"留舞乱屋"特製ミニぱふぇ

価格:960円



フォックスとクイーン ~芸術家と参謀のカクテル風ソーダ~

価格:1,000円



春日部統志郎お気に入り、ルブランコーヒー ~クッキー添え~

価格:700円



クロウとかすみのペイントアート風チーズ羽根餃子

価格:1,200円



◆モルガナがナンジャタウンにやってくる!2024年1月14日(日)「モルガナ SPECIAL GREETING」開催

怪盗団の先導役でありマスコット的存在の「モルガナ」と一緒に写真が撮れるスペシャルグリーティングを開催します。ナンジャタウンのシンボルキャラクター「ナジャヴ」とのコラボグリーティングもあり、「モルガナ」「ナジャヴ」と一緒に写真を撮ることができます。参加方法など詳しくはイベント特設サイトでお知らせします。



【登場スケジュール】

2024年1月14日(日) 1.13:00~、2.15:00~(※)、3.17:00~、4.19:00~(※)

※2.15:00~と4.19:00~はナジャヴとのコラボグリーティングです。

【開催場所】

ナンジャタウン内 ドッキンガム広場





◆「ペルソナ5 タクティカ in NAMJATOWN」開催記念!フォロー&リポストキャンペーン

<応募期限:2023年12月14日(木)>



イベント開催を記念して、12月8日(金)~14日(木)に「ペルソナ5 タクティカ in NAMJATOWN」フォロー&リポストキャンペーンを開催します。期間中ナンジャタウン公式X(旧Twitter)アカウント( @namjatown765 )をフォローし、指定のキャンペーンポストをリポストすると抽選で3名さまに、ねこ型アクリルコースター(全15種)※1とブロマイド(全16種)※2全種セットが当たります。

※1…イベント会場で販売するねこ型アクリルコースター付きソフトドリンクに付属するねこ型アクリルコースター(全15種)の全種セットです。

※2…イベント会場で販売するオリジナルデザート&フードに付属するブロマイド(全12種)とブロマイド付きアイシングクッキーのブロマイド(全4種)の全種セットです。

フォロー&リポストキャンペーンについて、詳しくはナンジャタウン公式X(旧Twitter)でお知らせします。



◆「ペルソナ5 タクティカ in NAMJATOWN」開催概要





※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



