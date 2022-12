[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2022年12月31日(土)に『COUNTDOWN LIVE IN OKINAWA 2022-2023 ~大忘新年会~』を独占ライブ配信いたします。









2017年から毎年開催されている、沖縄を代表するアーティストが一堂に集結する大晦日恒例のカウントダウンライブ「COUNTDOWN LIVE IN OKINAWA」。毎年ホストが代わり、ここでしか見ることのできないスペシャルなライブを届けています。沖縄本土復帰50年の節目となる2022年は、本公演初出演であるORANGE RANGEが初ホストを担当。MONGOL800、HY、かりゆし58など、沖縄の各年代を代表するバンドが集結し、年の瀬迫る沖縄の夜を盛り上げます。

U-NEXTでは12月31日(土)より、本公演の模様を独占ライブ配信いたします。さらに販売するチケットには、通常の視聴チケットに加え、おつまみのサブスクリプションサービス「ツマミクル」が厳選したおつまみ付きチケットをご用意。沖縄のおつまみを含むオリジナルセットが届き、ご自宅でも沖縄を感じながら観て、呑んで、食べて本公演を楽しむことができます。

2022年ラストと新年を『COUNTDOWN LIVE IN OKINAWA 2022-2023 ~大忘新年会~』とともに、ぜひお楽しみください。



『COUNTDOWN LIVE IN OKINAWA 2022-2023 ~大忘新年会~』





【ライブ配信の詳細はこちら】

https://www.video.unext.jp/livedetail/LIV0000000760



【販売期間】

通常チケット:2022年12月12日(月)18:00~2023年1月7日(日)17:00

おつまみ付き配信チケット:2022年12月12日(月)18:00~完売まで



【視聴価格】

通常チケット:2,640円(税込)

おつまみ付き配信チケット:4,400円(税込)



【イベント割対象作品】

通常価格(通常チケット:3,300円、おつまみ付き配信チケット:5,500円)の2割引で販売いたします。

※購入に際して、http://registration.unext.jp/consent/waku-event の同意が必要です。

※おつまみ付き配信チケットは100セット先着限定





【配信期間】

配信ライブ:2022年12月31日(土)19:00~2023年1月1日(日)0:30まで

見逃し配信:準備完了次第~2023年1月7日(日)23:59まで



【視聴可能デバイス】

・スマートフォン / タブレット(U-NEXTアプリ)

・パソコン(Google Chrome / Firefox / Microsoft Edge / Safari)

・テレビ(Android TV / Amazon FireTV / FireTV Stick / Chromecast / Chromecast with Google TV / U-NEXT TV / AirPlay)

※ライブ配信には1時間に最大約5.5GBの通信量を消費します。当日はWi-Fi環境での視聴を推奨します。



