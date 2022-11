[コロプラ]

株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下『コロプラ』)は、スマートフォン向けゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ(以下、『黒猫のウィズ』)』にて、2022年11月18日(金)より「Diablo Emblem2 Jail of Jewel」を開催しております。

【『黒猫のウィズ』公式サイト URL】https://colopl.co.jp/magicianwiz/





■「Diablo Emblem2 Jail of Jewel」開催概要



2022年11月18日(金)16:00より、新イベント「Diablo Emblem2 Jail of Jewel」を開催しております。また、同刻よりダンタリオン(CV:三木眞一郎)、シャローム(CV:阿部菜摘子)、フェネクス(CV:八巻アンナ)、バティン(CV:会沢紗弥)が登場するガチャを開催いたします。



■イベント開催期間

2022年11月18日(金)16:00~2022年12月16日(金)15:59 予定



■「Diablo Emblem2 Jail of Jewel」イベントPV

https://youtu.be/M5hey9gPza4



■あらすじ

最強の魔神バエルの差し向けた刺客に

追われるダンタリオンとシャロームは、

逃亡を続けていた。



追っ手に追いつかれ、

危機に陥った二人を助けたのは、

バビロンの一画を領主として治める

魔神バティンであった。



バティンの館に招かれ、

逗留することになるダンタリオンたち。

バティンは理想的な領主として

領民たちに敬愛されていた。



シャロームは、このままバティンのもとで

平穏な暮らしを送るのも良いかもしれない

と思うのだが……。



■ガチャ登場キャラクター

ダンタリオン(CV:三木眞一郎)、シャローム(CV:阿部菜摘子)、フェネクス(CV:八巻アンナ)、バティン(CV:会沢紗弥)が登場しております。



ダンタリオン(CV:三木眞一郎)

ソロモン王に強制召喚された72の魔神の1体。人間への絶望からあらゆることに不干渉を貫いていたが、シャロームの生き様に光を見出し、守るために力を取り戻して立ち上がる。



シャローム(CV:阿部菜摘子)

悪魔都市バビロンに住む魔法使いの少年。極度のお人好しのため、見知らぬ人々を守るために悪魔に立ち向かうことがしばしばある。ダンタリオンの力を取り戻すために目の光を失った。



フェネクス(CV:八巻アンナ)

ソロモン王に強制召喚された72の魔神の1体。不死鳥の化身であり不滅の存在。「悪魔狩りの悪魔」と恐れられている。ダンタリオンに敗北したことから、現在は彼をつけねらっている。



バティン(CV:会沢紗弥)

ソロモン王に強制召喚された72の魔神の1体。バビロンの一画を占拠する領主であり、領民に慕われている。宝石が大好きで、自分の館を宝石で埋め尽くしている。



■ガチャ開催期間

2022年11月18日(金)16:00~2022年12月16日(金)15:59 予定



【クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 基本情報】







クイズに答えながらクエストを進めるクイズ&カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス=アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2022年3月5日(土)に9周年を迎えました。

◆アプリ名 :クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

◆価格 :アイテム課金制

◆公式サイト URL:https://colopl.co.jp/magicianwiz/

◆公式Twitterアカウント :https://twitter.com/colopl_quiz

▼ダウンロードページ URL:https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/wiz/h4kpkvx/

▼Amazon Androidアプリストア URL:http://www.amazon.co.jp/dp/B00FP8OPIA

※Kindle Fireシリーズ以外では、上記URLよりAmazon AndroidアプリストアをAndroid™端末にインストールし、お楽しみください。



【株式会社 会社概要】

社名:株式会社コロプラ https://colopl.co.jp

所在地:東京都港区赤坂9-7-2ミッドタウンイースト6F

設立:2008年10月1日

資本金:6,587百万円(2022年6月末時点)

代表者:代表取締役社長 宮本貴志



【事業内容】スマートフォンアプリを中心とした国内・海外向けモバイルゲームサービスの提供

VR(仮想現実)デバイス向けサービスの提供国内外の上場、未上場企業への投資およびファンド運用



コロプラでは"Entertainment in Real Life"をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に引き続き注力するとともに、人々の生活のほぼ全てである「日常」をより楽しく、より素晴らしくするエンターテインメントを提供してまいります。



