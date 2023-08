[DONUTS]

新キャラクター「ヒナタ」が登場するシーズン5第5章は本日配信開始!



株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が運営するスマートフォン向けアプリゲーム『ブラックスター -Theater Starless-』は、新キャラクター「ヒナタ」の声優にTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』緑谷出久役などで人気の山下大輝の起用を発表し、本日8月14日(月)15:00より「ヒナタ」が初登場するシーズン5第5章「ダークフレア」の配信を開始いたします。









<『ブラックスター -Theater Starless-』とは>

大都会の片隅にあるショーレストラン「Theater Starless」を舞台に、リアルタイムで進行する予測不能なストーリーが楽しめるワルメン応援&リズムゲーム。幅広いジャンルのオリジナル楽曲は150曲を超え、シンガーによる全国ライブツアー、声優による朗読劇、コラボレーションイベントや観光客誘致施策の展開など、アプリゲームの枠を超えてその活動を全国へ広げています。

▶︎アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/11c69iel



新キャラクター「ヒナタ」役に人気声優の山下大輝を起用!





新キャラクター「ヒナタ」のキャラクタービジュアルを本日初公開いたしました。担当声優には『僕のヒーローアカデミア』『弱虫ペダル』『ポケットモンスター』など人気アニメで主演を務め、2021年にはアーティストデビューも果たした大人気声優、山下大輝を起用いたします。



▼ヒナタ



小生意気なアポロ

2005年8月13日生まれ 18歳 165cm 46kg

岩水が連れてきた、ヒップホップ好きの溜まり場キッズ。

図々しいほどの愛嬌で、人の懐に入るのがうまい。

・キャラ紹介動画 : https://youtu.be/dSeQpKqdFaQ



▼山下大輝 Daiki Yamashita



9月7日生まれ。静岡県出身。

代表作・最近の出演作 :

『僕のヒーローアカデミア』 緑谷出久 役

『ジョジョの奇妙な冒険 ⻩金の風』 ナランチャ・ギルガ 役

『弱虫ペダル』 小野田坂道 役

『ポケットモンスター』 ゴウ 役

『ダンス・ダンス・ダンスール』 村尾潤平 役

『ブルーピリオド』 高橋世田介 役

『⻤滅の刃』 愈史郎 役

『あんさんぶるスターズ!!』 朔間凛月 役



<コメント>

何かやばい雰囲気をヒシヒシと感じてるんですけど…これがブラックスターの空気感なのかな?

ただカッコいいだけではない、尋常じゃない心の中の暗い何かが渦巻いている感じ…嫌いじゃない!!!

これから演じていくのが楽しみです!!



シーズン5第5章「ダークフレア」







◆開催期間

2023年8月14日(月)15:00から2023年8月24日(木)14:59まで



◆書き下ろしのストーリー

チームBの単独公演を控えたスターレスに、来訪者が現れる。岩水の紹介だという彼は、チームBを強くリスペクト。ミズキをはじめ、キャスト達は様々な反応を見せるが──



◆イベント公演曲

『人間失格』



MC : ヒース(MC : Takuya IDE)

Lyrics : Takuya IDE

Track : Ra-U、Takuya IDE

YouTube : https://youtu.be/E_W43S2a9fs



フルボイスストーリーが付いたヒース[CV:井出卓也]の報酬★5カードや、期間限定ピックアップガチャなど、詳しくはゲーム内お知らせをチェックしてください!



■アプリのダウンロードはこちら

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1457688497

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.pds



ゲーム概要





・タイトル ブラックスター -Theater Starless-

・配信形式 スマートフォン(iOS/Android)

・ジャンル ワルメン応援&リズムゲーム

・配信開始 配信中

・著作権表記 (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

・公式サイト https://blackstar-ts.jp

・公式Twitter https://twitter.com/Blackstar_ts



株式会社 DONUTS について





・社名 株式会社DONUTS

・本店所在地 東京都渋谷区代々木2丁目2番1号

・代表者 代表取締役 西村啓成

・事業内容 クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

・資本金 7,777万円

・設立日 2007年2月5日

・企業サイト https://www.donuts.ne.jp/

・採用情報 https://www.wantedly.com/companies/donuts2007





