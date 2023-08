[DONUTS]

~8月20日(日)までチケット先行抽選販売の申込を受付中~



株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が運営する「正義」と「狂気」のRPG『ユアマジェスティ』は、10月8日(日)~9日(月・祝)に幕張メッセ 11ホール(千葉県千葉市)にて過去最大規模のライブイベント「MAJESTIC LIVE - Door of Hope - (マジェスティック ライブ ドア オブ ホープ)」を開催いたします。山根綺、新祐樹、大山真志、春奈るななど、総勢28名の豪華声優とシンガーの競演が決定いたしました。本日8月7日(月)12:00よりローチケ( https://l-tike.com/yourmajesty/ )にて先行抽選販売の申込受付を開始いたしました。









「正義」と「狂気」のRPG『ユアマジェスティ』





『ユアマジェスティ』(略称:ユアマジェ)は、滅びに瀕した世界を舞台に転生した「異世界の王や女王」と紡ぐ【「正義」と「狂気」のRPG】です。キャラクターごとに【声優】と【シンガー】を分けるダブルキャスト制を実施し、多様なオリジナル楽曲の発表や朗読劇と楽曲を織り交ぜた大規模ライブイベントの実施などオンライン・リアル双方で幅広く展開しています。



過去最大規模のライブイベント「MAJESTIC LIVE - Door of Hope -」豪華出演者発表!





このたび、幕張メッセ 11ホール(千葉県千葉市)にて、10月8日(日)~9日(月・祝)の2日間にわたり、総勢28名の声優とシンガーが一堂に会する過去最大規模のライブイベント「MAJESTIC LIVE - Door of Hope -」の開催が決定いたしました。ライブオリジナルストーリーの朗読劇と、「正義」と「狂気」のキャラクターソング、多様なイメージソングにいままでにない舞台演出なども盛り込んだ、『ユアマジェスティ』のこれまでとこれからを繋ぐライブイベントです。



「第1回ユアマジェ・パーティー」でも愛らしい【ハートの女王/傀儡王:アディ】として朗読劇を披露した声優の山根綺や、【孤高王/烙印王:クロード】のシンガーとしてメインテーマ曲『Pledge of Gold』の歌唱も担当する俳優の大山真志の参加が決定いたしました。また、イベント初参加となる声優・酒井広大、大原さやかやシンガー・門山葉子、5月に起用を発表した新シンガー・NORISTRY、ナノらがユアマジェファンの前で初となる生パフォーマンスを披露します。

















本日より8月20日(日)まで、ローチケにてプレリクエスト先行 / LEncore先行抽選販売の申込を受け付けています。



▼イベント概要

タイトル : MAJESTIC LIVE - Door of Hope -

開催日時 : 10月8日(日) 17:00 開場 / 18:00 開演

10月9日(月・祝) 17:00 開場 / 18:00 開演

会場 : 幕張メッセ 11ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

出演者 : <敬称略・順不同>※日程によって出演者が異なりますのでご注意ください

[10月8日(日)]

CV : 中村桜/酒井広大/五十嵐裕美/新祐樹/森なな子/宮崎遊/山根綺/大原さやか/月城日花

Singer : 小林マナ/大山真志/星咲花那/000/小太刀瑞姫/NORISTRY/松岡侑李/春奈るな/ナノ/門山葉子

[10月9日(月・祝)]

CV : 三澤紗千香 / 青耶木まゆ / 外石咲 / 月城日花

Singer : 小林マナ/大山真志/浅場佳苗/星咲花那/000/YURIKA/秋奈/NORISTRY/松岡侑李/上野優華/冠徹弥/ナノ/前島麻由/門山葉子

and more…



▼チケット情報

全席指定 ¥8,800(税込)

・プレリクエスト先行 / LEncore先行 (抽選)

URL:https://l-tike.com/yourmajesty/

申込期間:8月7日(月)12:00~8月20日(日)23:59



24人の転生王と紡ぐ「正義」と「狂気」のRPG『ユアマジェスティ』に今後もご注目ください。



『ユアマジェスティ』 概要





・タイトル:ユアマジェスティ

・ジャンル:「正義」と「狂気」のRPG

・配信形式:スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

・著作権表記:(C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

・販売価格:無料

・ストアページ:

App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1638694688

Google Play ストア https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.ttyf



▼OFFICIAL

・公式サイト:http://yourmajesty.jp

・公式X (Twitter):https://twitter.com/yourmajesty_JP

・公式YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCj5p3zI0U4BpvNmx4BLewIA

・公式LINE:https://lin.ee/oFs0JPb



▼声優キャスト ※敬称略/順不同

高橋李依/伊東健人/佐倉綾音/竹達彩奈/田所あずさ/大橋彩香/三澤紗千香/中村桜/酒井広大/五十嵐裕美/新祐樹/森なな子/大西沙織/寺島拓篤/宮崎遊/日笠陽子/山根綺/石見舞菜香/加隈亜衣/山野井仁/青耶木まゆ/矢作紗友里/大原さやか/外石咲/和優希/拝師みほ/大塚剛央/阪口大助/伊藤健太郎/坂泰斗/月城日花



▼シンガーキャスト ※敬称略/順不同

小林マナ/大山真志/浅場佳苗/星咲花那/000/YURIKA/秋奈/くろくも/松浦航大/小太刀瑞姫/NORISTRY/松岡侑李/上野優華/JINSEOK/+α/あるふぁきゅん。/金子理江/春奈るな/二宮愛/冠徹弥/ナノ/前島麻由/藤川千愛/門山葉子

※未発表のシンガーキャストは今後楽曲とともに随時公開してまいります



株式会社DONUTS 概要





・所在地:東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

・代表者:代表取締役 西村啓成

・設立:2007年2月5日

・事業内容:クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

・企業サイト:https://www.donuts.ne.jp/

・採用情報:https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/07-14:16)