2023年7月7日(金)発売



ニューヨーク近代美術館(MoMA)のミュージアムショップ、MoMA Design Store(運営本社:千代田区)では、2023年7月7日(金)より、New Era(ニューエラ)とのコラボレーションによる「MoMA NY ヤンキース キャップ」の新色・パステルカラー3色(イエロー、ブルー、グリーン)を発売いたします。







1930年代からベースボールキャップを製造し続けているNew Era Cap Company(ニューエラ・キャップ・カンパニー)とMoMAのコラボレーションで誕生した「New York Yankees キャップ」。片側にMoMAロゴ、もう一方にはNew Eraロゴがあしらわれています。6枚パネルから構成される9TWENTYは、アジャスター仕様でサイズ調整が可能なデザイン。浅めのクラウン、芯の無いフロントパネルが特徴で、柔らかなフィット感のカジュアルタイプのベースボールキャップです。リアには、共生地のアジャスターベルトを採用しています。

※画像:ピンクは既存色です。https://www.momastore.jp/shop/g/g4550538026257/



ニューヨーク州バッファローに拠点を置くNew Era Cap Company(ニューエラ・キャップ・カンパニー)は、1930年代からベースボールキャップを製造し続けています。1954年に同社が発表した59FIFTY野球帽のデザインは、メジャーリーグ ベースボールのオフィシャルなオンフィールド キャップになりました。60年代後半に、当時New Era社の社長だったDavid Koch(デイヴィッド・コーク)は、その後の1974年にニューヨーク ヤンキースのオーナーとなるGeorge Steinbrenner(ジョージ・スタインブレナー)と出会いました。この出会いが2人の強力なパートナーシップにつながり、それ以来、New Eraはニューヨーク ヤンキースの野球帽を作り続けています。そして、MoMA限定で最初に制作された「NY ヤンキース ベースボールキャップ(※)」は、2017年に開催された、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の展覧会『Items: Is Fashion Modern?』に触発されて誕生しました。この展覧会では、20世紀と21世紀の歴史と社会に大きな影響を与えた111アイテムの過去と現在を見つめ、作品によっては将来をも探ります。

※NYヤンキース ベースボールキャップ ウール MoMA Limited Edition

https://www.momastore.jp/shop/g/g0191715452885







販売商品







・商品名 :NY ヤンキースキャップ MoMA Edition

・カラー :画像左から)パステルイエロー/パステルブルー/パステルグリーン

・税込価格:各¥6,050

・サイズ :調整可能

・素材 :パステルイエロー/コットン 100%

パステルブルー /ポリエステル 100%

パステルグリーン/ポリエステル 100%



<ご購入制限について>

※お一人様、各カラーにつき3点までご購入頂けます。

※店舗によって購入制限数が異なる場合がございます。詳細は直接店舗にお問合せください。





販売店舗



-MoMA Design Storeオンラインストア<https://www.momastore.jp/>

-MoMA Design Store 直営店(表参道、京都、心斎橋)

-MoMA Design Store at ロフト(池袋、渋谷、銀座、札幌、仙台)





About MoMA Design Store



MoMAデザインストアはキュレーターが選定したアイテムをお客様にお届けし、日々の暮らしに高い品質性や創造性、そしてデザインの革新性をもたらします。お買い上げいただく収益が、ニューヨーク近代美術館 (MoMA) の独創的な展示や、幅広い教育プログラム、収蔵品の保全をサポートします。1932年、MoMAはアートの美術館として初めてキュレーターが常駐する建築・デザイン部門を創設、20世紀半ばには「グッドデザイン」を定義しその価値を広めるという先導的な役割を担うようになりました。今後もMoMAデザインストアは「グッドデザイン」を提言してまいります。オンラインストアmomastore.jp、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークでお買い物をお楽しみいただけます。



公式Instagram: @momastorejapan

===================

MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp



MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801

年中無休 11:00 - 20:00 (GYREに準ずる)



MoMA Design Store 京都

京都府京都市中京区河原町通

三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都1F

075-253-6450



MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館4階

06-6282-6214



MoMA Design Store 渋谷ロフト

東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト1

03-3462-3807



MoMA Design Store 池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店9F

03-5960-6210



MoMA Design Store 銀座ロフト

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3階

03-3562-6210



MoMA Design Store 札幌ロフト

北海道札幌市中央区北5条西2丁目 エスタ6F 札幌ロフト内

011-207-6210



MoMA Design Store 仙台ロフト

宮城県仙台市青葉区中央1-10-10 仙台ロフト2F

022-224-6210



